Sam Simmonds annoncé à Pau, Suleiman Hartzenberg vers La Rochelle ?

Pau a pour ambition de réunir Sam Simmonds, n°8 de Montpellier, et son frère Joe au Stade du Hameau la saison prochaine.

Simmonds, 29 ans, comptait parmi l’effectif des Exeter Chiefs qui a réalisé le doublé Premiership – Champions Cup en 2020. Il est dans sa deuxième et dernière année de contrat avec Montpellier, même si une prolongation d’une saison pourrait s’ouvrir à lui.

Pau voulait déjà recruter la star de l’Angleterre et des Lions cet été avant que Montpellier ne se maintienne in extremis et soit en position de potentiellement prolonger son joueur.

