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TOP 14

58 matchs, une épaule reconstruite, un destin en Bleu : Léon Darricarrère incarne le renouveau

Le centre français n° 12 de Clermont, Léon Darricarrère (en haut, au centre), avec le centre fidjien n° 12 du Racing 92, Josua Tuisova (en bas), lors du match de Top 14 entre l'ASM Clermont Auvergne et le Racing 92 au stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, le 31 mai 2026. (Photo de JEFF PACHOUD / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

À 22 ans, Léon Darricarrère va porter le maillot de Clermont pour la 58e fois déjà samedi 6 juin, chez l’UBB, pour la dernière journée de la saison régulière de Top 14. En trois ans, le Montois est devenu incontournable chez les Jaunards, qui comptent sur lui pour retrouver les sommets.

Rencontre
Top 14
Bordeaux
31 - 34
Temps complet
Clermont
Toutes les stats et les données

Alors certes, la phase finale s’est sans doute éloignée dimanche dernier, avec cette lourde défaite à domicile (41-13) contre le Racing 92, qui a fait chuter l’ASM de la 6e à la 8e place. Mais Christophe Urios et les dirigeants auvergnats veulent bâtir sur le jeune centre de 102 kg et 1,87 m pour retrouver des fondations solides.

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La densité au milieu du terrain

« Léon est ambitieux. Et même si c’est un gros gabarit, il est capable de jouer debout, de faire vivre le ballon et d’apporter une touche technique », décrit le manager clermontois. « Il nous amène cette densité au milieu de terrain qu’on avait peut-être un peu moins durant son absence. »

Éloigné des terrains pendant près de quatre mois, de décembre à mars après une opération à l’épaule gauche, Darricarrère vient de traverser une des premières grandes difficultés de sa carrière : « Je m’étais préparé à ce qu’une blessure arrive tôt ou tard dans ma carrière, mais je ne pensais pas vivre cela aussi tôt », a-t-il confié à l’AFP, évoquant « une période qui n’a pas été simple à vivre ».

Fils de David

Fils de David Darricarrère, ex-joueur de Toulouse, Castres et Mont-de-Marsan avant de passer dans un rôle d’entraîneur à La Rochelle, Castres et Brive cette saison, Léon a vite retrouvé un rôle au sein du collectif clermontois avec lequel il a déjà inscrit neuf essais, après être d’abord resté en retrait : « J’avais du mal à trouver ma place. Mais j’avais envie et besoin de parler rugby avec tout le monde. »

Le centre a notamment participé à plusieurs travaux vidéo avec l’encadrement des lignes arrière, une manière de rester impliqué malgré son indisponibilité : « Je ne voulais pas être le joueur blessé qui pollue les autres. Au contraire, je voulais apporter de l’énergie et du positif. »

Avec son retour, Christophe Urios estime avoir retrouvé un élément capable d’apporter de l’impact physique mais aussi de la continuité dans le jeu auvergnat.

VIDEO

Saine concurrence

Le technicien met également en avant sa complémentarité avec l’ouvreur néo-zélandais Harry Plummer, arrivé cette saison, un autre de ces joueurs autour desquels l’effectif de l’ASM devrait se stabiliser. Darricarrère, en contrat jusqu’en 2027 avec une année supplémentaire en option, s’inscrit dans une génération sur laquelle le club entend s’appuyer pour retrouver durablement les premiers rôles, avec les Jauneau, Tixeront, Massa ou Michaux.

Formé à Mont-de-Marsan avant d’arriver à l’ASM en 2021 et de débuter en professionnel en 2023, le jeune homme refuse toutefois de considérer son statut comme acquis. Dans une ligne de trois-quarts fournie, il revendique une concurrence « saine », tournée vers la progression collective, au sein « d’une belle bande de potes qui aiment travailler ensemble ».

« Se regarder de travers à l’entraînement n’aide personne. Il faut être content pour ceux qui jouent ensuite le week-end », insiste-t-il.

Le maillot bleu, une ambition qu’il n’ose pas encore nommer

Quant à l’éventualité de porter pour la première fois le maillot de l’équipe de France, cet été, avec les trois premiers matches des Bleus dans le nouveau championnat des Nations en Nouvelle-Zélande, en Australie puis au Japon, il préfère ne pas s’y attarder.

« J’ai été blessé quatre mois, la concurrence est rude. Je dois d’abord me concentrer sur moi, mon travail et mon équipe », assure-t-il.

Sélectionné en bleu contre l’Uruguay, à l’été 2024 dans un match qui ne comptait pas pour une sélection, Léon Darricarrère était resté en tribunes lors des trois matches de la tournée chez les All Blacks de l’été 2025.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

I think it will be tough for him to tour this time round. Brau-Boirie, Nene, Moefana and Fickou could all travel.

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He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 19 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 21 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 24 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 30 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 32 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 57 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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