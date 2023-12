Ardie Savea remporte la plus haute distinction du rugby néo-zélandais

Le numéro 8 des All Blacks, Ardie Savea, a été élu Joueur de l’Année, la plus haute récompense du rugby néo-zélandais, lors de la cérémonie des ASB Rugby Awards, quelques semaines après avoir été sacré Joueur World Rugby de l’Année.

Un peu plus d’un mois après avoir supplanté Eben Etzebeth, Bundee Aki et Antoine Dupont pour la plus haute récompense individuelle du rugby mondial, le joueur de 30 ans a reçu la plus haute distinction du rugby néo-zélandais après une année où il a aidé les All Blacks à remporter le Rugby Championship et à atteindre la finale de la Coupe du Monde de Rugby. C’est la deuxième fois qu’il remporte ce prix, après avoir accédé au sommet du rugby néo-zélandais en 2019.

Savea a également été nommé Joueur All Blacks de l’Année pour la troisième fois, devançant Scott Barrett, Jordie Barrett et Aaron Smith.

Après ses exploits lors de la Coupe du monde, le numéro 8 profite d’une année sabbatique au Japon avec les Kobelco Kobe Steelers, où il a marqué deux essais pour ses débuts le week-end dernier.

Les équipes de rugby à sept distinguées

Bien qu’ils aient remporté le Rugby Championship et se soient inclinés d’un seul point face à l’Afrique du Sud en finale de la Coupe du Monde de Rugby, les All Blacks ont été devancés par les All Blacks Sevens pour le titre d’Equipe Néo-Zélandaise de l’Année, après une saison au cours de laquelle ils ont remporté les HSBC World Sevens Series.

L’équipe des Black Ferns Sevens a elle aussi été récompensée par son entraîneur, qui a été désigné Coach Néo-Zélandais de l’Année.

L’arbitre international Ben O’Keeffe a reçu pour la quatrième fois le titre d’arbitre néo-zélandais de l’année, devant Maggie Cogger-Orr et Angus Mabey.

Les joueurs récompensés

Le capitaine des Crusaders, Scott Barrett, et la troisième-ligne Lucy Jenkins pourront ajouter le trophée de Joueur (et Joueuse) de Super Rugby DHL à leurs titres de Super Rugby obtenus en 2023, tandis qu’Aaron Smith a été récompensé pour une nouvelle saison exceptionnelle en recevant le titre de Joueur M?ori de l’année.

Les meilleurs joueurs ayant revêtu le maillot noir cette année ont été mis en lumière. Harry Godfrey, star des moins de 20 ans, a été nommé joueur des U20 de l’année, Akuila Rokolisoa a reçu le prix Joueur des All Blacks Sevens de l’Année, Stacey Waaka celui de Joueuse des Black Ferns Sevens de l’Année et Liana Mikaele-Tu’u celui de Joueuse des Black Ferns de l’Année.

L’essai Sky Fans de l’année attribué par le vote du public a été décerné à Will Jordan, après un coup de génie de Damian McKenzie contre l’Uruguay dans le cadre de la Coupe du Monde de Rugby.