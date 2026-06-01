Édition du Nord | US
Select Edition
Nord Nord
Sud Sud
Mondial Mondial
Nouvelle Zélande Nouvelle Zélande
France France
18 - 14
FT
52 - 7
FT
38 - 21
FT
25 - 28
FT
31 - 20
FT
71 - 35
FT
27 - 22
FT
31 - 34
FT
HSBC SVNS World Championship 2026
Bordeaux
Samedi
14h05
TOP 14

Collazo (Racing 92) : « On a pris beaucoup de portes dans la gueule cette saison »

Les joueurs du Racing 92 célèbrent leur victoire lors du match de Top 14 opposant l'ASM Clermont Auvergne au Racing 92 au stade Marcel-Michelin de Clermont-Ferrand, dans le centre de la France, le 31 mai 2026. (Photo de JEFF PACHOUD / AFP via Getty Images)
Comments
Comment

« Ce n’est pas du tout la soirée à laquelle on s’attendait, je suis très triste et je n’arrive pas à comprendre comment on a pu exploser comme cela… » Au moment de faire le bilan de la défaite face au Racing 92 (41-13) dimanche 31 mai lors de la 25e journée de Top 14, le manager de Clermont Christophe Urios affichait sa tête des mauvais jours. Par contraste, son homologue du Racing Patrice Collazo ne cachait pas son émotion.

ADVERTISEMENT
Rencontre
Top 14
Clermont
13 - 41
Temps complet
Racing 92
Toutes les stats et les données

« On a su répondre à un problème complexe ce soir, venir à Clermont n’est jamais simple, mais on voulait être compétitifs pour ne pas dépendre des autres sur la dernière journée », se satisfaisait Patrice Collazo. « Et à un problème complexe il fallait répondre par des choses simples, en équipe. »

Clermont trop fragile pour espérer

Très réaliste avec six essais, le Racing 92 a pris une option sur la qualification pour la phase finale du Top 14 en se hissant à la cinquième place du classement grâce au bonus offensif. De leur côté les Clermontois, qui concèdent une deuxième défaite consécutive après celle enregistrée le 16 mai à Pau (24-19), descendent au huitième rang et semblent désormais hors course pour intégrer le Top 6. Ils joueront à Bordeaux contre l’UBB pour la dernière journée sans avoir leur destin entre leurs mains en cas de victoire.

Durant la rencontre, pouvant être considérée comme un pré-barrage, les Parisiens, qui enchaînent une deuxième victoire après celle obtenue le 16 mai contre Toulon (43-28), ont effectivement fait preuve de réalisme par rapport à leurs adversaires trop fébriles défensivement et indisciplinés.

Une première mi-temps décisive

Ils menaient 26-13 à la mi-temps grâce à quatre essais obtenus par Josua Tuisova (6e), Max Spring (23e en infériorité numérique), Shingi Manyarara (25e) et Maxime Baudonne (36e) dont trois ont été transformés par Gibert. À l’inverse, seul l’essai d’Alivereri Raka, obtenu en supériorité, transformé par Harry Plummer, pour l’ASM a permis aux Jaunards de prendre l’avantage (13-7, 16e) sans pouvoir confirmer ensuite.

VIDEO

Après la mi-temps, le Racing a augmenté l’écart avec une pénalité face aux poteaux d’Antoine Gibert (29-13, 49e) conjuguée à l’exclusion temporaire du demi de mêlée de l’ASM Baptiste Jauneau pour un plaquage à retardement (59e) laissant ses partenaires à quatorze.

Le Racing 92 clinique et réaliste

Un handicap supplémentaire pour Clermont incapable de contourner la rigoureuse organisation défensive du Racing qui a, au contraire, assuré son succès avec un cinquième essai transformé par Ugo Seunes, marqué par Diego Escobar à la conclusion d’un contre mené par Gaël Fickou (36-13, 66e).

