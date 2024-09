Etzebeth est « le meilleur Bok de tous les temps » selon Matfield

Eben Etzebeth égalera le record de 127 sélections avec l’Afrique du Sud détenu par Victor Matfield s’il entre en jeu samedi, le deuxième ligne étant remplaçant dans la liste des 23 Springboks qui affronteront l’Argentine en Rugby Championship.

S’il joue samedi à Santiago del Estero lors de la 5e journée, Etzebeth pourrait ensuite dépasser le deuxième ligne retraité Victor Matfield en cas de nouvelle sélection le 28 septembre contre l’Argentine en Afrique du Sud.

Le probable futur ex détenteur du record a d’ailleurs rendu un hommage appuyé au joueurs des Sharks : « Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur candidat » pour battre le record de capes, a estimé Matfield auprès du journal sud-africain Rapport.

Eben Etzebeth could equal Victor Matfield’s Springbok record of 127 caps this weekend, he plays off the bench 📈

He’s started alongside nine different locks since his debut back in 2012 🤝#GlobalSportsNews

©️ SuperSport Rugby pic.twitter.com/sysaPlCnT3

— Global Sports News 🇨🇭 (@GlobalSportsSA2) September 17, 2024