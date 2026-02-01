De nouvelles règles testées sur le Super Rugby Pacific 2026

Dans deux semaines sera donné le coup d’envoi de la saison 2026 du Super Rugby Pacific et avec lui une flopée de tests de nouvelles règles destinées à réduire les arrêts de jeu, encourager le jeu positif et simplifier l’arbitrage.

Les douze franchises de la compétition phrase de l’hémisphère Sud à cheval sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont eu leur mot à dire sur ces modifications qu’elles mettront en pratique pour la première fois sur la planète rugby. Au total, cinq changements majeurs entreront en vigueur cette saison :

ADVERTISEMENT

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Super Rugby Pacific (@superrugby) VIDEO

Pénalité et carton : lorsqu’un essai de pénalité est accordé, il ne sera plus obligatoire pour l’arbitre d’infliger un carton jaune ou rouge au défenseur fautif. La sanction relèvera désormais de sa seule appréciation (Règle 8.3).

: lorsqu’un essai de pénalité est accordé, il ne sera plus obligatoire pour l’arbitre d’infliger un carton jaune ou rouge au défenseur fautif. La sanction relèvera désormais de sa seule appréciation (Règle 8.3). Coup franc en option : les hors-jeu accidentels ainsi que les retards dans la libération du ballon au sol seront sanctionnés d’un coup franc plutôt que d’une mêlée (Règles 10.5 et 15.17).

: les hors-jeu accidentels ainsi que les retards dans la libération du ballon au sol seront sanctionnés d’un coup franc plutôt que d’une mêlée (Règles 10.5 et 15.17). Des rucks plus rapides : Après l’annonce « use it » de l’arbitre, aucun joueur supplémentaire ne pourra rejoindre le ruck (Règle 15.17).

: Après l’annonce « use it » de l’arbitre, aucun joueur supplémentaire ne pourra rejoindre le ruck (Règle 15.17). Plus de latitude pour les renvois : les équipes pourront désormais renvoyer la balle dans leur propre moitié avant de tenter un coup de pied 50:22 (Règle 18.8a).

: les équipes pourront désormais renvoyer la balle dans leur propre moitié avant de tenter un coup de pied 50:22 (Règle 18.8a). Plus de 50:22 : les joueurs seront autorisés à jouer une pénalité rapidement dans un couloir d’un mètre de part et d’autre de la marque, ou depuis tout point en retrait dans cette zone de deux mètres parallèle à la ligne de touche (Règle 20.2).

Autre point clé : l’arbitre vidéo, le TMO, n’interviendra de sa propre initiative que pour signaler un acte de jeu dangereux grave (niveau carton jaune ou plus) ou une faute évidente ayant conduit à un essai. Pour toute autre situation, seul l’arbitre central pourra solliciter son aide.

Quatre minutes de jeu gagnées

En quatre ans, ces ajustements ont permis de supprimer plus de quatre minutes de « temps mort » par match d Super Rugby Pacific, preuve d’une volonté claire de rendre le jeu plus vivant.

« Ces innovations pour 2026 traduisent l’engagement permanent du Super Rugby Pacific à offrir le rugby le plus spectaculaire et le plus captivant au monde », a déclaré Jack Mesley, directeur général du championnat.

« Des supporters aux arbitres, en passant par les joueurs et les entraîneurs, tous soutiennent les mesures que nous prenons pour faire évoluer le jeu. Nous voulons une compétition qui favorise les engagements rapides, limite les arrêts inutiles et valorise un rugby positif et offensif. Le Super Rugby Pacific poursuivra son travail aux côtés de World Rugby et de ses partenaires pour continuer à faire grandir le jeu et encourager l’adoption mondiale des règles qui fonctionnent. »

Le Super Point

Le format « Super Point » est maintenu pour 2026 : en cas d’égalité au terme du temps réglementaire, les équipes disputeront jusqu’à dix minutes de prolongation, le premier à marquer remportant le match, comme ce qui se pratique dans le rugby à sept. En l’absence de point marqué, le score de la rencontre restera nul.

Côté phases finales, le format à six équipes inauguré en 2025 est également reconduit, mais avec un ajustement. En 2026, le « lucky loser », c’est-à-dire l’équipe perdante la mieux classée des finales de qualification, se qualifiera désormais pour les demi-finales en tant que quatrième tête de série, au lieu de perdre simplement une place au classement.

Cela garantit que le « lucky loser » n’accueillera pas de demi-finale, comme l’ont fait les Chiefs en 2025.

La saison 2026 de Super Rugby Pacific débutera le vendredi 13 février avec un choc entre les Highlanders et les Crusaders, avant un classique australien opposant les NSW Waratahs aux Queensland Reds.