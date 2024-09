Avec AFP

L’arrière du RC Toulon Melvyn Jaminet, suspendu 34 semaines à la suite de la publication sur ses réseaux sociaux d’une vidéo raciste en juillet « est en train de se réparer », a dit vendredi son manager Pierre Mignoni.

ADVERTISEMENT

« Comment va l’homme ? Melvyn va bien, il va mieux. L’homme est en train de se réparer. On est là pour l’accompagner, on a un plan, une vision avec des choses qu’il veut faire avant de revenir s’entraîner ici. C’est le plus important » a expliqué le manager toulonnais Pierre Mignoni en conférence de presse avant le match de la première journée de Top 14 contre La Rochelle.

La Rochelle Toulon Toutes les stats et les données

Revenant sur les nombreuses affaires qui ont bouleversé le monde du rugby cet été, le manager a reconnu que « on a tous eu mal à la tête. On est tous touchés mais on doit tous assumer (…) On ne peut pas continuer comme ça, c’est évident, je suis persuadé qu’on va tous prendre un nouveau virage ».

Jaminet, « une force que l’on récupèrera plus tard »

Attendu en début d’année 2025 pour effectuer son retour, l’arrière international (20 sélections) va manquer au club varois notamment pour son rôle de buteur.

« Pour moi, ce sera un joueur supplémentaire qu’on retrouvera plus tard, il faut le prendre comme ça et ne pas être dans l’attente de son retour. On avait un excellent buteur, un peu hors-normes, on récupérera cette force plus tard » a ajouté le manager.

En ce qui concerne le poste d’arrière, Pierre Mignoni et son staff comptent s’appuyer sur Marius Domon, 22 ans, mais forfait pour le premier match de la saison après avoir subi une commotion cérébrale, et sur l’habituel trois-quarts centre Duncan Paia’aua.

Le champion olympique Rebbadj doit « se remettre à niveau »

« C’est notre trois-quarts le plus habitué à jouer à ce poste », a expliqué le manager du RCT. « Il a fait une Coupe du monde et plusieurs matchs internationaux en étant arrière, on le prépare à ce poste depuis qu’il est revenu ».

Toulon dispose sinon d’une autre solution : Rayan Rebbadj, médaillé d’or aux Jeux olympique en rugby à VII cet été et qui a selon son entraîneur « toutes les qualités requises pour jouer arrière ». Toutefois, « il a encore besoin de se remettre à niveau au rugby à XV », a-t-il-prévenu.