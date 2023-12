France 7 masculin chute d'entrée à Dubaï

Sept des huit meilleures équipes hommes de la saison dernière se sont qualifiées pour les quarts de finale à l’issue de la première journée du Emirates Dubaï 7s, première étape d’un HSBC SVNS 2024 remanié. Seule la France, qui devrait être renforcée par la superstar du XV Antoine Dupont plus tard dans les Series, manque à l’appel, tandis que les États-Unis ont été l’une des trois équipes à bénéficier de la mise en place des points bonus défensifs.

Poule A : les Blitzboks en tête

Dans la poule de la mort, un départ poussif a failli coûter cher à la Nouvelle-Zélande, championne des Series 2022-23. Le Canada, en quête de sa première victoire sur le circuit contre les All Blacks Sevens depuis six ans, a pris une avance surprenante de 21 à 12, mais a été gêné par les blessures de trois joueurs, pour finalement s’incliner 26 à 21.

L’Afrique du Sud, septième au classement, stimulée par le retour de l’ailier vétéran Rosko Specman directement venu du XV, a profité des erreurs des Samoa et d’un carton jaune pour remporter son match d’ouverture 22-14.

Les Samoa se devaient donc d’obtenir un résultat face à la Nouvelle-Zélande lors de leur match suivant. Ils ont failli prendre les trois points grâce à un essai de Malakesi Masefau sur une relance rapide, qui leur a permis de mener 12-7 à la mi-temps. Mais le dernier essai en solo de Brady Rush a permis aux All Blacks de remporter deux victoires sur deux et de laisser les Samoa dans un match à la vie à la mort contre le Canada pour la dernière place en quart de finale.

Le Canada a eu des occasions, mais a perdu le ballon à plusieurs reprises dans des situations prometteuses, tandis que les Samoa ont fait preuve d’une grande efficacité, s’imposant 24-0 grâce à deux essais de Masefau et de BJ Lima.

Dans le match décisif de la poule, l’Afrique du Sud est revenue au score pour battre la Nouvelle-Zélande 21-19.

Poule B : l’Australie s’en sort

L’Irlande a surpris l’Australie 19-12 lors de la première journée du tournoi masculin. Deux essais avant la mi-temps, le premier grâce au rythme et au jeu de jambes du Joueur World Rugby à Sept de l’Année 2022, Terry Kennedy – ont donné à l’Irlande une avance à la mi-temps qu’elle n’a jamais cédée contre les champions des series 2021-22.

Après qu’un triplé du même Kennedy a permis à l’Irlande de battre l’Espagne, quatre essais de l’Argentine en autant de minutes en première période contre l’Australie ont laissé les champions en titre au bord d’une élimination en phase de poule.

Mais une victoire 25-7 contre l’Espagne a permis à l’Australie de se qualifier comme l’une des deux meilleures équipes pour la troisième place, ce qui a soulagé Nick Malouf. Le capitaine australien a déclaré : « Faire ce dont nous avions convenu pour la première fois aujourd’hui est la chose la plus agréable qui soit. Demain est un autre jour et nous allons donner le meilleur de nous-mêmes. »

Les deux équipes étant déjà qualifiées, l’Argentine a pris la tête de la poule après avoir battu l’Irlande 17-7.

Poule C : les USA rebondissent et se qualifient pour les quarts de finale

Les Fidji, qui n’ont plus remporté de tournoi sur le circuit depuis Toulouse en mai 2022, ont été malmenés par les États-Unis avant que la capitaine Joseva Talacolo (photo) ne passe la ligne pour marquer dans les dernières secondes.

Les doubles champions olympiques ont ensuite affronté la France dans l’un des chocs les plus violents de la phase de poules. Les Bleus ont ouvert le score, mais trois essais rapides des Flying Fijians a mis en évidence tous leurs attributs – redoutables feintes, fabuleux jeux de jambes et offloads précis face à un manque de vision et des espaces trop importants. Les Fidjiens se sont finalement imposés 40-5, Terio Tamani réussissant quatre transformations en plus de son triplé.

Les Etats-Unis ont mieux réagi à la défaite en battant la France 26-14 pour prendre la tête de la poule et rejoindre les Fidji – qui se sont inclinés face à la Grande-Bretagne dans le dernier match de la journée – en quarts de finale.

« Je suis satisfait », a déclaré Mike Friday, l’entraîneur des Eagles. « Nous avons laissé quatre de nos joueurs seniors à la maison pendant la pré-saison, mais les jeunes ont saisi l’occasion. Nous avons contrôlé le ballon contre une équipe très physique. »

A suivre

La récompense des Etats-Unis pour leur victoire dans la poule C est un quart de finale contre la Nouvelle-Zélande dimanche 3 novembre. L’Afrique du Sud affrontera l’Australie, l’Irlande les Fidji et Samoa-Argentine compléteront le tableau.

Les résultats de France 7 masculin

France 35 – 0 Grande-Bretagne

Fidji 40 – 5 France

France 14 – 26 USA