Édition du Nord
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
36 - 14
FT
10 - 36
FT
U20
19 - 16
FT
U20
HSBC SVNS 2026
Perth
Aujourd'hui
8h10
Aujourd'hui
10h40
Aujourd'hui
14h00
U20
Super Rugby Pacific

De nouvelles règles testées sur le Super Rugby Pacific 2026

PERTH, AUSTRALIE – 19 AVRIL : De jeunes supporters affichent leur ferveur lors de la 10e journée de Super Rugby Pacific entre la Western Force et les Hurricanes, au HBF Park de Perth, le 19 avril 2025. (Photo par Paul Kane / Getty Images)

Dans deux semaines sera donné le coup d’envoi de la saison 2026 du Super Rugby Pacific et avec lui une flopée de tests de nouvelles règles destinées à réduire les arrêts de jeu, encourager le jeu positif et simplifier l’arbitrage.

Les douze franchises de la compétition phrase de l’hémisphère Sud à cheval sur l’Australie et la Nouvelle-Zélande ont eu leur mot à dire sur ces modifications qu’elles mettront en pratique pour la première fois sur la planète rugby. Au total, cinq changements majeurs entreront en vigueur cette saison :

ADVERTISEMENT

 

Voir cette publication sur Instagram

 

Une publication partagée par Super Rugby Pacific (@superrugby)

VIDEO

  • Pénalité et carton : lorsqu’un essai de pénalité est accordé, il ne sera plus obligatoire pour l’arbitre d’infliger un carton jaune ou rouge au défenseur fautif. La sanction relèvera désormais de sa seule appréciation (Règle 8.3).
  • Coup franc en option : les hors-jeu accidentels ainsi que les retards dans la libération du ballon au sol seront sanctionnés d’un coup franc plutôt que d’une mêlée (Règles 10.5 et 15.17).
  • Des rucks plus rapides : Après l’annonce « use it » de l’arbitre, aucun joueur supplémentaire ne pourra rejoindre le ruck (Règle 15.17).
  • Plus de latitude pour les renvois : les équipes pourront désormais renvoyer la balle dans leur propre moitié avant de tenter un coup de pied 50:22 (Règle 18.8a).
  • Plus de 50:22 : les joueurs seront autorisés à jouer une pénalité rapidement dans un couloir d’un mètre de part et d’autre de la marque, ou depuis tout point en retrait dans cette zone de deux mètres parallèle à la ligne de touche (Règle 20.2).

Autre point clé : l’arbitre vidéo, le TMO, n’interviendra de sa propre initiative que pour signaler un acte de jeu dangereux grave (niveau carton jaune ou plus) ou une faute évidente ayant conduit à un essai. Pour toute autre situation, seul l’arbitre central pourra solliciter son aide.

Quatre minutes de jeu gagnées

En quatre ans, ces ajustements ont permis de supprimer plus de quatre minutes de « temps mort » par match d Super Rugby Pacific, preuve d’une volonté claire de rendre le jeu plus vivant.

« Ces innovations pour 2026 traduisent l’engagement permanent du Super Rugby Pacific à offrir le rugby le plus spectaculaire et le plus captivant au monde », a déclaré Jack Mesley, directeur général du championnat.

« Des supporters aux arbitres, en passant par les joueurs et les entraîneurs, tous soutiennent les mesures que nous prenons pour faire évoluer le jeu. Nous voulons une compétition qui favorise les engagements rapides, limite les arrêts inutiles et valorise un rugby positif et offensif. Le Super Rugby Pacific poursuivra son travail aux côtés de World Rugby et de ses partenaires pour continuer à faire grandir le jeu et encourager l’adoption mondiale des règles qui fonctionnent. »

Le Super Point

Le format « Super Point » est maintenu pour 2026 : en cas d’égalité au terme du temps réglementaire, les équipes disputeront jusqu’à dix minutes de prolongation, le premier à marquer remportant le match, comme ce qui se pratique dans le rugby à sept. En l’absence de point marqué, le score de la rencontre restera nul.

Côté phases finales, le format à six équipes inauguré en 2025 est également reconduit, mais avec un ajustement. En 2026, le « lucky loser », c’est-à-dire l’équipe perdante la mieux classée des finales de qualification, se qualifiera désormais pour les demi-finales en tant que quatrième tête de série, au lieu de perdre simplement une place au classement.

Cela garantit que le « lucky loser » n’accueillera pas de demi-finale, comme l’ont fait les Chiefs en 2025.

La saison 2026 de Super Rugby Pacific débutera le vendredi 13 février avec un choc entre les Highlanders et les Crusaders, avant un classique australien opposant les NSW Waratahs aux Queensland Reds.

