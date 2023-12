Kish, Burke et Zussman au Rugby Canada Hall of Fame

Depuis la première promotion en 2016, le Hall of Fame de Rugby Canada a distingué et admis les membres les plus dévoués et les plus décorés de la communauté du rugby du Canada à sa liste qui ne cesse de s’allonger.

Le Hall of Fame de Rugby Canada a été créé pour honorer et préserver la culture et le patrimoine du rugby au Canada en rendant hommage aux exploits des participants au rugby dans l’ensemble de notre pays.

« La promotion de cette année au Rugby Canada Hall of Fame met en lumière neuf femmes et hommes exceptionnels qui ont apporté honneur et renommée, sur le terrain et en dehors, à l’histoire du rugby au Canada », a déclaré Mike Luke, président de l’équipe de projet du Hall of Fame de Rugby Canada.

« Leurs skills en tant qu’anciens joueurs de rugby internationaux et officiels de match, administrateurs et leaders du rugby, ont fait d’eux de grands contributeurs à la place du Canada dans le monde du rugby. »

Jen Kish : rugby, succès, leader

Originaire d’Edmonton, en Alberta, l’héritage de Jen Kish fait d’elle l’une des joueuses de rugby les plus titrées du Canada. Elle a été capitaine de l’équipe féminine canadienne de rugby à sept, qui a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, le tournoi inaugural de rugby à sept des Jeux olympiques.

Ses débuts dans le rugby remontent à ses 16 ans avant qu’elle intègre rapidement l’équipe féminine canadienne des moins de 19 ans, dont elle a été la capitaine en 2006-2007. La majeure partie de sa carrière a été consacrée au rugby à sept, mais la troisième-ligne aile a également obtenu 18 capes avec l’équipe féminine de Rugby du Canada et a représenté le Canada lors de la Coupe du Monde de Rugby 2010.

Au cours de sa carrière, Jen Kish a fait un total de 134 apparitions dans les World Rugby Sevens Series de 2013 à 2018, marquant 34 essais pour 170 points. Avec elle, de 2013 à 2016, l’équipe féminine canadienne de rugby à sept a terminé trois fois à la troisième place du classement des World Sevens Series, sauf en 2015 où elle a terminé deuxième.

En plus de mener le Canada à la médaille de bronze olympique en 2016, Jen Kish a été capitaine des équipes de rugby à sept qui ont remporté une médaille d’argent à la Coupe du Monde de Rugby à Sept de 2013 et une médaille d’or aux Jeux panaméricains de 2015.

Elle a également été nommée pour le titre de Joueuse de rugby à Sept de l’Année par World Rugby en 2013, en plus d’avoir été reconnue comme Joueuse Canadienne de Rugby à Sept en 2012 et en 2013.

Jen Kish a également été mentionnée sur la liste des « femmes les plus influentes » de l’Association canadienne Femmes et Sport en 2016.

Andrea Burke : rugby, impact, héritage

Née et élevée à North Vancouver, en Colombie-Britannique, Andrea Burke a commencé son parcours sur la scène internationale en tant que jeune joueuse de rugby dans l’équipe féminine du Capilano Rugby Football Club, puis à la Carson Graham Secondary School, où elle jouait au rugby au lycée.

Après l’université, elle est devenue une joueuse incontournable de l’équipe féminine du Capilano Rugby Football Club et de l’équipe provinciale de la Colombie-Britannique.

La trois-quarts centre a gagné sa première sélection internationale avec l’équipe féminine de rugby du Canada en 2009 contre la France, où elle a commencé le match sur l’aile. À partir de là, elle a obtenu un total de 38 sélections tout au long de sa carrière de joueuse internationale, marquant 8 essais, 37 transformations et 15 pénalités pour un total de 159 points.

Andrea Burke a représenté le Canada lors des Coupes du Monde de Rugby 2014 et 2017 et a fait partie de l’équipe canadienne qui a remporté une médaille d’argent en 2014, affrontant l’Angleterre en finale après une victoire historique en demi-finale contre la France.

Elle a également été appelée dans l’équipe féminine canadienne de rugby à sept pour Las Vegas en 2011 et Hongkong en 2012.

