Privé de Sam Costelow, le pays de Galles jouera autour de Dan Edwards en Irlande

En sport plus qu’ailleurs, le malheur des uns fait souvent le bonheur des autres. Dan Edwards, qui avait perdu sa place dans le XV de départ du pays de Galles contre l’Écosse après avoir démarré contre l’Angleterre et la France, revient parmi les titulaires après la blessure de Sam Costelow pour le quatrième match vendredi à Dublin contre l’Irlande (21h10).

ADVERTISEMENT

Ce dernier, crédité d’une belle prestation face aux Écossais, avait dû sortir en cours de match, touché à la cheville. Son forfait, annoncé en début de semaine, actait aussi le retour en grâce du jeune ouvreur des Ospreys.

Il ne sera pas le seul puisqu’Ellis Mee, l’ailier des Scarlets aligné lors des défaites inaugurales contre l’Angleterre (48-7) et la France (54-12), a été préféré à Gabriel Hamer-Webb, pas reconduit après avoir connu sa première sélection face au XV du Chardon.

Rees-Zammit enchaîne

« Il y a eu quelques changements contraints cette semaine en raison de blessures, et Ellis a bien joué lors des deux premières journées, nous pensons donc qu’il mérite une nouvelle chance », a commenté le sélectionneur Steve Tandy.

En troisième ligne, James Botham sera présent au coup d’envoi pour la première fois du Tournoi. A ses côtés, on retrouve Alex Mann et Aaron Wainwright. Il n’y a en revanche pas de place pour Blair Murray, l’ailier ou arrière des Scarlets, parmi les 23 joueurs retenus pour le déplacement à Dublin. Louis Rees-Zammit conserve le maillot floqué du numéro 15.

Le XV de départ gallois : Rees-Zammit – Mee, James, Hawkins, Adams – (o) Edwards, (m) Williams – Botham, Wainwright, Mann – Carter, Jenkins – Francis, Lake (cap.), Carre.

ADVERTISEMENT

Les remplaçants : Elias, Smith, Griffin, Beard, Cracknell, Hardy, Evans, Hennessey.