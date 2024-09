Antoine Frisch : « Le Top 14, ce que je veux depuis toujours »

Avec AFP

Ce sera sans doute l’une des attractions de ce début de saison de Top 14, qui commence samedi. Arrivé à Toulon cet été, le trois-quarts centre Antoine Frisch va faire, à 28 ans, ses grands débuts en Top 14 après avoir trouvé le chemin de l’équipe de France en allant s’exiler à Bristol puis au Munster ces trois dernières saisons.

Appelé lors du dernier Tournoi des six nations, le natif de Fontainebleau a glané ses deux premières sélections chez les Bleus lors de la tournée en Argentine et a confié rejoindre le RCT « avec l’envie de marquer l’histoire du club ».

Que ressentez-vous à quelques jours de faire vos grands débuts en Top 14 ?

« C’est ce que je veux depuis toujours, donc ce n’est que du plaisir. Je sais que je vais prendre du plaisir tous les week-ends, je suis tellement heureux que ça arrive et je me sens prêt à relever ce défi, à affronter les meilleurs joueurs de France et même du monde chaque semaine. Je vais y aller à fond, sans réfléchir, j’attends cela depuis tellement de temps que ce sera naturel pour moi. »

Pourquoi avoir choisi le Rugby club toulonnais pour relever ce défi ?

« J’ai choisi Toulon parce que c’est un club historique du rugby français. Il y a un projet ambitieux avec un objectif clair de jouer les phases finales du Top 14 et de la Champions Cup. Tout est réuni pour gagner, le club s’en donne les moyens avec un effectif incroyable, un staff stable et de superbes installations. Je cherchais un club ambitieux pour effectuer mon retour en France donc le choix a été simple. Je me souviens des grands joueurs qui étaient là il y a dix ans, ces légendes qui ont marqué l’histoire du RCT et même de la ville en remportant des titres. Je suis fier de passer après eux et je vais tout faire pour être à la hauteur. Moi aussi j’ai envie de marquer l’histoire du club. »

🤩 ANTOINE FRISCH INSCRIT SON PREMIER ESSAI SOUS LE MAILLOT DU XV DE FRANCE ! Les Bleus font le break dès le début de la seconde période.#ARGFRA pic.twitter.com/cEigHMpPIC — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) July 6, 2024

Comment vivez-vous ce retour en France après trois saisons à l’étranger ?

« Si j’avais terminé ma carrière sans évoluer en Top 14, je pense qu’il m’aurait manqué quelque chose, c’est un rêve de remporter le bouclier de Brennus. Je suis aussi plus près de mes proches et je découvre un endroit très sympa donc je suis très content d’être ici. Mon intégration s’est bien passée mais pour ça j’ai l’habitude, j’ai un peu d’expérience dans ce domaine (rires). Le rugby est forcément différent ici, c’est un rugby français et même toulonnais, donc j’apprends à le découvrir. »

Vous êtes-vous fixé des objectifs avec le club ?

« Je veux gagner des titres, mon rêve est de remporter le bouclier et la Coupe d’Europe. Je pense que si ce n’est pas ton objectif, tu n’as rien à faire ici. J’ai également envie d’être le plus régulier et le plus performant possible pour retourner en équipe de France. Un de mes rêves s’est réalisé lors de la tournée en Argentine, un objectif que j’avais depuis tout petit, c’était un moment incroyable avec beaucoup d’émotion, notamment lors du premier match avec la victoire au bout. Forcément, une fois que tu as goûté à l’équipe de France, tu veux y retourner. »

Si vous pouviez revenir en arrière que diriez-vous au jeune Antoine Frisch qui a connu des difficultés dans plusieurs clubs et qui a dû partir à l’étranger pour évoluer au plus haut niveau ?

« Je lui dirais d’être patient et de ne pas s’inquiéter. Même quand les choses ne se déroulent pas comme prévu, il ne faut pas s’affoler, tout arrive pour une raison. Si tu ne lâches rien et que tu continues de travailler, d’y croire, tu parviens à remplir tes objectifs. C’est ce qu’il se passe pour moi actuellement. Je suis fier de ce chemin, qui n’est pas classique, mais je le serai surtout si cela continue et que je fais la plus belle carrière possible. »

