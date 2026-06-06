Une finale de Pro D2 serrée mais le dénouement attendu : Vannes remonte en Top 14

Vannes a fait respecter la logique. Au-dessus de la mêlée durant toute la saison, le RCV a remporté la finale de Pro D2 samedi à Ernest-Wallon face à Provence Rugby, au terme d’un match très serré (18-14). En plus de soulever le titre de champion de France de Pro D2, les Bretons reviennent en Top 14 un an après sa descente.
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Cet écart entre Vannes et le reste de la Pro D2 dont on a tant parlé tout au long de la saison, il a vraiment sauté aux yeux pendant les 25 premières minutes de la rencontre. Totalement privés du ballon, asphyxiés, à deux doigts de craquer sur une séquence où ils ont dû tenir longuement leur ligne (22e), les Provençaux étaient partis pour subir la loi de Bretons mis sur les rails par un essai rapide du centre Robin Taccola dans le fermé (5e).
Mais une finale n’est pas tout à fait un match comme les autres et les Aixois ont aimé le rappeler. Une prise d’intervalle tonique du massif Bituniyata suivie d’une passe en chistera à une main de magicien, un relais énergique de l’arrière Manuel Vareira et une passe non moins géniale du Portugais en tombant pour Paul Cellio-Zwiler… pour un essai magnifique sur la première véritable opportunité aixoise qui rebattait complétement les cartes.
VIDEO
Les hommes de Philippe Saint-André auraient même dû basculer en tête à la pause si Arthur Coville n’avait pas manqué d’adresse pour capter une passe normalement décisive d’Inga Finau (40e).
Provence a rivalisé
Il aura fallu une erreur très évitable de Cellio-Zwiler, venu percuter en retard Maxime Lafage, pour permettre à ce dernier de relancer la machine vannetaise sur pénalité (52e).
Une seconde erreur, un en-avant au sol de Julius Nostadt dans ses 22 mètres peu après une mêlée provençale, va définitivement sceller le résultat. Sur la mêlée vannetaise dominatrice, le RCV a fait mouche en amenant le jeu dans le fermé, avec un plongeant vainqueur de l’Anglais Ben Stevenson (66e).
Une troisième bévue, de Vannes cette fois avec une pénalité retournée pour une provocation malvenue, a permis à Provence Rugby de revenir dans le coup à cinq minutes de la fin suite à un essai en pick and go de Joris Cazenave. Mais les Bretons ont tenu leur rang pour conserver leur avantage et remporter, deux ans après le dernier, un nouveau titre de champions de Pro D2. Outsider de cette finale, Provence Rugby a eu le mérite de regarder jusqu’au bout Vannes dans les yeux. Une bonne base de travail pour se remobiliser et croire en sa deuxième chance, dans une semaine à Aix contre Perpignan pour l’access-match.
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