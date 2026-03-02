Yannick Bru (UBB) après la défaite face à Pau : « cette gamelle va nous servir »

Pau, méconnaissable il y a une semaine à Perpignan, a parfaitement réagi en s’offrant dimanche 1er mars à l’usure Bordeaux-Bègles (39-17) et en récupérant du même coup son fauteuil de dauphin du Top 14 abandonné l’espace de 24 heures.

« C’est une défaite sur laquelle il n’y a trop rien à dire », a admis sans hésiter Yannick Bru, le manager de l’UBB. « On a été, je pense, battus par un meilleur que nous ce soir, donc il faut féliciter l’équipe de Pau qui, sur un match de bon niveau, sur pas mal de petits détails, nous a été supérieure et a profité de chacune de nos erreurs. »

Toutes les stats et les données

S’il y a bien un joueur qui l’a étonné, c’est le demi d’ouverture béarnais Axel Desperes. À tout juste 22 ans, il a d’ailleurs séjourné quelques jours à Marcoussis pour préparer le Tournoi face au Pays de Galles courant février, preuve de la confiance que l’on place en lui dans l’avenir.

« Bravo à leur jeune numéro 10 qui a fait une énorme partie, je pense qu’il nous met trois 50-22. Dans un match serré comme ça, ça compte », a soufflé Bru. En fait, le jeune Palois n’en a passé que deux… à quatre minutes d’intervalle en seconde période. Auteur de 14 points dans la soirée, il a été presque parfait, avec un quasi sans-faute face aux perches (6/7) tout en étant très précieux dans le jeu courant avec un jeu au pied précis.

« Je ne sais pas si j’ai franchi quelque chose de particulier mais c’est avant tout une prestation collective, un gros résultat collectif », assurait Axel Despérès à l’issue de la rencontre. « On voulait partir ce soir avec la victoire avant ces dix jours de coupure. (…) Ce Top 14 est très serré, il le restera jusqu’au bout. Il va falloir se battre jusqu’au bout pour rester dans la course et atteindre ce Top 6 qu’on n’a jamais connu encore. Cette année, on montre un vrai visage à domicile, conquérant devant, et on arrive à exploiter beaucoup d’opportunités derrière. Je ne sais pas si il y a un changement mais on prend beaucoup de plaisir et on espère que ça va durer. »

« La discipline, ça a été le point noir de la soirée », a regretté Yannick Bru alors que l’UBB comptait dix pénalités à six pour la Section Paloise, avec un carton jaune pour Pablo Uberti juste avant la demi-heure de jeu, imposant aux Bordelais de finir la première période en infériorité numérique et d’être menés 17-12.

« On a fait beaucoup de petites erreurs, à l’image de ce carton jaune qui ne doit pas exister, qu’on ne doit pas prendre à ce niveau, dans un match comme ça. Sur pas mal de ballons faciles, notamment quand on était dans le camp de Pau, notamment sur nos coups d’envoi, effectivement on a constaté des erreurs qui ont facilité les sorties de camp de Pau, qui n’avaient pas besoin de ça.

« C’est une belle leçon aujourd’hui, mais bon, Pau je pense avait pris une belle leçon la semaine dernière à Perpignan, je pense qu’ils bénéficiaient aussi de cette déconvenue pour être prêts aujourd’hui. »

Pénalités 6 Pénalités concédées 10 0 Cartons jaunes 1 0 Cartons rouges 0

Surprise de la phase aller, la Section devait effectivement se racheter. Si elle a concédé trois essais à l’UBB, elle en a inscrit cinq et rêve de plus en plus à des premières phases finales depuis plus de 25 ans. Face au champion d’Europe, les hommes de Sébastien Piqueronies passaient un nouveau test de fiabilité. Hormis les deux entames de mi-temps girondines, ils ont parfaitement su contenir un adversaire venu en Béarn avec de grosses intentions à l’occasion de ce faux-doublon finalement mieux géré par les locaux.

L’UBB pourra nourrir quelques regrets, notamment de ne pas avoir optimisé davantage ses temps forts comme sur l’action éclair du revenant Madosh Tambwe qui a juste oublié d’aplatir et relancer les siens en vue du bonus défensif (68e).

Menée dès la mi-temps de la première mi-temps, l’UBB n’a cessé de courir après le score. « Je crois que ce qui nous a usés à la fin, c’est la défense de Pau et la fatigue du match », concédait Yannick Bru. « On a senti effectivement que les vacances arrivaient au bon moment. On a besoin de se remettre à jour aussi tous physiquement. J’ai besoin de revoir le match, mais j’ai l’impression qu’on avait des niveaux de forme disparates dans notre équipe. On a perdu pas mal de ballons au contact dans la deuxième mi-temps. J’ai ressenti un manque d’énergie au contact et de puissance de la part de Bordeaux sur cette fin de partie.

« On a souvent tapé contre un mur, ça a provoqué des fautes de main. Ils en ont tiré profit au maximum pour marquer des essais un peu casquette, mais c’est ça aussi les matchs de haut niveau. Aujourd’hui, le sport de haut niveau, c’est fait aussi de gamelles. Pau a pris une belle gamelle à Perpignan la semaine dernière, je pense que cette gamelle qu’on prend aujourd’hui, elle va nous servir. On va rentrer dans une bonne autocritique, on va bien se préparer et on va revenir plus forts, c’est l’histoire du sport de haut niveau, ça. »