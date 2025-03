Clermont, déçu de sortir du Top 6

L’ASM Clermont est donc sorti du Top 6 tandis que Bayonne s’y enracine un peu plus, à la 4e place, après sa victoire 31-18 sur les Auvergnats dimanche 2 mars.

Bayonne Clermont

« C’est une déception, mais en même temps, sur 20 points possibles lors des quatre derniers matchs, nous n’en avons pris qu’un. C’est un miracle qu’on soit à un point de la sixième place », constatait le manager de Clermont Christophe Urios après le match.

Avec 39 points, Clermont sort donc de justesse, se plaçant juste derrière Lyon (40 points) et à un point de Montpellier, du Stade Rochelais et de la Section Paloise (38 points chacun) ; autrement dit un mouchoir de poche. Une cinquième défaite de rang, contre le Racing 92 à la reprise le 22 mars, et Clermont se rapprochera même de la 10e place !

« Ça veut dire que c’est dur pour tout le monde. On vient de faire quatre matchs, dont trois à l’extérieur. Nous n’avons pas réussi à prendre des points, je pensais qu’on allait en prendre un a minima ce soir. On sort du top six, mais il reste huit matchs et nous allons nous battre. Nous sommes dans la course. », assure Urios.

Mission accomplie pour Bayonne

« Mission accomplie, on voulait rester à cette quatrième place et on a su remédier à beaucoup de situations qui étaient contre nous », a à l’inverse salué Grégory Patat, le manageur de l’Aviron Bayonnais.

« Je suis très content du résultat de l’équipe ce soir, on a fait une grosse partie. Dimanche soir à 21h00 ce n’est jamais facile après avoir vu tous les résultats du week-end. Mais voilà, on reste encore invaincus (à domicile, NDLR) encore un week-end de plus, c’est très positif pour nous et pour la suite », poursuivait le pilier Swan Cormenier.

« On conforte notre place dans le Top 6, on reste quatrième, on sait qu’on peut aller chercher quelque chose au bout. On a fait preuve de beaucoup de caractère ce soir avec le carton rouge sur les vingt dernières minutes, c’est très positif. Si on continue comme ça, on peut continuer à s’installer dans ce haut de tableau. »

Synthèse du match 3 Coups de pied de pénalité 2 3 Essais 2 2 Transformations 1 1 Drops 0 88 Courses avec ballon 107 8 Franchissements 2 10 Turnovers perdus 15 6 Turnovers gagnés 2

Bayonne avait démarré en trombe, étouffant Clermont dès les premières minutes avec un essai rapide de Paulos. Les Auvergnats, maladroits en touche et en défense, avaient subi la loi des Basques, qui avaient doublé la mise grâce à Cormenier. L

’ASM avait tenté de réagir par son pack, et Urdapilleta avait réduit l’écart, mais Bayonne avait conservé la main avec un drop avant la pause (18-6). La défense basque avait tenu bon face aux assauts clermontois, notamment sur un ballon porté contré à la sirène.

La seconde période avait été marquée par une pluie de cartons (deux jaunes pour Clermont) et un tournant décisif : Mori avait été expulsé après un déblayage dangereux sur Jauneau. Blessé à la cheville, le demi de mêlée suscitait les inquiétudes.

Clermont en avait profité pour recoller grâce à Fall (23-18), mais les Jaune et Bleu s’étaient sabordés avec trop de fautes. Bayonne avait enfoncé le clou en exploitant la vitesse de ses trois-quarts, concluant un contre assassin par Germain pour l’essai de la gagne (76e). Clermont est reparti bredouille et a quitté le Top 6, compromettant sa dynamique avant deux réceptions cruciales.

Top 14 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Toulouse 18 13 4 1 65 2 Bordeaux 18 13 5 0 60 3 Toulon 18 12 6 0 57 4 Bayonne 18 11 7 0 47 5 Castres 18 9 8 1 42 6 Lyon 18 8 8 2 40 7 Clermont 18 8 10 0 39 8 Montpellier 18 8 10 0 38 9 Stade Rochelais 18 8 10 0 38 10 Pau 18 8 10 0 38 11 Stade Francais 18 7 11 0 32 12 Racing 92 18 6 11 1 31 13 Perpignan 18 6 11 1 30 14 Vannes 18 6 12 0 28

