PHOTO - Le van prend feu, le trophée du Tournoi des Six Nations détruit

Les circonstances entourant la destruction par les flammes du trophée du Tournoi des Six Nations restent troubles. Tout juste sait-on que le van, chargé de transporter le trophée d’un endroit à un autre pendant toute la durée du Tournoi, a pris feu alors qu’il revenait d’une présentation lors de la troisième journée. L’incident, tel que rapporté par les organisateurs, a eu lieu en Irlande, entre Limerick et Dublin.

« Heureusement, aucun passager n’a été blessé », ont-ils indiqué dans un communiqué. « En revanche, le trophée a subi des dommages causés par le feu et, à la suite d’une expertise menée par le fabricant officiel, il est apparu qu’il ne pouvait malheureusement pas être restauré à son plein standard de présentation. Conformément à ces exigences de présentation, par respect pour l’importance que revêt le fait de remporter le Tournoi des Six Nations – l’un des titres les plus prestigieux du sport – et afin de préserver l’intégrité du trophée et de son héritage, il sera retiré de l’usage cérémoniel. »

Des éléments de l’ancien trophée intégrés dans le nouveau

Ainsi, c’est la fin d’une aventure commencée en 2015 pour remplacer celui de 1993. Façonné à la main à partir de 8 kg d’argent poinçonné par des maîtres orfèvres, il mesurait 75cm de haut. Son design à six faces représentait chacune des nations en lice dans le Tournoi, posé sur un socle gravé des dates fondatrices du Home Nations (1883), ainsi que des années d’entrée de la France (1910) et de l’Italie (2000).

🏆 For anyone wondering why we’ll have a new Six Nations trophy from now on… This is why. pic.twitter.com/Oo6tXQpUCH — RugbyInsideLine (@RugbyInsideLine) March 3, 2026

Les fabricants avaient passé plus de 360 heures à marteler, polir et ciseler l’argent, afin de garantir qu’il résiste aux rigueurs des célébrations de fin de Tournoi. Il n’a en revanche pas résisté aux flammes. C’est donc un nouveau trophée que les organisateurs vont commander pour l’édition 2027 et qui sera présenté quelques semaines avant le coup d’envoi l’année prochaine. Il sera conçu sur le même design que l’original; des éléments matériels du trophée endommagé seront intégrés dans cette nouvelle création.

L’Irlande l’a brandi le plus souvent, à quatre reprises (2015, 2018, 2023, 2024) ; l’Angleterre suit avec trois sacres (2016, 2017, 2020) ; le Pays de Galles l’a remporté deux fois (2019, 2021). La France, enfin, a mis fin à sa disette en le soulevant en 2022, avant d’y revenir en 2025. Si tout devait bien se passer, elle aurait pu le soulever une troisième fois quelques semaines après l’incident. Les Bleus pourraient ne soulever qu’un trophée d’exposition identique.