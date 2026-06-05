58 matchs, une épaule reconstruite, un destin en Bleu : Léon Darricarrère incarne le renouveau

À 22 ans, Léon Darricarrère va porter le maillot de Clermont pour la 58e fois déjà samedi 6 juin, chez l’UBB, pour la dernière journée de la saison régulière de Top 14. En trois ans, le Montois est devenu incontournable chez les Jaunards, qui comptent sur lui pour retrouver les sommets.
Rencontre
Top 14
Bordeaux
31 - 34
Temps complet
Clermont
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Alors certes, la phase finale s’est sans doute éloignée dimanche dernier, avec cette lourde défaite à domicile (41-13) contre le Racing 92, qui a fait chuter l’ASM de la 6e à la 8e place. Mais Christophe Urios et les dirigeants auvergnats veulent bâtir sur le jeune centre de 102 kg et 1,87 m pour retrouver des fondations solides.
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La densité au milieu du terrain
« Léon est ambitieux. Et même si c’est un gros gabarit, il est capable de jouer debout, de faire vivre le ballon et d’apporter une touche technique », décrit le manager clermontois. « Il nous amène cette densité au milieu de terrain qu’on avait peut-être un peu moins durant son absence. »
Éloigné des terrains pendant près de quatre mois, de décembre à mars après une opération à l’épaule gauche, Darricarrère vient de traverser une des premières grandes difficultés de sa carrière : « Je m’étais préparé à ce qu’une blessure arrive tôt ou tard dans ma carrière, mais je ne pensais pas vivre cela aussi tôt », a-t-il confié à l’AFP, évoquant « une période qui n’a pas été simple à vivre ».
Fils de David
Fils de David Darricarrère, ex-joueur de Toulouse, Castres et Mont-de-Marsan avant de passer dans un rôle d’entraîneur à La Rochelle, Castres et Brive cette saison, Léon a vite retrouvé un rôle au sein du collectif clermontois avec lequel il a déjà inscrit neuf essais, après être d’abord resté en retrait : « J’avais du mal à trouver ma place. Mais j’avais envie et besoin de parler rugby avec tout le monde. »
Le centre a notamment participé à plusieurs travaux vidéo avec l’encadrement des lignes arrière, une manière de rester impliqué malgré son indisponibilité : « Je ne voulais pas être le joueur blessé qui pollue les autres. Au contraire, je voulais apporter de l’énergie et du positif. »
Avec son retour, Christophe Urios estime avoir retrouvé un élément capable d’apporter de l’impact physique mais aussi de la continuité dans le jeu auvergnat.
VIDEO
Saine concurrence
Le technicien met également en avant sa complémentarité avec l’ouvreur néo-zélandais Harry Plummer, arrivé cette saison, un autre de ces joueurs autour desquels l’effectif de l’ASM devrait se stabiliser. Darricarrère, en contrat jusqu’en 2027 avec une année supplémentaire en option, s’inscrit dans une génération sur laquelle le club entend s’appuyer pour retrouver durablement les premiers rôles, avec les Jauneau, Tixeront, Massa ou Michaux.
Formé à Mont-de-Marsan avant d’arriver à l’ASM en 2021 et de débuter en professionnel en 2023, le jeune homme refuse toutefois de considérer son statut comme acquis. Dans une ligne de trois-quarts fournie, il revendique une concurrence « saine », tournée vers la progression collective, au sein « d’une belle bande de potes qui aiment travailler ensemble ».
« Se regarder de travers à l’entraînement n’aide personne. Il faut être content pour ceux qui jouent ensuite le week-end », insiste-t-il.
Le maillot bleu, une ambition qu’il n’ose pas encore nommer
Quant à l’éventualité de porter pour la première fois le maillot de l’équipe de France, cet été, avec les trois premiers matches des Bleus dans le nouveau championnat des Nations en Nouvelle-Zélande, en Australie puis au Japon, il préfère ne pas s’y attarder.
« J’ai été blessé quatre mois, la concurrence est rude. Je dois d’abord me concentrer sur moi, mon travail et mon équipe », assure-t-il.
Sélectionné en bleu contre l’Uruguay, à l’été 2024 dans un match qui ne comptait pas pour une sélection, Léon Darricarrère était resté en tribunes lors des trois matches de la tournée chez les All Blacks de l’été 2025.
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I think it will be tough for him to tour this time round. Brau-Boirie, Nene, Moefana and Fickou could all travel.