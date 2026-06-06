Bordeaux Sevens : portée par ses quinzistes, France 7 masculine file en demies, les filles coincent en quarts

Les joutes à la maison portent l’équipe de France à 7 masculine. Pas du tout favorite samedi en quart de finale de l’étape de Bordeaux contre l’Australie, elle s’est sublimée pour faire tomber avec la manière le troisième mondial (26-0), vainqueur de la dernière étape en Espagne.
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Des Australiens foudroyés dès les premières secondes par la puissance explosive de l’ailier de la Section paloise Gregoire Arfeuil. Tonique et fort sur ses appuis pour repousser un défenseur, véloce pour aller au bout de 80 mètres de course, le meilleur marqueur béarnais a placé la première banderille. La seconde, aussi, en bout de chaîne cette fois, après que l’ancien Castrais Antoine Zeghdar ait lui aussi fait exploser un Australien au contact (3e).
Sonnés, battus par la puissance française, les Wallabies ont été irrémédiablement distancés sur la dernière action, avec encore un plaquage manqué qui a permis au centre toulousain Célian Pouzelgues d’aller au bout de son idée (7e+1).
Les Bleues n’ont pas trouvé la solution
À 19-0, à la mi-temps, la messe était dite et les Bleus ont mis un point d’honneur à ne jamais donner le moindre espoir à leurs adversaires et ont même pu aggraver l’écart pour un score final sans appel 26-0. Ils rencontreront dimanche (13h14) en demi-finale l’Afrique du Sud, leader classement mondial, qui a renversé les Fidji dans son quart (14-12) après après été menée 12-0. La perspective d’un nouvel exploit pour les Français face à cette équipe assurée de remporter le titre mondial.
Également présentes en quarts de finale, les filles de France 7 n’ont pas connu la même réussite contre les États-Unis (12-0). Dans un match cadenacé où les défenses ont pris le pas sur les attaques, il a manqué un petit quelque chose aux Bleues pour trouver la faille, à l’image d’Alicia Christiaens en première période pour aller au bout d’un contre lancé depuis ses 22 mètres.
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