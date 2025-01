Victoire bonifiée pour Toulon face au Racing

Le RC Toulon a arraché le bonus offensif en fin de rencontre face au Racing 92 au terme d’un match à suspense.

Après 5 minutes de round d’observation, les Toulonnais ont ouvert le score grâce à un essais de Tuicuvu à la suite d’un superbe travail de Baptiste Serin, auteur de la transformation. Charles Ollivon s’est toutefois blessé au genou sur l’action et a dû quitter le terrain.

À l’instar de son homologue toulonnais, Nolann Le Garrec, demi de mêlée du Racing, a vite répliqué en se faisant, lui aussi, son essai en solo deux minutes plus tard. Opportuniste, il a profité de la perte de balle de Baptiste Serin en sortie de ruck dans le camp des Racingmen pour taper loin devant, bien suivre à la course, récupérer et aplatir entre les perches.

Setariki Tuicuvu s’est offert un doublé pour remettre les Toulonnais devant à la 12e minute à la sortie d’un ballon porté sur touche où les Racingmen ont laissé le côté fermé dégarni.

Peu avant la demi-heure de jeu et après avoir laissé passer l’orage ciel et blanc, Toulon a inscrit un troisième essai, cette fois par l’intermédiaire de son autre ailier, Gaël Dréan, en bout de ligne.

À la 36e minute, Facundo Isa, à l’image d’un RCT en confiance et dominateur, est allé marquer l’essai du bonus offensif provisoire à la sortie d’une belle combinaison en touche. Le RCT menait 24-10 au terme d’une première mi-temps parfaitement maîtrisée.

Graphique d'évolution des points Toulon gagne +12 Temps passé en tête 72 Minutes passées en tête 0 90% % du match passés en tête 0% 65% Possession sur les 10 dernières minutes 35% 5 Points sur les 10 dernières minutes 0

Dès le retour des vestiaires, les Toulonnais, via Lewis Ludlam, se sont offert un nouvel essai en sortie de ruck en créant le surnombre sur les extérieurs grâce à leur supériorité numérique, Jordan Joseph ayant pris un carton jaune avant la pause.

De retour à 15, le Racing est revenu dans le match grâce à un essai d’Habosi après une superbe percée en puissance de Tuisova après une touche jouée en fond d’alignement.

Puis Nolann Le Garrec a franchi la ligne à la 58e minute pour priver le RCT du bonus et valider le bon retour dans le match des Racingmen, qui ont profité des errances des locaux.

Le KO était dans l’air au cours du quart d’heure qui a suivi. Si le Racing a beaucoup campé dans son camp, il a réussi à contenir Toulon en restant solide.

Mais une fois le ballon récupéré, que ce soit sur un turnover ou une touche volée, les ciel et blanc ont connu de grandes difficultés pour sortir de leur camp et finissaient inéluctablement par rendre le ballon aux hôtes, malgré les tentatives de percée en puissance de Tuisova.

C’est une dernière erreur fatale des Racingmen qui a permis aux Toulonnais de récupérer le bonus offensif. Alors qu’ils campaient dans leurs 22, les Racingmen ont tenté une pénalité courte mais se sont fait surprendre à la réception. Toulon est vite revenu devant la ligne adverse et, après plusieurs temps de jeu, Dréan est allé à l’essai en bout de ligne sur l’aile droite.

Toulon – Racing 92, déclarations d’après-match

Pierre Mignoni (directeur du rugby de Toulon)

« J’avais un peu peur de ce match, très sincèrement, car le Racing 92 est une équipe capable de faire des choses incroyables. Maintenant il faut se nourrir de ces progrès sans se satisfaire de ça et sans chercher l’excellence car on n’arrivera pas à être parfaits. On peut faire mieux sur des choses très simples pour moins douter. C’est important de rester sur une dynamique positive car on peut tout perdre sur ce mois de janvier et aussi tout gagner. Maintenant on va changer de compétition. On a des ambitions. On reçoit les Harlequins (en Champions Cup), donc il faut gagner en gardant les pieds sur terre. »

Max Spring (arrière du Racing 92)

« Les quatorze points concédés en infériorité numérique nous ont fait du mal. C’est dommage parce que l’engagement était là aujourd’hui. On s’est battu, mais il faut régler des

petites choses. Il y a quand même urgence donc il faut les régler assez rapidement. On a deux matches de Champions Cup à jouer à fond, peu importe l’équipe alignée, mais on pense déjà au match contre Castres. Le Top 14 est la compétition la plus importante et il faut gagner ce match contre Castres. On commence à évoquer le maintien. »