SVNS : on connait les poules de la France pour le tournoi de Perth

Les poules du HSBC SVNS Perth ont été officiellement tirées au sort ce jeudi 9 janvier au HBF Park de Perth, situé sur la côte ouest de l’Australie. Les supporters peuvent désormais se projeter et se préparer à vivre la troisième étape de la saison 2025, qui se déroulera du 24 au 26 janvier.

Show us a pitch, we’ll show you a party☀️ 🎉 We’re going Down Under as #HSBCSVNS is back in Perth! ADVERTISEMENT 🎟️ https://t.co/iRr4RzBGo4#HSBCSVNSPER pic.twitter.com/PsxWOlMQdy — HSBC SVNS Perth (@svns_per) August 27, 2024

Tournoi masculin

Dans le tableau masculin, l’Australie, pays hôte, évoluera dans la poule A en compagnie de l’Argentine, vainqueur de la dernière saison, de l’Afrique du Sud, lauréate de l’étape de Cape Town, et des États-Unis.

La France, championne olympique en titre, figure dans la poule B aux côtés de l’Espagne, de la Grande-Bretagne et de l’Irlande.

La poule C, quant à elle, opposera les Fidji et la Nouvelle-Zélande, deux poids lourds du circuit, ainsi que le Kenya et l’Uruguay, promus cette saison.

Poule A : Australie, Argentine, Afrique du Sud, Etats-Unis

Poule B : France, Espagne, Grande-Bretagne, Irlande

Poule C : Fidji, Nouvelle-Zélande, Kenya, Uruguay

Tournoi féminin

Dans le tournoi féminin, la Nouvelle-Zélande, championne olympique en titre, évoluera dans la poule A aux côtés du Japon, de l’Irlande et du Brésil.

Le Canada et les États-Unis, respectivement médaillés d’argent et de bronze lors des derniers Jeux olympiques, s’affronteront dans la poule B, accompagnés de la Grande-Bretagne et des Fidji.

Enfin, l’Australie, pays hôte et vainqueur de l’édition 2024 du HSBC SVNS, sera tête d’affiche de la poule C, où elle sera opposée à la France, à la Chine et à l’Espagne.

Poule A : Nouvelle-Zélande, Japon, Irlande, Brésil

Poule B : Canada, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Fidji

Poule C : Australie, France, Chine, Espagne

Après deux premières étapes spectaculaires à Dubaï et au Cap, qui ont lancé la campagne HSBC SVNS 2025 en décembre, le suspense reste entier avec quatre équipes différentes ayant déjà décroché des titres.

Dans le tournoi féminin, la Nouvelle-Zélande occupe la tête du classement grâce à sa victoire au Cap. Les Australiennes, quant à elles, ont marqué les esprits en décrochant l’or à Dubaï, portées par leurs stars mondiales, dont Maddison Levi, récemment élue Joueuse de Rugby à Sept de l’Année, et auteure d’un record exceptionnel de 15 essais en un seul tournoi à Dubaï. La France est troisième après ses deux médailles de bronze.

Chez les hommes, les Fidji mènent le classement après un retour en force qui les a vus s’imposer à Dubaï. L’Afrique du Sud, de son côté, a ravi son public en triomphant devant ses supporters lors de l’étape du Cap. Les Bleus se classent à la troisième place du classement général provisoire après leur 4e place à Dubaï et une médaille d’argent au Cap.