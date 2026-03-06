Édition du Nord
Classement mondial : la France peut reprendre pied dans le Top 3 ce week-end

LILLE, FRANCE - 22 FÉVRIER : Antoine Dupont, joueur de l’équipe de France, salue le public après la victoire de son équipe lors du match du Tournoi des Six Nations Guinness 2026 entre la France et l’Italie au Stade Pierre-Mauroy, le 22 février 2026 à Lille, en France. (Photo : David Rogers/Getty Images)

Quoiqu’il arrive ce week-end lors de la quatrième journée du Tournoi des Six Nations masculin, l’Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande resteront les deux équipes les mieux classées au classement mondial World Rugby.

C’est au niveau juste en dessous que ça pourrait se jouer : la troisième place. L’Irlande, actuellement troisième au classement, ne peut pas améliorer sa note même en cas de victoire à domicile contre le Pays de Galles, tant l’écart est important entre les deux nations, surtout compte tenu que l’Irlande joue à domicile, ce qui accroît la différence.

Petite éclaircie pour le XV du Poireau : en cas de victoire, le Pays de Galles repassera devant le Japon, à la onzième place. En revanche, une quinzième défaite consécutive dans le Tournoi des Six Nations n’aura pas de conséquences pour les Gallois, qui resteront douzièmes, mais uniquement parce que la Géorgie ne peut pas améliorer sa note en battant la Roumanie en demi-finale du Rugby Europe à Tbilissi.

La France a une chance de terminer le Six Nations à la 2e place…

Ainsi, cette situation pourrait sembler favorable aux Bleus en cas de victoire en Écosse ce week-end. La France pourrait en effet retrouvera la troisième place perdue au profit de l’Irlande après sa victoire record contre l’Angleterre il y a deux semaines. Mieux, la France peut revenir à moins d’un point de la Nouvelle-Zélande, deuxième, si elle bat l’Écosse avec plus de 15 points d’écart.

Dans le meilleur des mondes, cela indiquerait que la France pourrait même terminer le Six Nations… à la deuxième place mondiale derrière l’Afrique du Sud si elle remporte le Crunch lors de la dernière journée le 14 mars ! Mais n’allons pas trop vite, chaque chose en son temps…

VIDEO

En attendant, en cas de défaite à Murrayfield samedi 7 mars, l’Écosse reculera de deux places, repassant derrière l’Australie et les Fidji, avec une place supplémentaire perdue si l’Italie crée l’exploit en remportant sa première victoire de l’histoire contre l’Angleterre.

… et l’Italie de monter à la 7e place

Une septième place, qui serait un record, est à la portée de l’Italie, mais seulement si elle bat l’Angleterre avec plus de 15 points d’écart et que l’Écosse s’incline à domicile face à la France. Par conséquent, une défaite de l’Angleterre à Rome la ferait passer derrière l’Argentine à la sixième place.

Cependant, si l’écart de la défaite dépasse 15 points et qu’il est égalé par une victoire de l’Écosse avec la même marge, l’Angleterre descendra également derrière son rival de la Calcutta Cup.

De son côté, l’Angleterre ne peut améliorer sa cinquième place que si elle bat l’Italie et que l’Irlande s’incline à domicile avec plus de 15 points d’écart contre le Pays de Galles, scénario qui la propulserait d’une place, jusqu’à la quatrième.

Les vestiaires trop petits de Murrayfield : Townsend répond à Galthié

Gregor Townsend minimise les critiques françaises sur Murrayfield et assume pleinement l'avantage du terrain écossais.

