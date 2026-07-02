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U20
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Nations Championship

La nouvelle garde All Black testée face aux Bleus

Sam Darry of the All Blacks. Photo by Dave Rowland/Getty Images
Comments
1 Comment

Le nouveau sélectionneur néo-zélandais Dave Rennie a choisi de se passer de l’expérimenté Beauden Barrett (145 sélections) pour le match d’ouverture du Championnat des nations contre les Bleus samedi 4 juillet à Christchurch, optant pour l’ouvreur des Crusaders Ruben Love en 10 et Damian McKenzie à l’arrière.

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De même c’est une deuxième ligne très jeune qui sera alignée, avec Josh Lord (12 sélections) et Sam Darry (8 sélections), derrière une première ligne très expérimentée elle, avec Ethan de Groot, Codie Taylor et Fletcher Newell, 181 capes à eux trois.

Rencontre
Nations Championship
New Zealand
34 - 32
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

Au sein d’un XV de départ dirigé par le capitaine Ardie Savea en n°8, le nouveau sélectionneur All Black, successeur de Scott Robertson en mars, a donc choisi pour sa première une nouvelle charnière, avec le désormais habituel demi de mêlée Cam Roigard associé au coup d’envoi à Ruben Love, l’ouvreur des Hurricanes.

VIDEO

Seul des frères Barrett sur le terrain, avec donc Beauden hors de la feuille de match et l’ex-capitaine Scott blessé, Jordie sera bien présent au centre, avec Quinn Tupaea, le trio arrière étant lui composé de Will Jordan, Caleb Clarke et donc Damian McKenzie en n°15.

Face à face

5 dernières rencontres

Victoires
4
Nuls
0
Victoires
1
Moyenne de points marqués
33
25
Le premier essai gagne
20%
L'équipe recevante gagne
100%

Jordan, revenu récemment d’une blessure au mollet, sera aligné au coup d’envoi et pourra espérer ajouter encore à ses 45 essais sous le maillot noir et se rapprocher ainsi du record de 49 essais de Doug Howlett.

« Nous savons que nous allons affronter une redoutable équipe de France, avec une forte mêlée, un jeu au pied et une formidable capacité à garder le ballon vivant », a déclaré Dave Rennie. « Mais nous avons travaillé dur ces dix jours et nous savons quel jeu nous voulons jouer ».

Dans un banc des remplaçants en 5-3, deux joueurs pourraient connaître leur première sélection, le pilier Xavier Numia et l’ailier Fehi Fineanganofo, qui a inscrit 17 essais en Super Rugby cette saison.

Les All Blacks contre la France

1. Ethan de Groot
2. Codie Taylor
3. Fletcher Newell
4. Josh Lord
5. Sam Darry
6. Peter Lakai
7. Luke Jacobson
8. Ardie Savea (c)
9. Cam Roigard
10. Ruben Love
11. Caleb Clarke
12. Jordie Barrett
13. Quinn Tupaea
14. Will Jordan
15. Damian McKenzie

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Remplaçants
16. Asafo Aumua
17. Xavier Numia*
18. Tyrel Lomax
19. Patrick Tuipulotu
20. Wallace Sititi
21. Cortez Ratima
22. Billy Proctor
23. Fehi Fineanganofo*

*0 sélection

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Commentaires

1 Comment
S
SB 6 days ago

Both teams with 2 debutants.

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Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

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As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 8 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 11 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 14 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 15 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 18 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 23 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 23 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 28 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 32 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 34 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 37 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 39 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 39 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 42 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 45 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 47 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 48 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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