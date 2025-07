Des Bleus héroïques tombent de peu contre les All Blacks

Au terme d’un combat de tous les instants, un XV de France remanié s’est incliné de peu (31-27) contre les All Blacks à Dunedin.

Quelle bataille !

Dès la première minute, la Nouvelle-Zélande s’est vue privée de Sevu Reece qui s’est assommé contre la hanche de Joris Segonds sur un plaquage à la réception d’un ballon haut.

Les cinq premières minutes ont été marquées par le sérieux des deux équipes. Sans complexes, les Français ont bien contenu les All Blacks sur les fondamentaux, se montrant solides en défense et cohérents sur les attaques placées.

En face, les Néo-Zélandais ont eu du mal à mettre leur jeu en place et ont plusieurs fois dû se dégager au pied. Les Bleus se sont récompensés à la 6e minute en grattant une pénalité plein axe, à 50 m, que Joris Segonds a pu passer. (0-3)

Les Bleus sont restés dominateurs sur le premier quart d’heure. Appliqués, les jeunes Français ont fait simple mais efficace sur chaque ballon.

On pensait que le premier essai du match avait été inscrit par le centre néo-zélandais Jordie Barrett mais il a finalement été annulé pour un en-avant. Sur la mêlée qui a suivi, les Bleus ont pu envoyer Attissogbe sur la gauche. Le Palois a bien franchi pour servir Gailleton, arrêté à 5 mètres de la ligne. Une libération rapide et un temps de jeu plus tard, Guillard a pu aplatir. Essai transformé par Nolann Le Garrec. (0-10)

Malheureusement, sur la réception du coup d’envoi, Le Garrec a été contré par Scott Barrett. Les Bleus ont été coincés dans leurs 22 mètres. S’en est suivie une longue phase de jeu des All Blacks qui ont pu balayer le terrain vers la gauche avant de revenir en bout de ligne côté droit pour trouver Will Jordan. Essai transformé par Beauden Barrett. (7-10)

À la vingtième minute de jeu, les All Blacks sont revenus s’installer dans le camp français pour tenter de jouer dans l’axe sur chaque ballon afin de contrarier une défense efficace sur les extérieurs.

Les All Blacks ont finalement pris l’avantage à la 27e minute après une belle pénaltouche grâce au gros travail dans le trafic de Damian McKenzie. Ardie Savea a ensuite été trouvé plein axe. Essai transformé. (14-10)

Petit à petit, les hôtes se sont adaptés, ont passé la seconde et asphyxié le jeu français. À force de mettre de la vitesse, les All Blacks ont épuisé des Français qui n’ont toutefois pas abdiqué. Ils ont profité d’une pénalité sur une touche, le sauteur néo-zélandais Tupou Vaa’i allant au-delà de la limite. Nolann Le Garrec a ramené la France à un point. (14-13)

À cinq minutes de la fin de la première période, les All Blacks avaient déjà commis deux fois plus d’en-avant que les Bleus (6 contre 3), preuve que même s’ils tenaient davantage le ballon, ils étaient contrariés par les efforts défensifs français.

À force d’insister, les Néo-Zélandais ont marqué leur troisième essai. Alors qu’ils insistaient au près, ils ont profité d’une montée anticipée de Gabin Villière en défense qui a ouvert une porte dans laquelle Cam Roigard a foncé sur une passe volleyée de Beauden Barrett. Les Français ont bien coulissé mais n’ont pas pu empêcher Jordie Barrett d’aplatir. Essai transformé. (21-13)

À la pause, les jeunes Français, à qui la presse promettait l’enfer, avaient prouvé qu’ils n’étaient pas là pour faire office de sparring partner. Mais les All Blacks, pourtant perturbés par l’agressivité de la défense Française, ont haussé leur niveau de jeu après le premier quart d’heure pour rentrer au vestiaire avec un avantage logique de huit points.

Dès le coup d’envoi, les Bleus ont obtenu une mêlée à la réception pour un en-avant d’Holland. Revenus avec de meilleures intentions, les Français ont fait le jeu des Blacks.

Patiemment, à force de taper sur la défense, les Bleus ont fini par trouver les espaces sur la droite des perches et Gabin Villière a pu aller à l’essai. Essai transformé. (21-20)

Dans la foulée, les All Blacks ont répliqué et percé la défense via Cam Roigard rattrapé de peu par Attissogbe et Villière. Mais Segonds n’a pu trouver qu’une petite touche qui a permis aux locaux de vite revenir près de la ligne. Will Jordan a finalement réussi à se faufiler malgré la montée rapide des Bleus pour inscrire son 40e essai en 42 sélections. Essai transformé. (28-20)

Vaillants, les Bleus ont profité de l’entrée de Montagne, Mallez, Van Tonder et Woki pour revenir au ras de la ligne. Cameron Woki, blanchi du carton rouge reçu à Twickenham, a fini par trouver le trou dans la défense adverse pour aplatir au sous les perches. Essai transformé. (28-27)

Les All Blacks sont ensuite revenus percuter la défense française pendant de longues minutes sans pour autant trouver d’avancée. Mais Gabin Villière a écopé d’un carton jaune à la 55e minute pour un en-avant volontaire sur une chistera de Cam Roigard en bout de ligne sur la droite.

