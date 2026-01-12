Gloucester sera « le bon moment pour montrer nos progrès », selon Mignoni (Toulon)

Victorieux 27-25 des Irlandais du Munster dimanche 11 janvier, sur leur pelouse de Mayol, les Toulonnais faisaient pourtant grise mine après le coup de sifflet final. La faute à ce bonus offensif abandonné en route, malgré de nombreuses opportunités de signer un quatrième essai, comme cet ultime ballon où l’ouvreur argentin Albornoz s’est fait retourner dans l’en-but, et à ce bonus défensif offert aux « Munster Men ».

Toulon Munster Toutes les stats et les données

ADVERTISEMENT

« C’était un match difficile, comme prévu », a estimé Pierre Mignoni, le manager de Toulon. « Je ne m’attendais pas à moins. La victoire est très importante parce qu’il y a deux ans, face à cette même équipe, on avait perdu ici. Aujourd’hui on a été bien meilleurs. Comme la période est un peu difficile, j’ai envie de rester positif et la victoire est quand même très bonne face à cette équipe.

« On sait qu’on n’est pas en confiance, mais à force de le dire, on se met à le penser. On peut gagner avec le bonus offensif mais finalement, je ne pense pas que ça change énormément de choses. »

In a match that went right to the wire, @RCTofficiel come out on top 🇫🇷 Watch the instant #InvestecChampionsCup highlights live NOW on YouTube ➡️ https://t.co/rudKs1mggM pic.twitter.com/dVXysOl7YS VIDEO — Investec Champions Cup (@ChampionsCup) January 11, 2026

Troisièmes avec 9 points dans une poule 2 très serrée, à deux longueurs du leader Bath, le champion d’Angleterre en titre, les Varois n’ont que trois longueurs d’avance sur le 5e, les Anglais de Gloucester, à qui ils rendront visite dans une semaine.

Une défaite et ils se retrouveraient hors des quatre places qualificatives pour les huitièmes, sauf à attendre une improbable victoire des Castrais (6e) au Munster (4e).

« On va jouer un vrai seizième de finale à Gloucester la semaine prochaine », a résumé le manager toulonnais Pierre Mignoni.

« Ce n’est jamais simple de jouer là-bas, les conditions ne seront pas les mêmes qu’aujourd’hui, mais ce sera le bon moment pour montrer nos progrès.

« On peut avoir des regrets sur notre défaite à Edimbourg car on serait quasiment qualifiés aujourd’hui, mais on aura l’occasion de montrer qu’on a progressé à l’extérieur ».