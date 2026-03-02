Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
10 - 23
FT
26 - 18
FT
26 - 45
FT
U20
41 - 35
FT
54 - 17
FT
41 - 24
FT
24 - 20
FT
52 - 16
FT
17 - 37
FT
U20
26 - 36
FT
27 - 17
FT
50 - 40
FT
23 - 18
FT
48 - 33
FT
U20
HSBC SVNS 2026
Vancouver
TOP 14

Yannick Bru (UBB) après la défaite face à Pau : « cette gamelle va nous servir »

Le demi de mêlée anglais de Pau, Dan Robson (g), célèbre après avoir marqué un essai lors du match de rugby de Top 14 français entre la Section Paloise Béarn Pyrénées (Pau) et l’Union Bordeaux-Bègles au stade du Hameau à Pau, dans le sud-ouest de la France, le 1er mars 2026. (Photo Gaizka IROZ / AFP via Getty Images)

Pau, méconnaissable il y a une semaine à Perpignan, a parfaitement réagi en s’offrant dimanche 1er mars à l’usure Bordeaux-Bègles (39-17) et en récupérant du même coup son fauteuil de dauphin du Top 14 abandonné l’espace de 24 heures.

ADVERTISEMENT

« C’est une défaite sur laquelle il n’y a trop rien à dire », a admis sans hésiter Yannick Bru, le manager de l’UBB. « On a été, je pense, battus par un meilleur que nous ce soir, donc il faut féliciter l’équipe de Pau qui, sur un match de bon niveau, sur pas mal de petits détails, nous a été supérieure et a profité de chacune de nos erreurs. »

Rencontre
Top 14
Pau
39 - 17
Temps complet
Bordeaux
Toutes les stats et les données

S’il y a bien un joueur qui l’a étonné, c’est le demi d’ouverture béarnais Axel Desperes. À tout juste 22 ans, il a d’ailleurs séjourné quelques jours à Marcoussis pour préparer le Tournoi face au Pays de Galles courant février, preuve de la confiance que l’on place en lui dans l’avenir.

VIDEO

« Bravo à leur jeune numéro 10 qui a fait une énorme partie, je pense qu’il nous met trois 50-22. Dans un match serré comme ça, ça compte », a soufflé Bru. En fait, le jeune Palois n’en a passé que deux… à quatre minutes d’intervalle en seconde période. Auteur de 14 points dans la soirée, il a été presque parfait, avec un quasi sans-faute face aux perches (6/7) tout en étant très précieux dans le jeu courant avec un jeu au pied précis.

« Je ne sais pas si j’ai franchi quelque chose de particulier mais c’est avant tout une prestation collective, un gros résultat collectif », assurait Axel Despérès à l’issue de la rencontre. « On voulait partir ce soir avec la victoire avant ces dix jours de coupure. (…) Ce Top 14 est très serré, il le restera jusqu’au bout. Il va falloir se battre jusqu’au bout pour rester dans la course et atteindre ce Top 6 qu’on n’a jamais connu encore. Cette année, on montre un vrai visage à domicile, conquérant devant, et on arrive à exploiter beaucoup d’opportunités derrière. Je ne sais pas si il y a un changement mais on prend beaucoup de plaisir et on espère que ça va durer. »

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par France 3 Nouvelle-Aquitaine (@france3nouvelleaquitaine)

« La discipline, ça a été le point noir de la soirée », a regretté Yannick Bru alors que l’UBB comptait dix pénalités à six pour la Section Paloise, avec un carton jaune pour Pablo Uberti juste avant la demi-heure de jeu, imposant aux Bordelais de finir la première période en infériorité numérique et d’être menés 17-12.

ADVERTISEMENT

« On a fait beaucoup de petites erreurs, à l’image de ce carton jaune qui ne doit pas exister, qu’on ne doit pas prendre à ce niveau, dans un match comme ça. Sur pas mal de ballons faciles, notamment quand on était dans le camp de Pau, notamment sur nos coups d’envoi, effectivement on a constaté des erreurs qui ont facilité les sorties de camp de Pau, qui n’avaient pas besoin de ça.

