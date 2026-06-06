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TOP 14

Arrestation, radiation, blessure... Stuart Hogg prêt à temps pour offrir une 2e place à Montpellier


Montpellier's Scottish fullback Stuart Hogg kicks the ball during the French Top 14 rugby union match between Montpellier Herault Rugby and ASM Clermont Auvergne at the Septeo Stadium in Montpellier, southern France on November 1, 2025. (Photo by GABRIEL BOUYS / AFP via Getty Images)
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L’ancien international écossais Stuart Hogg sera titulaire au poste d’arrière de l’équipe de Montpellier lors de l’ultime journée du Top 14 samedi 6 juin à Lyon, où le club héraultais tentera de conserver sa deuxième place, qualificative pour les demi-finales.

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Rencontre
Top 14
Lyon
25 - 28
Temps complet
Montpellier
Toutes les stats et les données

Dans la course à la deuxième place, Montpellier est en ballottage avec le Stade français, (3e à égalité de points), qui se déplace pour sa part à La Rochelle. Une victoire pourrait suffire à s’assurer la deuxième place, celle qui ouvre directement les portes des demi-finales, à condition que Paris trébuche simultanément face au Stade Rochelais.

Un retour après cinq mois sans jouer

Stuart Hogg (33 ans, 100 sélections) n’avait plus débuté une rencontre de Top 14 depuis le 31 janvier face au Stade français (44-7) lors de la 16e journée, où il avait été victime d’une lésion à une cuisse. La semaine passée contre Pau, il était sorti du banc et avait marqué un essai. Cinq mois après sa blessure à la cuisse.

L’ancien arrière des Glasgow Warriors (2010-19) et d’Exeter (2019-23) avait disputé quinze matchs la saison passée avant de connaître une grave blessure au tendon d’Achille le 26 avril face à Perpignan. Il avait effectué son retour à la compétition le 1er novembre face à Clermont (défaite 9-7), mais a été contrarié par une série de blessures diverses.

Police et radiation

En dehors du rugby, Hogg avait publié au mois de mars un communiqué pour répondre à des articles de presse, après confirmation par la police écossaise qu’il avait été arrêté une nouvelle fois en lien avec une prétendue violation d’une ordonnance de non-harcèlement visant son ex-partenaire.

Relâché sans inculpation, Hogg avait indiqué qu’aucune « charge criminelle » n’avait été retenue contre lui et avait qualifié certains passages de la couverture médiatique de « faux et diffamatoires ». Il a précisé avoir coopéré pleinement avec la police écossaise, tout en soulignant ne pas pouvoir s’exprimer davantage en raison de procédures familiales privées en cours. L’arrière a ajouté que sa priorité restait ses enfants et sa carrière professionnelle.

Le même mois, le roi Charles signait l’ordre de lui retirer son MBE. Le joueur se retrouvait rayé de l’Ordre de l’Empire britannique, l’avis avait été publié dans le registre officiel des nominations et honneurs de l’État britannique, la Gazette.

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

J
Johnny Guitar 5 hours ago
Rob Baxter reveals surprising half time message in Chiefs' shock win

How many times have we watched such endings with selfish and stubborn forwards keeping the ball for nothing !? It reminded be Toulon-Stormers amlng the most recent examples

6 Go to comments
P
PMcD 5 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Personally I would have gone for Pollock over Fisilau but otherwise I agree with the rest.

3 Go to comments
R
RhinoRoc 6 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Pollock????????????

3 Go to comments
R
RoyceCoolidge 6 hours ago
Andy Farrell sticks around as uncertainty swirls around Irish rugby

‘For Ireland, nothing sharpens the mind better than a game against England’. Right. So why do Ireland hold the record for losses against England, then?

3 Go to comments
O
Over the sideline 6 hours ago
Dave Rennie and the search for a lucky All Blacks charm at 13

Yes. I think he will make the squad for France but not the 23. SA mid week games are perfect but Italy too I guess.

79 Go to comments
L
LondonAllBlack 7 hours ago
Is Tony Brown's move back to the All Blacks a sign of decreasing coaching talent?

This is very good news for All Black rugby and New Zealand.

21 Go to comments
A
AP 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I haven’t missed watching a Bok / AB test live since I’ve been watching rugby - 35 years. That has involved finding the oddest of expat bolt holes in places like Nigeria and Kazakhstan before streaming was even a thing. Weddings, christenings, you name it I have found a way. I still remember Fitzy smashing his fists into the turf when the AB’s won that last series, and where I was. Thirty years ago - and finally revenge is nigh! Who would’ve thought it.

450 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Sela holds his own but isn’t yet as destructive as Stuart or TdT at scrum time (he’s still got some size to add which is why I think Fasogbon deserves his chance with ENG at present). The other thing they lost was TdTs carry, he powers over from the pick and go, whereas Sela got held up.

Sela will get there but he’s got another 10KG to add on his frame to match them.



...

450 Go to comments
u
unknown 7 hours ago
Saints and Chiefs headline Gallagher PREM semifinal Team of the week

Honourable mentions should go to Slade, Skinner and Varney from the Chiefs and Pollock and Hutchinson from Saints!

3 Go to comments
P
PMcD 7 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Look forward to the discussion - if I was picking an England back row today, I personally would likely play Pepper (6), T Curry (7) and Pollock (8) . . . . But I actually think Borthers preferred back row is T Curry (6), B Curry (7), Earl (8) with Pepper & Pollock off the bench.

It’s a case of playing around with the combinations to find the right balance but Pepper & Pollock do have a very good ability to play off the bench.



...

450 Go to comments
T
Tk 7 hours ago
Vern Cotter opens up on the legacy of his Blues tenure

While clearly not the whole picture, I do feel that the Blues need to recruit a 10 to drive the team. Far too much chopping and changing over the years. ‘24 was notable in that Harry Plummer had significant game time and responsibility, he thrived and the title was won. Then Barrett was coming, Plummer saw the writing on the wall and left. An under performing BB mixed with an erratic Perofeta and very mixed results since.

6 Go to comments
D
DP 8 hours ago
Henry Pollock's positive change of behaviour pleases Phil Dowson

A really talented player , but constantly painting a target on his own back doesn’t serve his team well. ..I get that he capitalizes on the profile he has created. …But rugby is still a team sport ..

2 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

It’s like a world full of nothing but murky swamps P. Mostly upside down swamps 😉

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Hard to say atm P, let’s see how get on v France in the first round of the Nations Champs!

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

👍

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yep I didn’t get to the game eventually but will watch it later today. There was a feeling Exe could cause an upset before the game, and it looks like they showed why. Bath weakned their bench by moving the Tank up to start, sounds like they lost F/R effectiveness with the bench on?

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

See next piece P. There is no reason for Herny to challenge Ben Earl, they can play in the same team! Centre is an ongoing issue because of the uncertainty in what they want the 10 to do - and BJVR won’t be available in time for the Boks….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yes that is the remaining hurdle, and really Ire needs to get to a WC final to hammer home the point.

Agree about the TB signing, I know they’ve kinda passed it off as ‘everyone else will be staying any case’ - but how must Mike Blair be feeling?



...

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Yez it has and France particular have recuited heavily from Aussie at age group level and into their academies….

450 Go to comments
N
NB 8 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

You’ll be enjoying life in August ans September then!

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