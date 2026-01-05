Édition du Nord
TOP 14

Qui est le Néo-Zélandais AJ Lam, première recrue de l'ASM pour 2026-2027 ?

Auckland, Nouvelle-Zélande – 17 décembre 2025 : AJ Lam, joueur des Blues, lors d’une séance d’entraînement de Super Rugby à Alexandra Park, à Auckland. (Photo : Phil Walter/Getty Images)

Sous contrat avec les Auckland Blues jusqu’à la fin de la saison 2026, le Néo-Zélandais AJ Lam a déjà trouvé où rebondir ensuite : à Clermont-Ferrand ! L’ASM va engager pour trois ans, à partir du 1er juillet, le trois-quarts néo-zélandais âgé de 27 ans (1,88 m, 100 kg).

Puissant, rapide, celui qui a commencé à jouer ailier avant de basculer premier centre est le petit frère de Ben Lam (34 ans), joueur international samoan à XV et néo-zélandais à 7, passé notamment par l’UBB (50 matchs entre 2020 et 2022) et Montpellier (24 matchs entre 2022-2024), avant de passer au XIII.

Neveu de Pat Lam, petit frère de Ben Lam

Également neveu de Pat Lam, l’actuel coach des Bristol Bears, AJ a été formé au St Peter’s College et s’est d’abord fait remarquer en 2016 en intégrant le groupe des NZ Schools pour un test face aux Fiji Schools, première marche discrète vers le très haut niveau. Et très vite, son nom a commencé à circuler dans le rugby de club d’Auckland, s’imposant comme une arme offensive majeure, capable de casser des plaquages et de finir les coups.

Après un passage à North Harbour en NPC, il suscite l’intérêt des franchises de Super Rugby. Alexander choisit de rester chez lui et accepte l’opportunité offerte par les Blues avec qui il découvre le Super Rugby Aotearoa en 2021. Il enchaîne une première saison prometteuse.

La saison 2023 est marquée par les blessures et les arrêts et Lam ne compte que huit apparitions avec les Blues, faisant malgré tout parler ses qualités offensives au point de lui ouvrir les portes des All Blacks XV pour une tournée au Japon. À l’inverse, la saison suivante sera celle de sa consécration avec quinze matchs au compteur, excellant au centre (12), entre Beauden Barrett et Reiko Ioane, élargissant ainsi son jeu d’attaque. Il remporte la saison 2024 aux côtés de l’ouvreur Harry Plummer, qui évolue avec le club auvergnat depuis le début de saison.

Pourquoi Urios compte sur lui

« C’est une excellente nouvelle pour le club. C’est exactement le profil que nous recherchions avec un joueur capable de gagner les collisions, avancer et ébrécher les défense, mais aussi doté de très bonnes mains permettant de donner de la vitesse au ballon », a commenté l’entraîneur en chef de l’ASM Christophe Urios sur le site internet du club.

« Il est à la fois explosif et technique. Avec l’expérience qu’il possède, il est capable de donner une nouvelle dimension à notre ligne d’attaque. De plus, il est très proche d’Harry qui nous l’a fortement recommandé. Quand on connait son professionnalisme et son envie de porter le club vers de belles choses, on ne peut que lui faire confiance sur l’état d’esprit et la motivation de AJ à nous rejoindre. »

Close
ADVERTISEMENT