Damian Willemse lui aussi tenté par l’aventure olympique

Le rugby à sept pourrait voir une autre superstar du XV faire la transition vers le circuit mondial de Sevens pour participer aux Jeux olympiques de Paris 2024. Le double vainqueur de la Coupe du monde Damian Willemse a en effet exprimé son désir de représenter l’Afrique du Sud avec les Blitboks à Paris l’été prochain.

Le capitaine français Antoine Dupont et l’ancien capitaine australien Michael Hooper ont déjà opéré leur transition vers le rugby à sept et le monde se demande si d’autres joueurs pourraient suivre leur exemple. Et à cette question, Willemse a récemment répondu qu’il « adorerait » jouer pour les Blitzboks.

S’adressant à Hanyani Shimange, Jean de Villiers et Bryan Habana sur le podcast « Boks Office » de RugbyPass pendant le HSBC SVNS Cape Town le week-end dernier – tournoi au cours duquel Willemse a porté le Trophée Webb Ellis sur la pelouse du Cape Town Stadium – le joueur de 25 ans a raconté avoir déjà joué au Sevens lors des Jeux de la jeunesse du Commonwealth en 2015.

Il a affirmé que tous les enfants rêvent de participer à la Coupe du monde et aux Jeux olympiques. Il a toutefois souligné l’engagement qu’une telle transition nécessiterait, et qu’il s’agit effectivement d’un « sport différent ». Il a néanmoins laissé la porte ouverte si une telle opportunité se présentait.

Il a les armes

« C’est toujours à l’ordre du jour », a confié l’arrière des Springboks aux 39 sélections. « J’aimerais bien sûr participer aux Jeux olympiques. Mais il faut aussi beaucoup s’entraîner, comme l’a dit Bryan, il faut passer du temps sur le terrain, s’entraîner avec les autres.

« C’est un sport différent, ce que font ces gars, c’est fou, c’est impressionnant. Et, oui, je pense que c’est définitivement quelque chose dont tous les joueurs de rugby et tous les enfants rêvent, participer à la Coupe du Monde ou aux Jeux olympiques, et évidemment obtenir une médaille serait la cerise sur le gâteau. »

Jean De Villiers a donné son point de vue sur ce transfert potentiel, affirmant que Willemse a les armes pour réussir dans le format à sept.

« Si vous prenez ses compétences, ce qu’il a montré dans le rugby à XV où il a joué demi d’ouverture, trois-quarts centre, arrière, il a un temps de jeu ballon en main exceptionnel, mais est aussi solide défensivement », a détaillé De Villiers, ancien joueur de rugby à sept de l’Afrique du Sud.

« Ce qui fait le charme du rugby à sept, c’est le un contre un. Vous devez faire vos plaquages en un contre un et vous devez avoir la capacité de battre l’adversaire en un contre un, mais il y a aussi le rucking ; le rucking est très important. Mais la façon dont ce gars avance, sa capacité à battre les joueurs en un contre un est tout simplement exceptionnelle. Il est aussi très solide sur le plan défensif. »