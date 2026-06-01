Collazo (Racing 92) : « On a pris beaucoup de portes dans la gueule cette saison »

« Ce n’est pas du tout la soirée à laquelle on s’attendait, je suis très triste et je n’arrive pas à comprendre comment on a pu exploser comme cela… » Au moment de faire le bilan de la défaite face au Racing 92 (41-13) dimanche 31 mai lors de la 25e journée de Top 14, le manager de Clermont Christophe Urios affichait sa tête des mauvais jours. Par contraste, son homologue du Racing Patrice Collazo ne cachait pas son émotion.
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Rencontre
Top 14
Clermont
13 - 41
Temps complet
Racing 92
Toutes les stats et les données
« On a su répondre à un problème complexe ce soir, venir à Clermont n’est jamais simple, mais on voulait être compétitifs pour ne pas dépendre des autres sur la dernière journée », se satisfaisait Patrice Collazo. « Et à un problème complexe il fallait répondre par des choses simples, en équipe. »
Clermont trop fragile pour espérer
Très réaliste avec six essais, le Racing 92 a pris une option sur la qualification pour la phase finale du Top 14 en se hissant à la cinquième place du classement grâce au bonus offensif. De leur côté les Clermontois, qui concèdent une deuxième défaite consécutive après celle enregistrée le 16 mai à Pau (24-19), descendent au huitième rang et semblent désormais hors course pour intégrer le Top 6. Ils joueront à Bordeaux contre l’UBB pour la dernière journée sans avoir leur destin entre leurs mains en cas de victoire.
Durant la rencontre, pouvant être considérée comme un pré-barrage, les Parisiens, qui enchaînent une deuxième victoire après celle obtenue le 16 mai contre Toulon (43-28), ont effectivement fait preuve de réalisme par rapport à leurs adversaires trop fébriles défensivement et indisciplinés.
Une première mi-temps décisive
Ils menaient 26-13 à la mi-temps grâce à quatre essais obtenus par Josua Tuisova (6e), Max Spring (23e en infériorité numérique), Shingi Manyarara (25e) et Maxime Baudonne (36e) dont trois ont été transformés par Gibert. À l’inverse, seul l’essai d’Alivereri Raka, obtenu en supériorité, transformé par Harry Plummer, pour l’ASM a permis aux Jaunards de prendre l’avantage (13-7, 16e) sans pouvoir confirmer ensuite.
VIDEO
Après la mi-temps, le Racing a augmenté l’écart avec une pénalité face aux poteaux d’Antoine Gibert (29-13, 49e) conjuguée à l’exclusion temporaire du demi de mêlée de l’ASM Baptiste Jauneau pour un plaquage à retardement (59e) laissant ses partenaires à quatorze.
Le Racing 92 clinique et réaliste
Un handicap supplémentaire pour Clermont incapable de contourner la rigoureuse organisation défensive du Racing qui a, au contraire, assuré son succès avec un cinquième essai transformé par Ugo Seunes, marqué par Diego Escobar à la conclusion d’un contre mené par Gaël Fickou (36-13, 66e).
En fin de partie, les Racingmen ont ajouté un sixième essai par Wame Naituvi (41-13, 74e) transformant la victoire du Racing en démonstration de force et la défaite de Clermont en punition.
« Notre mission est toujours la même »
« Franchement j’ai beaucoup d’émotion, car je leur avais demandé avant le match s’ils étaient fiers d’appartenir à ce club, de jouer pour le mec d’à côté, et que moi j’étais fier de les entraîner », confiait Collazo en fin de match. « On a pris beaucoup de portes dans la gueule cette saison mais c’est ce qui nous a peut-être aidés à sortir cette performance ce soir.
« Notre mission est toujours la même, mais avec ce résultat, les choses sont claires pour la semaine prochaine. Ce groupe a besoin d’être challengé, d’être sous pression. On savait que les collisions seraient la clé, Christophe Urios l’avait d’ailleurs dit, et en cela les joueurs ont répondu présent. Toute la semaine on a senti que le groupe était connecté, et qu’il serait compliqué à jouer. »
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