En fin de partie, les Racingmen ont ajouté un sixième essai par Wame Naituvi (41-13, 74e) transformant la victoire du Racing en démonstration de force et la défaite de Clermont en punition.

« Notre mission est toujours la même »

« Franchement j’ai beaucoup d’émotion, car je leur avais demandé avant le match s’ils étaient fiers d’appartenir à ce club, de jouer pour le mec d’à côté, et que moi j’étais fier de les entraîner », confiait Collazo en fin de match. « On a pris beaucoup de portes dans la gueule cette saison mais c’est ce qui nous a peut-être aidés à sortir cette performance ce soir.

« Notre mission est toujours la même, mais avec ce résultat, les choses sont claires pour la semaine prochaine. Ce groupe a besoin d’être challengé, d’être sous pression. On savait que les collisions seraient la clé, Christophe Urios l’avait d’ailleurs dit, et en cela les joueurs ont répondu présent. Toute la semaine on a senti que le groupe était connecté, et qu’il serait compliqué à jouer. »

Recommended

Clermont au bord du gouffre : « On s'est tiré une balle dans le pied »

ANALYSIS

Un récital bonifié à Clermont et le Racing 92 fonce vers la qualification

ANALYSIS

L’UBB prend un point à Mayol : ce que ça change dans la course aux barrages

ANALYSIS

Le grand virage de Jake White : les Springboks ne devraient plus quitter l'Afrique du Sud

BREAKING
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Play Video
LIVE

{{item.title}}

Trending on RugbyPass

1

Quel est ce club indien de rugby à 7 qui vient de s'offrir une star des Wallabies et un ex-Bayonnais ?

2

Shaun Edwards pourrait être récupéré par l'Angleterre

1
3

Deux Toulonnais et un Castrais parmi les premières recrues des Barbarians

4

Les 6 vérités de Laurent Marti, après la chute de l'UBB en Top 14

5

Saint-André (Provence Rugby) : « Perpignan prépare ce match depuis trois mois, nous on a 5 jours »

6

L'ASM Clermont a déjà la date de sa reprise

7

Rugby à 7 : après sa défaite contre la France à Bordeaux, le coach des All Blacks 7s démissionne

8

Top 14 : qui a vraiment brillé cette saison ? La réponse en 15 noms

2

Commentaires

0 Comments
Soyez le premier à commenter...

Inscrivez-vous gratuitement et dites-nous ce que vous en pensez vraiment !

Inscription gratuite
ADVERTISEMENT

Latest Long Reads

LONG READ

Who's next up in Wales' long search for a tighthead titan to succeed 'Bomb'?

With Archie Griffin and Keiron Assiratti unavailable, Dillon Lewis, Sam Wainwright and Ben Warren are the next trio in line as Wales seek a new Adam Jones.

LONG READ

Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

The testy triangle between the Springboks, All Blacks and Ireland will be alive and well for some time to come.

75
LONG READ

Northampton ‘late bloomer’ Tom Litchfield: ‘When we're on it, we just carve teams up’

He may be the only non-England international in Saints' backline but a semi-final clash with Leicester gives the centre a chance to stake a Test claim.

Comments on RugbyPass

c
cnw 20 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ok - I sense that a number of teams are using the July series to expose players to test rugby. Part of that may be because if injury or fatigue. But even so should be good to see how the next tier goes.

75 Go to comments
R
Rugby3 22 minutes ago
Rassie Erasmus hails the 'remarkable difference' Tony Brown has made to Boks

Eddie Jones made a remarkable difference to the Springboks too, until he lost it.

5 Go to comments
f
frandinand 25 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

It is totally unforgivable to back an Australian coach to the bitter end when he came close to destroying Australian rugby. That’s blind patriotism and that is what you are consistently guilty of.

I note that in one of your earlier posts you were a supporter of Trump.



...

522 Go to comments
f
frandinand 30 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

Uneducated bullshit if you ask me.