« C’est une belle leçon aujourd’hui, mais bon, Pau je pense avait pris une belle leçon la semaine dernière à Perpignan, je pense qu’ils bénéficiaient aussi de cette déconvenue pour être prêts aujourd’hui. »

Pénalités

6
Pénalités concédées
10
0
Cartons jaunes
1
0
Cartons rouges
0

Surprise de la phase aller, la Section devait effectivement se racheter. Si elle a concédé trois essais à l’UBB, elle en a inscrit cinq et rêve de plus en plus à des premières phases finales depuis plus de 25 ans. Face au champion d’Europe, les hommes de Sébastien Piqueronies passaient un nouveau test de fiabilité. Hormis les deux entames de mi-temps girondines, ils ont parfaitement su contenir un adversaire venu en Béarn avec de grosses intentions à l’occasion de ce faux-doublon finalement mieux géré par les locaux.

ADVERTISEMENT

L’UBB pourra nourrir quelques regrets, notamment de ne pas avoir optimisé davantage ses temps forts comme sur l’action éclair du revenant Madosh Tambwe qui a juste oublié d’aplatir et relancer les siens en vue du bonus défensif (68e).

Menée dès la mi-temps de la première mi-temps, l’UBB n’a cessé de courir après le score. « Je crois que ce qui nous a usés à la fin, c’est la défense de Pau et la fatigue du match », concédait Yannick Bru. « On a senti effectivement que les vacances arrivaient au bon moment. On a besoin de se remettre à jour aussi tous physiquement. J’ai besoin de revoir le match, mais j’ai l’impression qu’on avait des niveaux de forme disparates dans notre équipe. On a perdu pas mal de ballons au contact dans la deuxième mi-temps. J’ai ressenti un manque d’énergie au contact et de puissance de la part de Bordeaux sur cette fin de partie.

« On a souvent tapé contre un mur, ça a provoqué des fautes de main. Ils en ont tiré profit au maximum pour marquer des essais un peu casquette, mais c’est ça aussi les matchs de haut niveau. Aujourd’hui, le sport de haut niveau, c’est fait aussi de gamelles. Pau a pris une belle gamelle à Perpignan la semaine dernière, je pense que cette gamelle qu’on prend aujourd’hui, elle va nous servir. On va rentrer dans une bonne autocritique, on va bien se préparer et on va revenir plus forts, c’est l’histoire du sport de haut niveau, ça. »

Related

Toujours aussi solide au Hameau, Pau résiste à la pression de l'UBB et reste dauphin de Toulouse

La Section paloise s'est défaite de l'Union Bordeaux-Bègles dimanche en clôture de la 18e journée de Top 14 (39-17) et garde sa deuxième place.

Read Now

Actus, exclus, stats, matchs en direct et plus encore ! Téléchargez dès maintenant la nouvelle application RugbyPass sur l'App Store (iOS) et Google Play (Android) !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

La France « conquise, émasculée et humiliée », selon la presse britannique

2

Battu et chambré par l'Écosse : la mauvaise soirée d'Antoine Dupont

3

DIRECT - Résultats et stats du match Écosse - France du 7 mars 2026

4

La France peut-elle remporter le Tournoi dès ce week-end ? C'est moins sûr

5

VIDEO - Un pilier aux cannes de feu : le Gallois Rhys Carre se paye la défense irlandaise

6

DIRECT - Résultat et stats d'Irlande - pays de Galles

7

Charles III a rayé Stuart Hogg de l’Ordre de l’Empire britannique

8

L'Écosse sans van der Merwe mais avec Kinghorn pour recevoir le XV de France

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

The challenge that awaits new All Blacks coach Dave Rennie

The surroundings that await the new All Blacks coach is very different to the one Scott Robertson inherited two years ago

19
LONG READ

'I'm not afraid to be different' - Monty Ioane's journey from child model to Italy superstar

Heavily tattooed and a fashionista, Italy's flying winger has a menagerie of interests and opinions as he targets a first win over England.

1
LONG READ

Brendan Fanning: 'On the last day of this Championship Ireland may have another Triple Crown, presented by Scotland.'

Ireland started the Six Nations looking lost and bewildered but win against Wales and a Triple Crown could be on the cards

1

Comments on RugbyPass

H
Hammer Head 3 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

Italy are a team that will beat you at the rucks, beat you with their defence, beat you in the air, beat you with their counter attack.

They have a sharp shooter kicker and their set pieces are solid.



...

43 Go to comments
E
Eric Elwood 6 minutes ago
France player ratings vs Scotland | 2026 Guinness Six Nations

Dupont started and finished that try. He also noticed that there was space on the Scottish edges and France managed to stretch Scotland then and get around the edge or through the centre. The big lesson was that the same game plan cannot beat every nation in the modern game (2026 version).

