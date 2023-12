Le tournoi de repêchage olympique sera à Monaco

World Rugby a annoncé que le tournoi de repêchage de rugby à sept pour les Jeux olympiques de Paris 2024 aura lieu à Monaco du 21 au 23 juin 2024. Le prestigieux rendez-vous revient au Stade Louis II, qui avait déjà accueilli les épreuves finales de qualification avant les Jeux olympiques de Rio 2016 et de Tokyo 2020.

Le repêchage représente la dernière chance pour les équipes de gagner une place très enviée aux Jeux olympiques de Paris 2024, sachant que 22 des 24 équipes ont déjà été confirmées. Par conséquent, seules une équipe masculine et une équipe féminine gagneront le droit de se présenter au Stade de France à Saint-Denis.

Quelles sont les équipes attendues ?

Le tournoi réunira 12 équipes féminines et 12 équipes masculines, toutes désireuses d’atteindre la récompense ultime du rugby à sept, à savoir représenter leur pays sur la plus grande scène sportive mondiale qui soit.

Le tournoi masculin opposera l’Afrique du Sud, le Brésil, le Canada, le Chili, la Chine, la Grande-Bretagne, Hongkong China, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l’Espagne, les Tonga et l’Ouganda.

Les Blitzboks d’Afrique du Sud seront de sérieux prétendants après avoir remporté la première manche du HSBC SVNS 2024 à Dubaï en décembre, tandis que le Canada, la Grande-Bretagne et l’Espagne sont également des équipes titulaires du circuit mondial de rugby à sept, au plus haut niveau.

Le tournoi féminin s’annonce très ouvert et réunira l’Argentine, la Chine, la Tchéquie, Hongkong China, le Kenya, la Jamaïque, le Mexique, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, le Paraguay, la Pologne, les Samoa et l’Ouganda. La Tchéquie fera d’ailleurs ses débuts dans le cadre du repêchage.

Un tournoi en lever de rideau des JO de Paris 2024

Le rugby à sept va constituer un lever de rideau exceptionnel au Stade de France en tant que premier sport à donner le coup d’envoi des Jeux olympiques à Paris le 24 juillet 2024

Les six régions de World Rugby sont représentées parmi les 11 équipes masculines et les 11 équipes féminines qui ont déjà obtenu leur place à Paris via le HSBC SVNS et les compétitions de qualification régionales.

Dans le tournoi masculin, la France, pays hôte, est entourée de la Nouvelle-Zélande, de l’Argentine, des Fidji et de l’Australie qui ont décroché leur place pour les JO en se classant parmi les quatre premiers du HSBC World Rugby Sevens Series 2023, ainsi que de six vainqueurs de tournois de qualification régionaux que sont l’Uruguay (Amérique du Sud), l’Irlande (Europe), les États-Unis (Amérique du Nord), le Kenya (Afrique), les Samoa (Océanie) et le Japon (Asie).

Les équipes féminines suivantes ont également assuré leur participation dans le tournoi olympique : la Nouvelle-Zélande, l’Australie, l’Irlande et les États-Unis, qui étaient les quatre premiers qualifiés par le biais des World Series 2023, ainsi que la France, pays organisateur. Le Brésil, le Canada, la Grande-Bretagne, l’Afrique du Sud, les Fidji et le Japon se sont qualifiés via les tournois de qualification régionaux.

3 jours de tournoi, du 21 au 23 juin 2024

Organisé par la fédération monégasque de rugby en partenariat avec le gouvernement monégasque, le tournoi World Rugby se déroulera sur trois jours, du 21 au 23 juin 2024.

Le rugby à sept devrait être l’un des événements les plus attendus des Jeux de Paris, après le succès exceptionnel de la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France. Les billets restants sont disponibles sur le site de Paris 2024 ici.

Chez les hommes jusqu’à présent, les Fidji ont dominé la compétition olympique avec une double médaille d’or dès leurs débuts à Rio 2016, puis à Tokyo cinq ans plus tard. Chez les femmes, la Nouvelle-Zélande est championne olympique en titre tandis que l’Australie a remporté la première médaille d’or olympique à Rio.

La présence du rugby à sept aux Jeux olympiques de Rio 2016 a eu un effet considérable sur le sport, attirant environ 30 millions de nouveaux fans dans le monde entier. Le rugby à sept devrait insuffler une ambiance festive au début des Jeux olympiques de Paris 2024, avec de la musique, un public coloré et énergique pour accompagner les incroyables skills, la vitesse de jeu et la passion de certains des meilleurs athlètes du monde sur le terrain.

Le Tournoi de Qualification Final des Jeux olympiques tombe à un moment extrêmement stimulant pour le rugby à sept. Les HSBC SVNS Series, qui ont été relancées, ont en effet connu un début remarquable à Dubaï et au Cap, avant de se poursuivre à Perth en janvier. La nouvelle formule des Series, dont le point culminant est la grande finale à Madrid, offre aux équipes de rugby à sept du monde entier une voie claire menant aux compétitions régulières entre les meilleures équipes et à la plateforme ultime que sont les Jeux olympiques.