 

Créez votre compte de billetterie et débloquez dès maintenant l'accès à la prévente pour la Coupe du Monde de Rugby 2027 !

ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Transferts : Billy Searle, Bayonne en embuscade

2

France 7 démarre fort au tournoi de Perth

3

Ce sentiment amer que Matthieu Jalibert ne voulait pas ressentir après France - Irlande

4

La liste des blessés après la victoire de la France sur l'Irlande

5

VIDEO - l'incroyable coup de pied décisif pour le doublé de Bielle-Biarrey décrypté par Ramos

6

L’hommage mérité à Mickaël Guillard, homme du match contre l'Irlande

7

Andy Farrell après la défaite de l'Irlande : « on ne veut pas être une équipe qui réagit »

8

Six Nations 2026 : toutes les stats de la victoire de la France face à l'Irlande

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Fabien Galthie's Bordeaux-infused attack and renewed aerial focus exposed pressing issues Andy Farrell has yet to solve.

156
LONG READ

Three Ireland players with huge World Cup questions to answer after Paris pummelling

Ireland weren't expected to beat France but the manner of their defeat was alarming and serious questions now need to be asked in selection

5
LONG READ

Calum MacRae: 'Tommaso Menoncello is the best athlete I've coached but Finn Russell will be the difference'

Benetton's Scottish coach runs an analytical eye over the Six Nations clash in Rome, and the differences between rugby in Italy and Scotland.

Comments on RugbyPass

c
cw 27 minutes ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

👍

156 Go to comments
P
PMcD 35 minutes ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Some of the European refs are a bit more lenient at the start of the games and they yellow card the same offence later in the games - it is very variable but that would have been a close call.

156 Go to comments
c
cw 41 minutes ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

‘Missing’ he was, whether selected or not. Now perhaps the coach was right about that - but it sure did look like that they needed Lowe and Aki to me.

156 Go to comments
c
cw 45 minutes ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Ok, but their backline had no X factor at all in my view. Those two have that in spades and were missed because of it. Concede though that is a view from NZ and the coach made the call on Lowe presumably on the basis they could do better without him….

156 Go to comments
P
PMcD 46 minutes ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

It was why I asked the question last week (are any coaches in danger?) I don’t think IRE will get rid of Farrell but I do wonder if his (like Razor) assistants are lacking some experience.

POC & Sexton will likely make good coaches in the future but this is still very early in their coaching lifespan.



...

156 Go to comments
P
PMcD 50 minutes ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

If we look at last year’s Irish team through their successful phase, they basically had 4 “transplant” players - JG-P, Lowe, Aki & Hansen within the team.

Are the new eligibility rules catching up with IRE? Or is this just a phase where you see a dip after a generational boom (like other teams have suffered?



...

156 Go to comments
c
cw 58 minutes ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Thanks PMcD - been some good learning on this thread! Funny how my AB experienced conditioned me to thinking it was an automatic yellow 😂

156 Go to comments
O
Otagoman II 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

That’s why I think it strikes a balance. You can still get pay but there is a risk of turning the ball straight back over if the mark is taken.

156 Go to comments
c
cw 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Yeah I thought the one in front of the posts where both hands were on or near ground was a no arms tackle. They did get pinged once though from memory.

156 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

I thought Crowley made a more positive impact when he came on.

As a minimum that would be my starting 10/15 but I think he may well find himself at 10 next week, I’m not sure Prendergast has the game control at this level yet. It’s a bit too safe and predictable at the moment, needs more deception to his decisions.



...

156 Go to comments
O
Otagoman II 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Not quite as agile in a phone box but has the kick and retrieve, outside swerve and power.

156 Go to comments
c
cw 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Good to know the pros need input too!

156 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

You hv to say he is hte hardest man to stop anywhere in the world.

156 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

It didn’t look promising, but in the absence of a Sexton Ire look loke thye need two playmakers on the field…

156 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Scary prospect how that SA replacement scrum may actually get stronger next season.

156 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Again, spot on Tom.

156 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

I think the teams looked evenly balance in terms of availability Tom, and they were playing at Thomond Park!

156 Go to comments
c
cw 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Thanks NB - nice clarification - but hmmm - room for debate there!

156 Go to comments
P
PB 1 hour ago
Ireland player ratings vs France | 2026 Guinness Men's Six Nations

I think the test vs Italy in Dublin will be quite a different one, to the demolition you refer to. Italy have really progressed in the past season. They have a backline of real quality, to go with the combative pack they have usually fielded.

42 Go to comments
N
NB 1 hour ago
How new-look France trumped same old Ireland in Six Nations opener

Furlong back will help, Crowley at 10?

156 Go to comments
Close
ADVERTISEMENT