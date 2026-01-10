Montpellier et le Stade français font le plein, résultats et stats de la 3e journée de Challenge Cup

Trois clubs français ouvraient cette troisième journée de la phase de poules de la Challenge Cup samedi à 14 heures.

Le mieux placé de tous, le Stade français, qui avait fait le plein lors des deux premières journées, a livré un duel épique avec Exeter à Jean-Bouin (25-23). Distancés après une première période ratée où ils ont subi la vitesse d’Exeter (0-17), et un peu plus encore après un troisième essai anglais en début de seconde période, les Parisiens se sont rebiffés dans la dernière demi-heure.

Leo Barré, auteur d’une très bonne entrée, a inscrit la pénalité de la gagne dans une fin de match irrespirable. Une troisième victoire à 5 points chèrement obtenue qui assure au Stade français la qualification et de très belles perspectives pour la suite.

Dans le même temps, Perpignan avait un coup à jouer chez Newcastle, bon dernier du championnat anglais. Pas assez tueurs dans la zone de marque, les Catalans ont tout de même été au contact jusqu’au bout et rapportent un bonus défensif du nord de l’Angleterre (26-19).

Le bonus offensif du panache pour Montpellier

Fanny jusque-là, Montauban ne ciblait pas plus ce troisième match de Challenge Cup, quand bien même une victoire contre le Black Lion géorgien serait venue casser une dynamique pesante de défaites. À défaut, le promu a montré de l’orgueil en deuxième période pour récupérer un petit point de bonus défensif (28-31).

Un peu plus tard dans l’après-midi, le Racing 92 venait avec des intentions à Cardiff au pays de Galles mais elles se sont heurtées au mur du réel. Après avoir fait mieux que jeu égal en première période (12-13), les Franciliens ne sont jamais ressortis du vestiaire (32-13) et devraient regarder la phase finale de la compétition à la télévision.

Le LOU abattait aussi sa dernière carte à Johannesbourg contre les Lions et ce n’est pas passé non plus (42-33).

Dimanche, Montpellier a continué sur sa lancée en glanant une troisième victoire bonifiée dans cette phase de poules, contre le Connacht (33-31). Une prouesse alors que les Héraultais, qui ont mal attaqué le match, étaient menés de 17 points en seconde période avant de renverser la table et d’inscrire l’essai de la victoire dans les cinq dernières minutes par le pilier remplaçant Valentin Welsch.

