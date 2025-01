Et non, Ilona Maher n’a pas battu le record d’un match de Elite 1 Féminine

La joueuse américaine aux huit millions de followers sur Instagram et TikTok a disputé son premier match avec les Bristol Bears dimanche 5 janvier. La signature d’Ilona Maher pour trois mois en Angleterre début décembre avait suscité un engouement jamais vu pour le rugby féminin Outre-Manche, de bon augure à quelques mois de la Coupe du Monde de Rugby féminine qui s’y jouera en août et septembre. C’est d’ailleurs avec cet objectif d’y participer que la médaillée de bronze olympique avec les USA s’est mise en retrait du 7 cette saison.

ADVERTISEMENT

Moins de 24h après l’annonce de sa nouvelle recrue, Bristol avait été obligé de déplacer son premier match contre Gloucester dans un stade plus grand, à Ashton Gate, 27 000 places. Et c’est un public record de 9 240 personnes qui a assisté à cette première.

En Angleterre, c’est un record pour un match féminin de club alors que le championnat a l’habitude d’être diffusé à la télévision à raison d’une ou deux affiches par week-end.

En France, où le championnat Elite féminine est rarement médiatisé, le record d’affluence dans un stade date du 2 novembre 2024 avec 12 500 spectateurs pour la rencontre entre l’ASM Romagnat et le Stade Bordelais, battant le précédent record de 6 397 spectateurs pour Stade Toulousain vs. Blagnac le 3 mars 2024.

Ce match du 2 novembre présentait deux particularités : c’était le premier diffusé en direct sur Canal + et il se déroulait juste après la rencontre de Top 14 entre l’ASM et l’UBB. Ils étaient trois fois moins le 22 décembre dans le froid de Gerland pour assister au deuxième match diffusé entre le LOU et le Stade Toulousain.

1h de séance d’autographes

Après la rencontre et malgré la défaite de son équipe 40-17, Ilona Maher, remplaçante entrée pour les vingt dernières minutes, a signé des autographes et posé pour des photos pendant plus d’une heure. Certains fans étaient venus des Etats-Unis (Kentucky et Washington DC).

View this post on Instagram A post shared by TNT Sports Rugby (@tntsportsrugby) ADVERTISEMENT

« J’étais vraiment très nerveuse », a confié la joueuse. « Je voulais montrer à mes coéquipières que je méritais ma place sur le terrain et les rendre fières. Une fois entrée en jeu, je me suis dit : ‘C’est ça, le rugby. C’est ce que je fais depuis 10 ans, c’est dans mes gènes.’

« Curieusement, je n’étais pas nerveuse le matin ni avant le match. Mais en étant sur le banc, l’anxiété est montée. C’est presque plus stressant d’attendre en tant que remplaçante, car on se demande si on aura l’occasion de toucher le ballon, et si oui, de ne pas tout gâcher. Mais dès que j’ai mis les pieds sur le terrain, un certain calme s’est installé en moi. »

Les ventes de maillots se sont envolées

L’arrivée de Maher a eu un impact spectaculaire, boostant les ventes de maillots et propulsant le nombre de followers Instagram de Bristol de 21 000 à 67 000 depuis l’annonce de sa signature. Connue pour sa popularité sur les réseaux sociaux, Maher a également gagné en notoriété en devenant finaliste de Dancing with the Stars, l’équivalent américain de Danse avec les stars.

« Mon objectif était simplement de promouvoir le rugby autant que possible », a-t-elle expliqué. « Voir 9 240 personnes venir au stade, c’est incroyable. Peut-être qu’elles sont venues pour me voir jouer, mais surtout pour apprécier le niveau exceptionnel du rugby féminin, qui progresse chaque année.

« C’est génial de voir autant de femmes dans les tribunes. Le rugby, souvent perçu comme un sport de garçons, peut maintenant attirer davantage de femmes. Elles ont du pouvoir et de l’influence. Encourager plus de femmes à acheter nos maillots et assister à nos matchs est une véritable opportunité pour développer ce sport. »

Un exemple à suivre pour le patron de World Rugby

Alan Gilpin, DG de World Rugby, estime qu’Ilona Maher incarne parfaitement l’élan que connaît le rugby féminin à l’approche de la Coupe du Monde en Angleterre. « Ces jeunes femmes brillantes arrivent dans le jeu avec des récits personnels inspirants et des personnalités fortes », dit-il.

ADVERTISEMENT

Selon lui, Maher est un exemple à suivre : « Elle montre que le rugby peut être une plateforme pour construire des marques personnelles, un modèle dont même le rugby masculin pourrait s’inspirer. »

Concernant la Coupe du Monde de Rugby féminine en août et septembre 2025, plus de 220 000 billets, soit près de la moitié du stock total, ont déjà été vendus, dont 50 % des places pour le match d’ouverture entre l’Angleterre et les États-Unis au Stadium of Light à Sunderland.

Les organisateurs visent une finale à guichets fermés à Twickenham, espérant battre le record d’affluence pour un événement de rugby féminin établi au Stade de France – 60 000 personnes pendant les JO de Paris 2024. « Nous sommes impatients de voir ce qu’Ilona et d’autres joueuses exceptionnelles apporteront à ce tournoi », ajoute Gilpin.

Pour World Rugby, cet événement représente bien plus qu’un tournoi sportif. « Ce n’est pas seulement une percée pour le rugby féminin, c’est une révolution pour tout le rugby », souligne Gilpin. Il met en avant l’opportunité d’attirer un public plus jeune, inclusif et familial : « Ce tournoi va présenter un visage nouveau du rugby, parfois de manière plus audacieuse que ce que la Coupe du Monde masculine peut accomplir aujourd’hui. »