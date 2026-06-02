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Pro D2

Vannes : la finale comme aboutissement logique d'une saison de l'impossible


Des supporters du RC Vannes. Photo : @RugbyClubVannes
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Deux cents billets mis en vente un lundi matin, épuisés en treize minutes. Le RC Vannes disputera la finale de Pro D2 le samedi 6 juin face à Provence Rugby. Une ville entière va basculer en mode finale, portée par le 45e match consécutif à guichets fermés à la Rabine. Un engouement qui ne se décrète pas.

Rencontre
Pro D2
Vannes
18 - 14
Temps complet
Provence Rugby
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La saison passée en Top 14 aurait pu briser l’élan. Premier club breton à avoir atteint l’élite en 2024, Vannes était vite redescendu après avoir été lanterne rouge toute la saison. « Ça restait une descente et une dernière place au classement, ça restait quand même un échec sportif », a reconnu le directeur général Martin Michel. Mais la ferveur, elle, n’a pas vacillé.

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Un stade trop petit pour un club trop grand

« L’amour pour le RC Vannes, qui d’ailleurs a été nourri par son passage remarqué en Top 14, ne s’est pas démenti du tout cette année », s’est-il réjoui auprès de l’AFP. Dès l’avant-saison, le signe était là : 17 000 spectateurs au Roudourou de Guingamp pour un amical contre Toulouse, 30 000 à Roazhon Park en novembre pour une victoire en championnat contre Grenoble.

Des rencontres qui ont « conforté l’ancrage et l’attachement de la Bretagne au projet », a estimé le directeur général, mais aussi confirmé que le potentiel de public dépassait largement les 12 500 places actuelles de la Rabine. Véritable « poumon économique » du projet, le stade devrait passer à 15 000 places « à court ou moyen terme », avec 3 000 loges en supplément. « On verra pour la suite », a glissé le dirigeant, sans s’avancer davantage.

Un budget mieux anticipé

Le club a mis ce temps à profit pour se structurer. On a « profité de cette saison pour grandir », résume Michel, pointant des « avancées sur la capacité à organiser la gouvernance du club et à organiser une économie autour du club ». Résultat : 650 entreprises partenaires, dont quinze « premium » et cinq entrées au capital la saison dernière, un budget d’environ 20 millions d’euros, proche des 23 millions engagés en Top 14.

Si montée il y a, le club espère se rapprocher du peloton de l’élite qui tourne autour de 30 millions d’euros, mais sans prise de risques excessive. « On fera grandir naturellement le projet du club (…) mais dans ce Top 14 on sera avant tout positionné comme un simple candidat au maintien », a concédé Martin Michel. « L’idée est de créer de manière vertueuse une économie qui serve au sportif pour progresser, pas de faire tapis à chaque fois et lancer tous nos atouts sur la table », a tranché le DG.

Des records qui tombent

Sur le terrain, la saison a été sans équivalent. Premiers avec 21 points d’avance sur Colomiers, assurés du titre dès la 26e journée après un 71-0 infligé à Béziers, les Morbihannais ont battu le record de points marqués en une saison – 1 092, contre 1 076 pour Brive en 2002-2003 – avec une différence étourdissante de +549. Seize victoires à domicile, dont quatorze bonifées, douze succès consécutifs : des statistiques jamais vues en Pro D2. La demi-finale contre Oyonnax n’a fait que prolonger la démonstration. 48-7.

Pourtant, personne au club ne s’est laissé griser. « Rater la remontée immédiate serait une déception, notamment pour le groupe des joueurs qui maîtrise la compétition depuis le début du championnat », a admis Martin Michel. « Après, les règles de la compétition, on les connaissait dès le début. Il y a deux ans, quand on a terminé deuxième (de la phase régulière) et qu’on a été sacré champion à Toulouse, peut-être qu’on était heureux que le premier n’y monte pas directement. »

VIDEO

« On est plutôt dans l’idée d’avoir tout à gagner »

Le coach Jean-Noël Spitzer, lui, a refusé d’endosser le costume du favori encombrant. « On est plutôt dans l’idée d’avoir tout à gagner. On a exprimé toute la saison notre capacité à être bons. À nous d’être à notre niveau et de montrer notre meilleur visage. C’est notre focus et notre mantra. » Armés de leur expérience des phases finales, les Vannetais éprouvent même « une forme d’impatience décuplée par le fait d’avoir été un petit peu en phase d’attente là sur cette fin de saison », a assuré l’entraîneur.

Revers de la médaille de leur saison exemplaire, ils n’ont plus disputé de match avec un réel enjeu sportif – mise à part la demi-finale – depuis un mois et demi, mais « ce n’est quand même pas une situation inconfortable », a relativisé le technicien. « On a profité aussi de ce confort pour s’accorder du temps de repos, du temps de travail », a-t-il expliqué même si cela a aussi « un inconvénient, c’est que tu sors un petit peu de la compétition, de cette pression ».

L’ouvreur Maxime Lafarge a confirmé cet état d’esprit : « Il y a eu des turnovers, surtout sur des matchs à domicile. Sur des
matchs à l’extérieur, on a envoyé une équipe avec un peu plus d’expérience, on a essayé de se challenger, surtout sur les gros matches à l’extérieur. Il y a toujours eu cette motivation pour performer, pour garder des standards élevés. Je pense que c’est ce qui nous permet de continuer sur un chemin aussi long. »

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 8 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 11 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 25 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 27 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 29 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 35 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 38 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

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B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

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