Scotland had worked out France far better than the other way around. That match is played next week and every week after, France win IMO. They shouldn’t be forced to learn such huge lessons in the match. It should be addressed earlier.



...

14 Go to comments
B
Blackmania 7 minutes ago
Dave Rennie's simple outlook on where the All Blacks can improve

Look, let’s stop fighting over this, it’s exhausting… I don’t share anything of what you write, and I mean nothing…

To me Robertson was a disaster… to you he wasn’t, he was on the right track. Starting from that assumption, we will never be able to agree.



...

33 Go to comments
H
Hammer Head 9 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

Those three tests against the world champions certainly didn’t go to waste for the Italians development as a team.

At the time of the second test in SA I said that the Italians had exposed serious weaknesses around the breakdowns of the boks.



...

43 Go to comments
H
Hammer Head 11 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

Quesada is a great coach!

43 Go to comments
H
Hammer Head 12 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

When he took over for the 2019 WC - he went with the conservative and basics (winning ugly as everyone called it) to effectively get to the SF.

When he persisted with it into 2024, and then lost Felix midway into emulating the Bok rush defence - I thought he was toast.



...

43 Go to comments
E
Eric Elwood 15 minutes ago
'It’s obviously well-documented': Ronan Kelleher on what Ireland expect from Scots

Ireland will try to strangle Scotland. Ireland have shown vulnerabilities out wide which Scotland will exploit unless dealt with. Scotland also attacked through the centre, as Ireland did versus England. Townsend says Scotland just played naturally by getting the ball into space and away from the contact. They also had a magnificent contestable kick strategy.

A danger for Scotland is that they were clearly physically and emotionally down a level from the English match to the Wales match. Ireland rotated somewhat against Wales and rose higher from the Italy match to the England match. Ireland have an extra days recovery also.



...

1 Go to comments
H
Hammer Head 17 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

He looks burnt out.

83 Go to comments
H
Hammer Head 17 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

I see it a bit differently Tom. Missed tackles in particular - over the last 3 tests - very concerning.

But yes there were a few players that put it all out there.



...

83 Go to comments
T
Tom 17 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

He shouldn't have. His decision making has been awful all along and he's continued relentlessly to get England to play a brand of rugby no other team is pursuing without any precedent for success at international level.

43 Go to comments
P
PMcD 17 minutes ago
England suffer brutal Tom Curry injury in warm-up before Italy

Crikey - Sale will struggle losing both Curry’s and from Borthwick’s reaction, the Tom Curry injury doesn’t look like an easy one to get over.

8 Go to comments
H
Hammer Head 19 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

Is it still innovative if you keep doing the same thing long enough for other teams to figure it out?

83 Go to comments
T
Tom 19 minutes ago
One name features heavily as England fans call for Borthwick sack

I'm pretty sure he's said before or at least heavily implied he wants nothing to do with it. The RFU should certainly try but I'm very confident they wouldn't get him. I'm not sure he feels that patriotic about English rugby union, I don't think he really identifies with the rich boys of the RFU. He never even played rugby union as far as I remember.

59 Go to comments
B
Blackmania 19 minutes ago
Dave Rennie's simple outlook on where the All Blacks can improve

I think we’re not understanding each other…

It’s somewhat normal since we don’t share the same starting point at all. You believe, in my opinion wrongly, that the problem came from the assistants and not from Razor himself.



...

33 Go to comments
J
JoBe 19 minutes ago
One name features heavily as England fans call for Borthwick sack

I understand your logic but, IMHO, the RFU are backs to the wall and as it stands I believe they will be happy if England can get out of the group stage next year (not something that can be taken for granted currently). Whoever they appoint needs to be given a long term aim, win the WC in 2031.

59 Go to comments
H
Hammer Head 20 minutes ago
England humbled in Rome as Italy pile pressure on Borthwick reign

That debacle is what had me convinced SB wouldn’t last beyond 2024.

43 Go to comments
P
PMcD 20 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

I just don’t see where he will get one unless he is injured.

83 Go to comments
H
Hammer Head 20 minutes ago
One name features heavily as England fans call for Borthwick sack

Well they had the next best thing to Nienaber in Felix. Perhaps if they had been able to retain him…

59 Go to comments
T
Tom 21 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

There were some poor performances and some individual moments of stupidity etc but it's the systemic issues which concerned me more than individual players actions.

83 Go to comments
E
Ed the Duck 21 minutes ago
England player ratings vs Italy | 2026 Guinness Six Nations

Nb said it was innovation and taking England to new levels…

83 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT