Perpignan prolonge Labit jusqu'en 2030 ; mais d'abord, survivre au 14 juin

Laurent Labit prolonge à l’USAP jusqu’en 2030, a annoncé ce mardi 2 juin le club catalan. Quatre saisons supplémentaires pour un entraîneur arrivé en novembre dernier dans une situation des plus délicates, alors que Perpignan était lanterne rouge du Top 14 après le départ contraint de Franck Azéma.
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Une décision logique après un redressement spectaculaire
En quelques mois, le technicien de 58 ans a su stabiliser un navire qui prenait l’eau, en le sauvant de justesse. L’USAP pointe désormais à la 13e place, suffisamment pour disputer un access match le 14 juin prochain et conserver, au moins sur le papier, son destin entre ses propres mains. Ce rendez-vous crucial se tiendra chez l’adversaire – le perdant de la finale de Pro D2 entre Vannes et Provence Rugby, programmée samedi 6 juin à Toulouse.
La menace d’un départ de Labit avait pourtant plané. En avril, des rumeurs persistantes évoquaient notamment l’intérêt de la sélection fidjienne pour son profil. Il n’en sera rien. « Depuis sa prise de fonction, Laurent Labit met son expérience du plus haut niveau, son expertise et son leadership au service du collectif, avec pour objectif de faire progresser durablement l’USAP sur le plan sportif », indique le club.
Un signal fort
Le président François Rivière n’a pas caché sa satisfaction. « La prolongation de Laurent Labit est une excellente nouvelle pour notre club. Nous voulons poursuivre ensemble le développement de l’USAP et continuer à faire grandir notre projet sportif avec un manager de très grande qualité. Cette prolongation est un signal fort de stabilité et d’ambition pour l’avenir. »
De son côté, Labit, ancien entraîneur des arrières du XV de France, passé par Montauban, Castres, le Racing 92 ou encore le Stade Français, a répondu avec une conviction tranquille : « Je suis très heureux de poursuivre l’aventure avec l’USAP. Je suis fier de construire, dans la durée, avec ce club une véritable famille, une institution portée par un peuple et un public d’une énorme ferveur. Nous avons engagé un travail important avec l’ensemble du staff, des joueurs et de la direction. Je suis convaincu que nous pouvons continuer à construire et à progresser ensemble pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. »
Avant de penser à l’avenir, il reste néanmoins une marche à franchir. Samedi, l’USAP se déplace à Bayonne pour le dernier match de la saison régulière. Puis viendra le 14 juin, et ce barrage sans filet qui dira si le projet Labit se construira bien en Top 14, et non en Pro D2.
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Good decision.