Une troisième ligne en suspens avec la blessure de Jelonch avant l'Écosse

Le troisième ligne du XV de France Anthony Jelonch, strappé sur le mollet droit, est resté à l’écart de l’entraînement collectif mercredi 4 mars, à trois jours du match contre l’Écosse qui peut permettre à la France de remporter le Tournoi des Six Nations 2026.

Le Toulousain de 29 ans a été titulaire lors des trois premiers succès des Bleus, à chaque fois comme troisième ligne centre. Mais mercredi, lors des quinze minutes du seul entraînement ouvert à la presse de la semaine, il n’a pas effectué les mêlées aux côtés des autres avants, en raison de ce qui pourrait être une gêne au mollet droit.

L’encadrement du XV de France n’a pas communiqué à son sujet.

Son absence rebat les cartes de la ligne d’avant, où aucune tendance claire ne s’est dégagée de l’aperçu de l’entraînement, le Montpelliérain Lenni Nouchi ou le Lyonnais Mickaël Guillard se succédant en troisième ligne centre pendant les exercices de mêlée.

En deuxième ligne, le Toulonnais Charles Ollivon tenait la corde avec le numéro 4 sur le dos, et François Cros en troisième ligne avec le numéro 6.

Contre l’Irlande puis au Pays de Galles, le sélectionneur Fabien Galthié avait opté pour une deuxième ligne Ollivon – Guillard pour débuter, deux joueurs capables d’évoluer en troisième ligne.

Les certitudes étaient plus nombreuses sur les lignes arrière, avec une charnière Dupont – Jalibert, une paire de centre bordelo-béglaise Moefana – Depoortere, et un triangle arrière Bielle-Biarrey – Attissogbe – Ramos, soit les mêmes joueurs qui ont débuté contre l’Irlande le premier match.