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TOP 14

Perpignan prolonge Labit jusqu'en 2030 ; mais d'abord, survivre au 14 juin


Le manager de l'USAP Laurent Labit. (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

Laurent Labit prolonge à l’USAP jusqu’en 2030, a annoncé ce mardi 2 juin le club catalan. Quatre saisons supplémentaires pour un entraîneur arrivé en novembre dernier dans une situation des plus délicates, alors que Perpignan était lanterne rouge du Top 14 après le départ contraint de Franck Azéma.

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Une décision logique après un redressement spectaculaire

En quelques mois, le technicien de 58 ans a su stabiliser un navire qui prenait l’eau, en le sauvant de justesse. L’USAP pointe désormais à la 13e place, suffisamment pour disputer un access match le 14 juin prochain et conserver, au moins sur le papier, son destin entre ses propres mains. Ce rendez-vous crucial se tiendra chez l’adversaire – le perdant de la finale de Pro D2 entre Vannes et Provence Rugby, programmée samedi 6 juin à Toulouse.

La menace d’un départ de Labit avait pourtant plané. En avril, des rumeurs persistantes évoquaient notamment l’intérêt de la sélection fidjienne pour son profil. Il n’en sera rien. « Depuis sa prise de fonction, Laurent Labit met son expérience du plus haut niveau, son expertise et son leadership au service du collectif, avec pour objectif de faire progresser durablement l’USAP sur le plan sportif », indique le club.

Un signal fort

Le président François Rivière n’a pas caché sa satisfaction. « La prolongation de Laurent Labit est une excellente nouvelle pour notre club. Nous voulons poursuivre ensemble le développement de l’USAP et continuer à faire grandir notre projet sportif avec un manager de très grande qualité. Cette prolongation est un signal fort de stabilité et d’ambition pour l’avenir. »

De son côté, Labit, ancien entraîneur des arrières du XV de France, passé par Montauban, Castres, le Racing 92 ou encore le Stade Français, a répondu avec une conviction tranquille : « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec l’USAP. Je suis fier de construire, dans la durée, avec ce club une véritable famille, une institution portée par un peuple et un public d’une énorme ferveur. Nous avons engagé un travail important avec l’ensemble du staff, des joueurs et de la direction. Je suis convaincu que nous pouvons continuer à construire et à progresser ensemble pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »

Avant de penser à l’avenir, il reste néanmoins une marche à franchir. Samedi, l’USAP se déplace à Bayonne pour le dernier match de la saison régulière. Puis viendra le 14 juin, et ce barrage sans filet qui dira si le projet Labit se construira bien en Top 14, et non en Pro D2.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 7 days ago

Good decision.

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Comments on RugbyPass

f
frandinand 6 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No just someone with normal views not a far right facist.

524 Go to comments
R
Rugby3 9 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

So woke.

524 Go to comments
c
cnw 24 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 25 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

524 Go to comments
f
frandinand 34 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

524 Go to comments
f
frandinand 36 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

524 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

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