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TOP 14

« On a fait 50% du chemin » : après l'espoir, la confirmation pour le Racing 92 ?


Le flanker francilien Maxime Baudonne, félicité par son partenaire Jonny Hill. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP via Getty Images).
Comments
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Dans une course à la qualification toujours plus folle, le Racing 92 est l’équipe qu’on n’avait pas vu venir. Son coup d’éclat bonifiée de la semaine dernière à Clermont (13-41) lui a redonné les cartes en mains pour se qualifier. Une situation vue comme hypothétique au soir de la 23e journée, il y a un peu moins d’un mois, lorsqu’il a perdu à la maison contre La Rochelle (24-26).

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Une victoire samedi à Paris-La Défense Arena (21h05) lors du dernier rendez-vous de la phase régulière et la présence des Franciliens en phase finale serait automatiquement validée. Plus facile à dire qu’à faire néanmoins lorsque l’adversaire en question se nomme le Stade toulousain. Un leader assuré de terminer premier et un peu en roue libre sur cette fin de championnat avec trois défaites au compteur sur les six dernières journées. Mais un épouvantail quand même que les Ciel et Blanc n’ont pas su terrasser chez eux depuis 2021.

Réparer l’accident de la saison dernière

D’où une certaine réticence de la part du manager Patrice Collazo de se réjouir trop vite de sa situation a priori favorable. « On n’a fait que 50 % du chemin, tempère t-il dans des propos rapportés par Le Figaro. Il nous reste 50 % à faire pour nous qualifier. C’est comme le match de Clermont de la semaine dernière, à savoir déjà un match éliminatoire. Est-ce qu’on sera plus en danger contre Toulouse que contre les autres équipes qui sont venues jusqu’à maintenant ? On a toujours considéré qu’on est en danger quand on reçoit à la maison… »

Un péril que les Altoséquanais ont su toujours déjouer, si ce n’est lors du faux-pas contre La Rochelle rattrapé depuis avec brio à Clermont. Vexés d’avoir été la première génération de joueurs du Racing 92 à ne pas se qualifier depuis la remontée du club en 2009, leur regard est focalisé sur cette réception périlleuse du champion de France avec l’envie de réparer leur contre-performance historique. De valider, aussi, face à l’effectif le plus étoffé du Top 14, la nouvelle politique moins bling-bling du club incarnée par Patrice Collazo. Un all-in sur un match pour ne pas réduire l’exploit de Marcel-Michelin à un coup d’épée dans l’eau.

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Commentaires

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Comments on RugbyPass

c
cnw 23 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 25 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 28 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 33 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 36 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

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