23e journée de Pro D2 : crash-test pour Valence-Romans contre les irrésistibles Vannetais

Invité surprise dans le haut du tableau de la Pro D2 (4e), Valence-Romans va subir un crash test grandeur nature en accueillant le RC Vannes, leader incontesté, vendredi soir, en clôture d’une 23e journée.

ADVERTISEMENT

Invaincu depuis le 18 décembre à Béziers et victorieux sans trembler du duel face à son dauphin columérin il y a une semaine (40-12), Vannes semble se diriger tout droit vers la remontée en Top 14. Et ce match sera donc un véritable test des ambitions des Drômois, qui restent sur deux défaites d’affilée à l’extérieur, après deux victoires à domicile peu convaincantes contre Biarritz (14e) et la lanterne rouge Carcassonne.

Une défaite du RC Vannes pourrait profiter à son dauphin Colomiers, à condition de battre Brive, sixième, à domicile jeudi soir pour l’ouverture de cette journée. Des Brivistes dont la place dans le top 6 est menacée par les Agenais (7e), grandissimes favoris contre Carcassonne après leur exploit chez Provence-Rugby (3e) lors de la journée précédente (24-22).

VIDEO

Pour les joueurs d’Aix-en-Provence, à deux longueurs de Colomiers, l’opération rachat passera par un déplacement à Biarritz (14e) qui semble à leur portée, alors que Oyonnax devrait sans difficulté assumer sa 5e place contre les Landais de Dax (13e).

Les deux dernières rencontres seront un duel de milieu de tableau, entre Aurillac (8e) et Nevers (11e), et un match entre mauvais élèves, avec le déplacement de Béziers (12e) à Mont-de-Marsan (15e). Des Montois qui en cas de victoire pourraient quitter la place de barragiste au détriment des Biarrots.