En dehors du terrain et depuis qu’elle s’est retirée du rugby, Burke continue d’être une experte du rugby, en particulier pour les filles et les femmes. Elle participe régulièrement aux émissions de rugby de TSN et de CBC en tant qu’analyste, où sa personnalité dynamique s’exprime et continue de faire d’elle un chef de file au sein de la communauté du rugby au Canada.

Julianne Zussman : rugby complet

Joueuse, entraîneuse et maintenant arbitre, Julianne Zussman a excellé à tous les niveaux de sa carrière de rugbywoman. Au niveau local, la carrière de Zussman en tant que joueuse a commencé au niveau amateur, en jouant dans son école secondaire, Ashbury College.

Elle a ensuite joué pour quatre clubs de rugby différents au Canada : les Ottawa Irish, le Town of Mount Royal RFC, le Velox RFC et le Castaway Wanderers RFC. Julianne a également joué dans l’équipe provinciale de rugby du Québec.

En tant que joueuse internationale de rugby, elle a obtenu un total de 44 sélections au cours de sa carrière, marquant un total de 18 essais, souvent dans le triangle arrière. Elle a obtenu sa première cape contre l’Écosse en 2007 et a joué pour le Canada lors des Coupes du Monde de Rugby 2010, 2014 et 2017, remportant une médaille d’argent en 2014.

À l’issue de la Coupe du Monde de Rugby 2017, Julianne a été nommée dans l’équipe de rêve de World Rugby et a été nommée lauréate 2017 du prix Gillian Florence de Rugby Canada, un prix décerné par des pairs à la joueuse qui « représente le mieux les qualités du rugby canadien ».

Julianne a également représenté le Canada dans le Sevens, participant à 11 tournois internationaux. Depuis sa retraite en tant que joueuse, elle s’est consacrée à une carrière d’officielle de match international.

En 2019, elle est officiellement devenue la première joueuse de rugby canadienne capée à arbitrer au niveau international, en faisant ses débuts lors du HSBC World Rugby Sevens Series. Depuis, elle a arbitré plusieurs tournois internationaux de rugby à sept et des matchs de XV, notamment les Jeux olympiques de Tokyo en 2021, le Tournoi des Six Nations féminin, la Coupe du Monde de Rugby à Sept et la Coupe du Monde de Rugby 2021 (jouée en 2022).

En dehors du terrain, Zussman a passé du temps en tant qu’entraîneur et bénévole avec l’équipe féminine de rugby de l’Université de Victoria et l’équipe féminine de rugby du Collège Dawson.

Les autres personnalités intronisées sont :

Mike James : ancien international aux 57 sélections, toutes en tant que titulaire, de 1994 à 2007, devenant ainsi le deuxième-ligne masculin le plus capé du Canada à l’époque, participant à quatre Coupes du Monde de Rugby (1995, 1999, 2003, 2007) et étant capitaine de l’équipe à quatre reprises entre 2003 et 2007. Il est passé par Perpignan (1996 à 2000), dont il a été un temps le capitaine, avant de rejoindre le Stade français (2001 à 2007) avec qui il a été trois fois champion de France (2003, 2004 et 2007)

Keith Wilkinson : entraîneur et manager accompli, il a joué différents rôles importants dans la croissance et le développement du rugby au Canada au niveau international

Rick Bourne : joueur, entraîneur, administrateur, bénévole, directeur, philanthrope et leader dans la communauté du rugby canadien depuis plus de six décennies

Sherry Trumbull : officielle de match sur 40 rencontres internationales entre 2009 et 2016, notamment sur la finale de bronze de la Coupe du Monde de Rugby 2014

Mark Cardinal : ancien troisième-ligne reconverti talonneur, mondialiste en 1987, 1995 et 1999, il compte 46 sélections dont 35 en tant que titulaire

Steve Gray : ancien international comptant 47 sélections pour le Canada entre 1984 et 1997, marquées par des victoires canadiennes célèbres contre des pays comme l’Écosse, le Pays de Galles, l’Angleterre, l’Argentine et la France. Il a participé à trois Coupes du Monde de Rugby (1987, 1991, 1995) et a été sélectionné à plusieurs reprises dans l’équipe masculine canadienne de rugby à sept, notamment dans l’équipe pour la première Coupe du Monde de Rugby à Sept en 1993. Gray a été capitaine du Canada à plusieurs reprises au cours de sa carrière.