À 14 contre 15, les Bleus ont failli craquer face à l’intensité mise par les Néo-Zélandais. Billy Proctor a fini par tendre le bras malgré le plaquage de Mickaël Guillard, mais le centre des Blacks a légèrement perdu le contrôle du ballon au moment d’aplatir.

Malgré l’héroïsme des Français, les All Blacks, à force d’attaquer dans tous les sens, ont permis à Will Jordan d’inscrire un triplé en coin sur l’aile de Gabin Villière. Mais, encore une fois, le TMO est intervenu pour annuler l’essai pour une obstruction de Pasilio Tosi sur Van Tonder.

Au retour de Gabin Villière, les Bleus n’avaient encaissé aucun point. Les Français sont un temps revenus à l’entrée des 50 mètres mais les vagues noires sont revenues en force.

Après 25 minutes à se frustrer contre la défense française, les All Blacks ont décidé de prendre la pénalité pour prendre quatre points d’avance grâce à Beauden Barrett à la 73e minute. (31-27)

Les Français ont eu une dernière possession dans le camp adverse et ont réussi à trouver de l’avancée. Mais Romain Taofifenua a malheureusement commis un en-avant au contact à 15 mètres de la ligne des All Blacks.

Ces derniers ont été récompensés d’une pénalité sur la mêlée et ont passé les dernières minutes à jouer au près, à zéro passe, pour attendre la fin de la rencontre.

Au terme d’un match héroïque, les Français s’inclinent 31-27 mais peuvent être fiers de leur prestation, notamment défensive.

🇳🇿🇫🇷 Les Bleus ont été admirables aujourd’hui à Dunedin, mais ce sont les All Blacks qui remportent le premier test. 🔜 Rendez-vous à Wellington la semaine prochaine.#NZLFRA #XVdeFrance pic.twitter.com/uBVvwS6MNl — France Rugby (@FranceRugby) July 5, 2025

All Blacks 31-27 France, les réactions

Au micro de Canal+, Mickaël Guillard déclarait : « Il y a de la frustration parce qu’on avait un dernier ballon et on se disait qu’on pouvait aller gagner comme en Angleterre. On savait que ce serait dur mais on a montré que peu importe qui porte le maillot de la France, on donnera tout. Les critiques et les accusations de manque de respect nous ont motivés. On avait à cœur de faire un gros match et on voulait montrer que tous les joueurs qui sont là sont au niveau. »

Joris Segonds, qui fêtait sa première cape, allait dans le même sens.

« C’est frustrant mais on est tellement fiers d’avoir rivalisé. On nous promettait l’enfer. Je retiendrai l’état d’esprit mais c’est frustrant parce qu’on échoue à 4 points. On a un peu pêché sur les sorties de camp, ils nous ont mis en difficulté dans notre camp. Sur la discipline aussi, on a fait beaucoup plus de fautes et à ce niveau, ça ne pardonne pas. Mais on les a senti trembler. Dès le début, on s’est dit qu’on n’avait rien à perdre. »

Pour Rabah Slimani, qui n’avait plus porté le maillot du XV de France depuis la Coupe du Monde de Rugby 2019, cette sélection avait un air de nouvelle première.

« Cela fait un peu bizarre mais c’est toujours une fierté, surtout contre la Nouvelle-Zélande chez elle. Je félicite l’équipe parce qu’on nous a appelé les coiffeurs ou je ne sais pas quoi. On a prouvé ce soir qu’on avait le niveau, même en jouant à 14. C’est dommage, on n’était pas loin de gagner, ça se joue à rien. C’est un peu frustrant mais c’est de bon augure. C’est une équipe jeune avec neuf nouveaux capés, cela prouve que le réservoir français est important et que les jeunes sont nombreux et qu’ils ont de l’envie. »

Le sélectionneur Fabien Galthié ne dissimulait pas sa fierté à l’issue du match.

« Les joueurs croient en leurs chances. Un grand coup de chapeau à eux et au staff mais ce n’est pas fini. Il nous reste deux matchs à jouer et on va bien préparer le prochain. Quand on joue les All Blacks, il faut toujours faire preuve d’humilité et de respect. On n’était pas loin d’aller toucher le meilleur de nous-mêmes, on a eu une balle de match. Mais cela inspirera l’équipe pour les prochains matchs. »

« On a été efficaces sur le peu de possessions qu’on a eues et les joueurs ont cru en eux. Il faut qu’ils continuent. Il faut qu’on prenne le maximum d’opportunités et de plaisir à être là, sur ces trois matchs. On va se battre. On a bien préparé les novices, cela fait trois semaines qu’on se prépare. On a gagné en Angleterre sur la dernière action. On se prépare de manière cohérente. C’était un saut dans l’inconnu pour eux et j’espère qu’ils vont capitaliser. Nous, on voulait faire honneur à l’équipe de Marc Lièvremont qui avait gagné ici. »