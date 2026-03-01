Pierre Mignoni (RCT) : si loin et si proche de son équipe
Le RC Toulon entame la trêve de mars avec deux points de plus (45) et à la 7e place du classement provisoire, à cinq points du Top 5. Une position arrachée avec un match nul 13-13 sur la pelouse synthétique du LOU lors de la 18e journée de Top 14, grâce à une pénalité longue distance de Jaminet à la 75e minute.
Deux points qui pourraient valoir très cher en fin de saison dans la lutte pour la qualification.
Les joueurs de la Rade ont même cru à la victoire, avec l’essai de leur centre Mathieu Smaïli à la 59e minute, mais après l’essai du pilier lyonnais Thomas Moukoro, le buteur rhodanien Martin Méliande a eu la pénalité de la gagne au bout du pied après la sirène, sans succès.
« Il y a de la satisfaction et des regrets. Il y avait mieux à faire », a néanmoins regretté l’entraîneur adjoint Maxime Petitjean. « Nous avions travaillé la défense et la solidarité depuis une dizaine de jours. Ces secteurs ont donné satisfaction. La qualité de notre jeu au pied a été mauvaise. Nous avions prévu de leur mettre la pression. Nous n’avons pas réussi à le faire comme nous le voulions. »
C’était l’anniversaire de Pierre Mignoni
Une fois encore, leur manager Pierre Mignoni n’était pas présent alors qu’il s’est mis au repos depuis la défaite à domicile contre Clermont lors de la 17e journée. C’est devant sa TV que le manager, qui fêtait ce jour-là son 49e anniversaire, a regardé son équipe jouer.
« On l’a appelé dans le vestiaire. On lui a souhaité son anniversaire », a raconté l’ailier du RCT Gaël Dréan à l’issue de la rencontre, sans en dire plus sur la tonalité de l’appel. « Ce sont des trucs de vestiaires. Je n’en dirai pas plus. Il était juste content qu’on l’appelle. »
« Pierre est en train de se reposer », a rassuré de son côté Maxime Petitjean. « C’est le chef de notre équipe, donc bien sûr qu’on a envie qu’il revienne le plus vite possible. Il a dix jours pour se reposer correctement, je pense qu’il va partir un peu en vacances en famille, ça va lui faire du bien.
« C’est un mec qui lâche rien, qui vit pour le RCT. Il fait des journées à rallonge comme peu de personnes. Je pense que peu arriveraient à tenir le rythme. C’est un amoureux de ce sport, un amoureux de ce club, et je pense qu’on a beaucoup de chance de l’avoir au RCT. »
Avec une seule victoire au cours des cinq derniers matchs de Top 14, ce nul permet aux joueurs de se resserrer, comme l’a confirmé Gaël Dréan. « Ça permet au groupe d’être un peu solidaire entre les joueurs. On prend chacun nos responsabilités ; je pense que ça nous a aidés sur ça », a-t-il évoqué.