522 Go to comments
f
frandinand 33 minutes ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

I’m sorry but I don’t think a voluntary system would work. The super teams have an expanded squad for a reason. Best example is last week the Crusaders were forced to use a player from the extended squad because of injuries to their props.

I think they would ask of the system you propose what’s in it for us. And the answer is quite obvious; nothing.



...

522 Go to comments
P
PMcD 57 minutes ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

I think ENG will struggle until Autumn.

They have lost Baxter (LHP) & Stuart (THP), Itoje will be rested and the Curry’s would benefit from a full pre season but you should see our first choice backline coming through this summer but they need the forwards to return to test the real quality of the team, hence why I think they will struggle until the Autumn.



...

75 Go to comments
c
cnw 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

As ever PMcD a balanced perspective! Now when do we get to have a hard look at the English!

75 Go to comments
S
Spew_81 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

There was a lot of midfield talent at that time. But, of that group, Aki had the best prospects at the time he left.

75 Go to comments
C
CC 1 hour ago
Tony Brown to jump ship from Springboks to All Blacks

Very true, but I've come to enjoy beating NZ, and don't want to lose that feeling 😁

112 Go to comments
T
Tom 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

😁

75 Go to comments
u
unknown 1 hour ago
Exeter end Saracens era as England star makes statement to Borthwick

Love this!!

3 Go to comments
G
GS 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

JGP and Lowe played for the Māori ABs - so an NZ rep side- and then all 3 players played Super Rugby, which is the tier below international representation. So not exactly “unrated” in an NZ sense.

Just a reality that 1. NZ was asset-rich at the time in players in their positions and thus a pretty tough ask to break into the likes of the ABs, and 2. IRFU could offer them deals that paid them much more than they could earn in NZ - unless they broke into the ABs (which is still an issue as seen by the exodus of players from our Super teams in 2025/26, where salaries in Japan are supposed to be 3X or 4X what non-AB players can earn in NZ).



...

75 Go to comments
P
PMcD 1 hour ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

That was a low blow Tom but it did make me laugh. 🤣🤣

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Bundee played a lot of 13 in Suoer 12 has really been where he has thrived where his footwork at line gets used best his soft skills improved massively over the years

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland have been great and I am not going to write them totally off the board for 27 behind 8 ball yup but you make 1/4s you only have to win 3 in a row and Farrell is a superb coach they might need some whistle( or a card) and a bounce of the ball or 2 but enough class there to see them thru ..cotton wool some if their old dudes over next year and half that goes for clubland as well

75 Go to comments
A
Andrew Nichols 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Cant take this seriously.

75 Go to comments
D
DP 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Ireland is in the conversation for now however that mangling in their last encounter with the Boks was tectonic. Where is the next gen of Irish players? Leinster clinging on against an average Stormers side confirmed as much to me. Ireland need new blood and new ideas, Farrell is all out of ideas and I can’t see any youngsters of note coming through.

75 Go to comments
B
Bazzallina 2 hours ago
Ireland or New Zealand? Who is really South Africa’s greatest rugby rival?

Problem JGP I don’t think he was even the second choice at canes his defense has become far more robust over the years

75 Go to comments
B
BigMack 2 hours ago
Malachi Wrampling's debut Blues season ends in suspension

Good to hear..that’s what we need! Will def keep an eye on how he progresses.

9 Go to comments
J
JW 2 hours ago
Is the magic thread of Super Rugby in need of a new pattern?

No, you said the bottom of the two tables

If you put up the bottom half of the two tables [Top 14 clubs v SRP] there would be only one winner OTS….



...

522 Go to comments
Close Panel
Close Panel

Edition & Time Zone

{{current.name}}
Set time zone automatically
{{selectedTimezoneTitle}} (auto)
Choose a different time zone
Close Panel

Editions

Close Panel

Change Time Zone

Search Timezones