De plus en plus d'Américains dans le Top 14

Le recrutement et la signature des joueurs se poursuivent. Des exemples récents en France ont vu des joueurs internationaux d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud s’assurer un avenir dans le Top 14.

Des négociations sont également en cours et pourraient déboucher sur de futurs transferts dans les semaines à venir.

Prolongations

David Ainu’u n’ira finalement nulle part ailleurs. Le pilier des USA Eagles, âgé de 24 ans, a signé un nouveau contrat avec la puissance toulousaine. Ainu’u a signé pour rester à Toulouse jusqu’en 2027.

C’est une très belle opportunité pour Ainu’u et pour les Eagles. car plus de joueurs des Eagles s’aiguiseront dans le Top 14, plus le niveau sera élevé et profitable pour l’équipe nationale des Etats-Unis. Une aubaine si on se projette pour la Coupe du Monde de Rugby de Los Angeles en 2031. En ce qui le concerne, Ainu’u compte 22 sélections pour les USA Eagles.

Le vétéran argentin Jerónimo de la Fuente s’est également mis d’accord avec son club. Le centre de Rosario a signé pour deux années supplémentaires avec Perpignan. Cela signifie que de la Fuente restera en France jusqu’en juin 2026.

Un bon contingent d’Argentins

Il est arrivé au club en provenance de Los Jaguares en Super Rugby en 2020. Le joueur de 32 ans a joué à la Coupe du Monde de Rugby 2023, notamment lors de la finale de bronze et il était capitaine contre le Chili. Il compte 78 sélections en équipe nationale avec Los Pumas.

De la Fuente est le coéquipier de Joaquín Oviedo. Le troisième ligne est sous contrat avec Perpignan jusqu’à la fin de la saison en cours. Les négociations en cours montrent que Montpellier cherche à recruter le joueur de Córdoba à partir de la saison prochaine.

Oviedo a rejoint de la Fuente en jouant pour l’Argentine contre le Chili lors de la Coupe du monde. Ce joueur de 22 ans est lui aussi promis à un bel avenir.

Le deuxième ligne des Pumas, Tomás Lavanini, est également sur le marché des transferts. Bayonne est intéressé par la signature du géant de Buenos Aires avec son club actuel de Clermont.

Lavanini a rejoint de la Fuente lors des trois dernières Coupes du Monde de Rugby. Le joueur de 30 ans a pour objectif d’atteindre les 100 sélections. Il en compte actuellement 86 sous le maillot des Pumas.