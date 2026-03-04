Centres : le casse-tête de luxe qui attend Galthié face à l'Écosse

L’ouvreur Matthieu Jalibert et le centre Nicolas Depoortere, blessés au cours de la première partie du Tournoi, se sont entraînés normalement mardi 3 mars, a affirmé l’entraîneur adjoint en charge de l’attaque Patrick Arlettaz, à quatre jours du match contre l’Écosse.

« Ils vont très bien, ils ont fait l’entraînement (…) pas de soucis. Ils ont fait l’entraînement normal, tout s’est bien passé, je ne peux pas vous dire mieux », a affirmé le membre du staff en conférence de presse après l’entraînement du jour, fermé aux médias.

« Pour l’instant, ça va », a-t-il également répondu à une question sur d’éventuels pépins dans le groupe de 42 joueurs. Les Bleus ont retrouvé Marcoussis lundi après une semaine sans jouer pour les 19 joueurs protégés et donc dispensés de la journée de Top 14 du week-end.

« Je vous ai dit en début de Tournoi que c’était important pour nous de savoir ménager un peu la fraîcheur des joueurs, qu’elle soit physique ou mentale », a-t-il ajouté. « Donc, cette semaine-là, elle a servi surtout à ça. On a retrouvé des joueurs enthousiastes, frais, prêts à nous découdre aussi », avant le déplacement en Écosse samedi (15h10), qui peut déjà assurer à la France le gain du Tournoi à une journée de la fin.

Si le retour de blessure de Nicolas Depoortere se confirme, le sélectionneur Fabien Galthié aura bien des maux de tête pour désigner sa paire de centres, entre les joueurs de l’UBB Moefana – Depoortere, victorieux contre l’Irlande (36-14) puis blessés, la paire paloise Brau-Boirie – Gailleton qui leur a succédé au pays de Galles (12-54) puis contre l’Italie (33-8), sans oublier les Toulousains Gourgues et Barassi.

« Il y a le profil de l’adversaire à prendre en compte, bien sûr. Il y a aussi notre système de jeu, savoir qui on veut mettre, les complémentarités par rapport aux garçons qui sont sur le terrain, qui les entourent. De temps en temps, on a une caractéristique qui nous manque quelque part et donc on la trouve sur un autre poste. Donc il y a tout ça qui rentre en jeu », a expliqué Arlettaz, sans s’avancer. La composition d’équipe sera annoncée jeudi en fin de matinée.