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TOP 14

Le Racing 92 officialise ses cinq recrues avec Paul Costes en tête d'affiche

Les recrues du Racing 92 pour la saison 2026-2027. (Crédit image : Racing 92).
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1 Comment

Un recrutement malin et très ciblé. Comme la saison dernière, le Racing 92, qui a définitivement tourné la page des stars internationales au rendement incertain, est resté dans la sobriété et le pragmatisme au moment d’apporter des éléments extérieurs à un effectif maximisé cette saison par Patrice Collazo au point d’aller jusqu’en demi-finale du Top 14.

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Le club francilien a ainsi officialisé mercredi ses recrues. Elles sont cinq au total : trois avants, un joueur de la charnière et un trois-quarts. Devant, le talonneur Benjamin Boudou (24 ans), formé au Racing (2012-2019), revient à la maison pour au moins trois ans fort d’une saison de Pro D2 aboutie à Brive avec 28 feuilles de match dont 11 titularisations et 9 essais marqués. Il viendra concurrencer le duo actuellement en place formé de Jannick Tarrit et Diego Escobar.

En deuxième ligne, l’Australien Seru Uru (29 ans, 2 sélections), capable d’évoluer aussi en troisième ligne à la manière de Lekima Tagitagivalu, vient compenser les départs du Gallois Will Rowlands et de l’Anglais Junior Kpoku et devrait apporter un supplément de puissance au pack altoséquanais. Il a lui aussi signé jusqu’en 2029.

Un nouveau spécialiste de la défense

Dans une registre plus aérien, l’international Portugais Nicolas Martins (27 ans), que le Racing a été chercher en Pro D2 à Colomiers en rachetant sa clause de libération, sera une solution de plus pour le manager Patrice Collazo en touche. Son nouveau contrat court dans les Hauts-de-Seine jusqu’en 2028.

VIDEO

À la charnière, un autre retour, celui de Maxime Machenaud. Le demi de mêlée aux 38 sélections avec le XV de France s’offre, à bientôt 38 ans, un tout dernier défi, après avoir réussi lors de cette saison avec Bayonne à revenir d’une rupture des ligaments croisés. Il viendra faire profiter pour un an de toute son expérience et son professionnalisme à la jeune pépite Leo Carbonneau.

Au centre, enfin, le Racing s’est attaché jusqu’en 2029 les services d’un jeune joueur côté du Top 14 mais en perte de vitesse ces derniers mois : le Toulousain Paul Costes (23 ans). Certainement le nom le plus ronflant du recrutement francilien. Il viendra palier la perte de Gaël Fickou, qui a choisi d’aller terminer sa carrière du côté de Toulon.

En plus de ces cinq joueurs, les deux talonneurs Yanis Basse et Elia Masi, le pilier Mathis Boureau d’Argonne et le troisième ligne Auguste Albuisson, issus de l’équipe Espoirs, ont signé leur premier contrat professionnel avec le Racing 92.

Le Racing a enfin officialisé la venue d’un nouveau membre dans son staff sportif. Il s’agit de l’ancien troisième ligne australien Julian Salvi, qui a fait l’essentiel de sa carrière de joueur en Angleterre du côté de Bath, Leicester ou encore Exeter. Spécialiste de la défense, il s’occupait de ce secteur pour l’équipe nationale de Georgie depuis 2024 et a également tenu ce rôle à Exeter (2018-2022) lorsque les Chiefs ont remporté la Champions Cup en 2020 en battant… le Racing 92 en finale.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 6 days ago

Solid signings.

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Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

The stand-in England skipper has been a magnificent servant to his country but knows he can't repeat missed tackle error too frequently

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Steve Tandy's men appear to be on an upward curve, but proof of their progress will be in abundance if they can manage to upset Los Pumas

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Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 8 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 12 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 15 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 18 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 24 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 35 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 39 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 40 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 48 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 48 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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