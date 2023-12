Dupont, Namibie et Petite culotte en tête des recherches Google en 2023

De jolies surprises se cachent dans le palmarès des recherches 2023 que le moteur de recherche google a rendu public le 11 décembre. Et un certain nombre sont liées au rugby…

Mais qui est cet Antoine Dupont dont on parle tant ?

Dans la partie « athlètes », comme « personnalités publiques », Antoine Dupont figure en deuxième position des requêtes les plus fréquentes sur Google cette année, derrière Kylian Mbappé. Non seulement le meilleur joueur du monde est une personnalité incontournable et populaire du rugby, mais aussi ce qui lui est arrivé à la Coupe du Monde de Rugby 2023 en France a entrainé une certaine curiosité.

Relativement confidentiel dans les recherches sur Google au début de l’année 2023, son nom commence à apparaître tout début septembre alors que la Coupe du Monde de Rugby s’ouvre. Le pic est constaté dans la semaine du 17 au 23 septembre. Une date qui correspond à sa blessure fracture maxillo-zygomatique lors du match contre la Namibie le 21 septembre 2023. D’ailleurs, les recherches associées sont clairement dans le domaine médical : fracture, os maxillaire et os zygomatique.

Ce sera un peu le feuilleton des matchs de poule avant que le soufflé ne retombe ensuite. Un deuxième pic de recherche est observé dans la semaine du 15 au 21 octobre, ce qui correspond à ses propos sur l’arbitrage de Ben O’Keeffe lors du quart de finale perdu contre l’Afrique du Sud 28-29 le 15 octobre qui ont été extrêmement commentés et documentés.

C’est où la Namibie et le Tonga ?

Pour cette raison liée à Antoine Dupont on retrouve la Namibie dans la partie « les “où” » – à la deuxième position des questions les plus posées sur Google en 2023 – ainsi que d’ailleurs le Tonga, au 6e rang des requêtes.

Pour lever le voile tout de suite sur ces deux nations du rugby, sachez que la Namibie – qui a terminé à la 19e place (sur 20) à la Coupe du Monde de Rugby 2023 – est un pays d’Afrique de 2,63 millions d’habitants qui se situe sur la côte au nord-ouest de l’Afrique du Sud, dont il est indépendant depuis 1990, date de création de la fédération namibienne de rugby. On y parle l’anglais, mais aussi les langues locales que sont l’afrikaans, l’allemand, le héréro, le khoïkhoï, l’oshiwambo, le lozi, le kwangali et le tswana dans la capitaine Windhoek et ailleurs sur les 825 418 km2 de sa superficie.

Quant au Tonga – 15e à la Coupe du Monde de Rugby 2023 – le royaume se trouve en plein dans l’océan Pacifique. Indépendants de l’empire britannique depuis 1970, les 105 500 habitants vivent sur un territoire entouré d’eau de 747 km2 dont la capitale est Nuku?alofa. Le rugby y est très populaire et la fédération a célébré en 2023 son centenaire. Tonga fêtera un autre centenaire en 2024, celui de son premier test-match, contre les Fidji (victoire des Tongiens 9-6).

7 matchs sur 10 en lien avec le rugby

Les matchs les plus recherchés sur Google en 2023 sont sans conteste liés au rugby et plus particulièrement à la Coupe du Monde de Rugby 2023. Sur dix requêtes, sept sont liés au rugby, alors que le foot reste bien présent.

La recherche qui arrive en tête : France-Afrique du Sud (le fameux quart de finale). Troisième dans le classement : France Nouvelle-Zélande qui a permis d’ouvrir le Mondial 2023 par une victoire (27-13).

Les autres matchs de la France figurent dans le Top 10, entre la 6e et la 10e position : France-Australie* (match de préparation remporté 41-17 le 28 août), France-Uruguay (victoire 27-12 dans la poule A), France-Namibie (victoire 96-0 dans la poule A), France-Irlande (lors de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations 2023 le 11 février où la France s’est inclinée 32-19 – les autres pics de cette même affiche concernent le football et notamment la qualification pour l’Euro 2024) et France-Italie (un petit pic pour le premier match du Six Nations 2023 le 5 février avec une victoire serrée des Français 29-24 en Italie – l’autre pic pour la victoire 60-7 le 6 octobre en dernier match de la poule A).

* Il est à noter cependant que deux pics apparaissent sur le France-Australie. Le premier, plus important, correspond à l’affiche de la Coupe du Monde de football féminin qui s’est soldée par une cruelle séance de tirs au but (victoire de l’Australie 7-6 en quart de finale) tandis que l’autre correspond bien au match de préparation à la Coupe du Monde de Rugby.

C’est quoi « La Goffa Lolita » ?

Plus anecdotique, même les chants liés au rugby ont été « googlisés » pour en connaître les paroles. C’est ainsi que « La petite culotte paroles » se retrouve à la 6e place des requêtes dans le chapitre « Paroles de chansons ». Une recherche qui est en dents de scie sur le début de l’année, plus importante au cours de l’été et qui explose littéralement durant la Coupe du Monde de Rugby à l’automne.

Le groupe corse La petite culotte a en effet repris La Goffa Lolita, chanson paillarde corse des années 70-80, et la chante depuis 2021. Sans crier gare, La Goffa Lolita est vite devenu un tube et, plus étonnamment, un véritable hymne du rugby (au même titre que Dans les yeux d’Emilie, de Joe Dassin) où son rythme entraînant et sa mélodie incitent à faire la fête.

Clairement, le pic des recherches est atteint dans la semaine du 8 au 14 octobre, soit précisément la semaine menant au quart de finale. La recherche des paroles s’est surtout concentrée en Auvergne, Basse-Normandie, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire et Bretagne.

Enfin, dernière recherche emblématique en cette année 2023 : Combien de temps dure un match de rugby ? Si la requête reste là aussi confidentielle sur l’année, c’est vraiment la Coupe du Monde de Rugby 2023 qui la remet à l’honneur sur les deux mois que durera le tournoi mondial.