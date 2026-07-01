Le Racing 92 officialise ses cinq recrues avec Paul Costes en tête d'affiche

Un recrutement malin et très ciblé. Comme la saison dernière, le Racing 92, qui a définitivement tourné la page des stars internationales au rendement incertain, est resté dans la sobriété et le pragmatisme au moment d’apporter des éléments extérieurs à un effectif maximisé cette saison par Patrice Collazo au point d’aller jusqu’en demi-finale du Top 14.
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Le club francilien a ainsi officialisé mercredi ses recrues. Elles sont cinq au total : trois avants, un joueur de la charnière et un trois-quarts. Devant, le talonneur Benjamin Boudou (24 ans), formé au Racing (2012-2019), revient à la maison pour au moins trois ans fort d’une saison de Pro D2 aboutie à Brive avec 28 feuilles de match dont 11 titularisations et 9 essais marqués. Il viendra concurrencer le duo actuellement en place formé de Jannick Tarrit et Diego Escobar.
En deuxième ligne, l’Australien Seru Uru (29 ans, 2 sélections), capable d’évoluer aussi en troisième ligne à la manière de Lekima Tagitagivalu, vient compenser les départs du Gallois Will Rowlands et de l’Anglais Junior Kpoku et devrait apporter un supplément de puissance au pack altoséquanais. Il a lui aussi signé jusqu’en 2029.
Un nouveau spécialiste de la défense
Dans une registre plus aérien, l’international Portugais Nicolas Martins (27 ans), que le Racing a été chercher en Pro D2 à Colomiers en rachetant sa clause de libération, sera une solution de plus pour le manager Patrice Collazo en touche. Son nouveau contrat court dans les Hauts-de-Seine jusqu’en 2028.
VIDEO
À la charnière, un autre retour, celui de Maxime Machenaud. Le demi de mêlée aux 38 sélections avec le XV de France s’offre, à bientôt 38 ans, un tout dernier défi, après avoir réussi lors de cette saison avec Bayonne à revenir d’une rupture des ligaments croisés. Il viendra faire profiter pour un an de toute son expérience et son professionnalisme à la jeune pépite Leo Carbonneau.
Au centre, enfin, le Racing s’est attaché jusqu’en 2029 les services d’un jeune joueur côté du Top 14 mais en perte de vitesse ces derniers mois : le Toulousain Paul Costes (23 ans). Certainement le nom le plus ronflant du recrutement francilien. Il viendra palier la perte de Gaël Fickou, qui a choisi d’aller terminer sa carrière du côté de Toulon.
En plus de ces cinq joueurs, les deux talonneurs Yanis Basse et Elia Masi, le pilier Mathis Boureau d’Argonne et le troisième ligne Auguste Albuisson, issus de l’équipe Espoirs, ont signé leur premier contrat professionnel avec le Racing 92.
Le Racing a enfin officialisé la venue d’un nouveau membre dans son staff sportif. Il s’agit de l’ancien troisième ligne australien Julian Salvi, qui a fait l’essentiel de sa carrière de joueur en Angleterre du côté de Bath, Leicester ou encore Exeter. Spécialiste de la défense, il s’occupait de ce secteur pour l’équipe nationale de Georgie depuis 2024 et a également tenu ce rôle à Exeter (2018-2022) lorsque les Chiefs ont remporté la Champions Cup en 2020 en battant… le Racing 92 en finale.
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Solid signings.