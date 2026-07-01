Le Leinster pour Pau et Clermont : le tirage au sort complet des poules de la Champions Cup

On en sait désormais un peu plus sur la prochaine édition de la Champions Cup. Les quatre poules composées de six clubs chacune ont été tirées ce mercredi dans les locaux de l’EPCR, l’instance qui gère la compétition, dans la foulée du tirage au sort de la Challenge Cup. Comme l’an dernier, elles se composent des huit premiers clubs de la saison écoulée de Top 14, des huit premiers de Premiership et des huit premiers d’URC. Avec quatre têtes de séries réparties dans chacune : Toulouse, Bordeaux, Northampton et le Leinster.
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Poule 1 : Leinster, Glasgow, Pau, Sale, Leicester, Clermont
Poule 2 : Toulouse, Lions, Saracens, La Rochelle, Exeter, Connacht
Poule 3 : Bordeaux, Stormers, Racing 92, Munster, Bristol, Gloucester
Des poules pour le moins équilibrées, même si la Section et Clermont semblent avoir hérité de gros morceaux avec le Leinster, Glasgow et même Leicester, demi-finaliste de Premiership la saison dernière. Ils ont en revanche le luxe d’éviter un déplacement en Afrique du Sud.
VIDEO
Les quatre premiers de poules seront qualifiés pour les huitièmes de finale, tandis que le cinquième sera reversé en huitièmes de finale de la Challenge Cup.
La première journée aura lieu lors du week-end du 16 au 18 octobre et la finale, qui désignera le successeur de l’UBB, se tiendra le 22 mai à Lyon.
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