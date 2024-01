Un nouveau club intègre la Major League Rugby aux USA

Un nouveau club va intégrer la Major League Rugby (MLR) dès le début de cette saison 2024.

USA Rugby, Major League Rugby (MLR) et World Rugby ont annoncé officiellement ce vendredi 19 janvier un partenariat stratégique visant à lancer un nouveau club à Charlotte, en Caroline du Nord, nommé Anthem Rugby Carolina (RC). L’American Legion Memorial Stadium lui servira de base pour les jours de match.

Ce partenariat sans précédent entre les instances dirigeantes du rugby mondial et américain, ainsi que la première ligue professionnelle de rugby d’Amérique du Nord, représente un investissement et une collaboration significatifs dans la croissance et le développement du rugby aux États-Unis, futurs hôtes des Coupes du Monde de Rugby masculine et féminine, respectivement en 2031 et 2033.

La MLR et USA Rugby avaient déjà collaboré pour soutenir les USA Hawks, une initiative visant à aider les jeunes joueurs américains et les prospects qualifiés pour les États-Unis à se développer en tant que joueurs de rugby d’élite via un parcours de performance dédié. Anthem RC, dans le cadre de son partenariat avec World Rugby et USA Rugby, accélérera considérablement cet objectif de haute performance en accompagnant les progrès à long terme de l’équipe nationale masculine des États-Unis en vue de sa qualification pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 et de l’organisation de l’édition 2031 sur son sol.

« Le lancement d’Anthem RC constitue un changement important dans cette aventure commune visant à développer et à améliorer le rugby aux États-Unis, en ouvrant une voie claire pour le développement des joueurs et de plus grandes opportunités pour USA Rugby alors que l’Amérique du Nord se prépare à accueillir la Coupe du Monde de Rugby », a déclaré Nic Benson, directeur général de la MLR.

« Nous sommes reconnaissants aux dirigeants de World Rugby et de USA Rugby pour leur investissement dans cette initiative, sachant qu’elle contribue à poser des fondations solides qui favoriseront la croissance continue du rugby aux États-Unis. »

Le directeur général de USA Rugby, Ross Young, a ajouté : « Cette remarquable collaboration entre MLR, USA Rugby et World Rugby est un exemple édifiant des progrès auxquels nous pouvons nous attendre à mesure que le rugby en Amérique entame une nouvelle trajectoire.

« L’Anthem RC offre une opportunité unique d’accélérer le développement de l’USA Rugby High Performance tout en continuant à soutenir la MLR en tant que filière principale pour les USA Men’s Eagles. Le niveau de travail d’équipe qui s’est produit entre toutes les parties pour concrétiser ce projet est sans précédent et nous sommes ravis de le voir sur un terrain de rugby cette année. »

Le Directeur général de World Rugby, Alan Gilpin, a salué ce développement comme une étape majeure dans une stratégie plus globale visant à accroître la compétitivité et l’intérêt pour le rugby aux États-Unis avant les Coupes du Monde de Rugby à domicile.

« En travaillant avec des partenaires stratégiques aux États-Unis, et avec le soutien de notre Comité Exécutif, nous activons un plan de croissance à long terme pour le rugby aux États-Unis qui permettra à cette grande nation sportive, et au sport dans son ensemble, de libérer le véritable potentiel que constitue l’accueil des Coupes du Monde de Rugby masculine et féminine, respectivement en 2031 et 2033 », a-t-il déclaré.

« Ce plan ambitieux est centré sur le fait de rendre le sport plus adapté et accessible à un plus grand nombre de personnes aux États-Unis, une nation qui aime le sport et les événements, ancrés dans le divertissement. En plus d’accélérer le potentiel évident du rugby féminin et de consolider le rugby à sept dans la culture sportive des États-Unis, nous devons développer durablement le jeu élite masculin et pour que l’équipe nationale des USA Eagles réussisse sur la scène mondiale.

« L’annonce d’aujourd’hui est une étape importante pour y parvenir. Associé à la certitude d’un calendrier mondial à long terme, notre investissement, avec nos partenaires, offrira une opportunité pour un parcours de haute performance bien soutenu et orienté vers la recherche de résultats sur la scène mondiale.

« Ce type de partenariat s’est avéré fructueux pour les Fidji, quart de finaliste de la Coupe du Monde de Rugby 2023, avec la création de la Drua, et nous sommes emballés par l’énorme potentiel de l’Anthem RC, non seulement en tant que filière, mais aussi en tant que franchise majeure dans le cadre d’une vision à long terme pour le succès de la MLR, partagée par toutes les parties prenantes. »

La toute première équipe du club compte des joueurs issus de diverses équipes de la MLR qui sont éligibles pour représenter les États-Unis dans les compétitions internationales.

Anthem RC adopte le concept d’étoiles montantes à travers sa marque, symbolisant les efforts du nouveau club pour investir et développer le rugby américain. Inspiré par l’hymne national américain, il présente également des liens distincts avec la communauté de Charlotte en s’inspirant de son riche héritage militaire et en incorporant une palette de couleurs reconnaissable qui s’inspire des tons chauds des Blue Ridge Mountains.

Pour plus d’informations sur l’équipe, le calendrier et les billets, rendez-vous sur le site www.anthemrc.com.