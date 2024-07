U20 : ce que Castro-Ferreira va apporter à l’équipe de France face à la Nouvelle-Zélande

L’arrivée du troisième-ligne Mathis Castro-Ferreira a complètement bousculé le groupe des 23 Bleuets qui vont affronter la Nouvelle-Zélande jeudi 4 juillet pour le deuxième match de la Poule A du Championnat du Monde des Moins de 20 ans à Stellenbosch.

ADVERTISEMENT

A deux jours du match d’ouverture face à l’Espagne, le coach Sébastien Calvet affirmait pourtant que « c’est une ossature qui, dans les plans de départ, sera fortement reconduite si les joueurs répondent présents pour le match contre les Baby Blacks ».

En battant les Espagnols 49-12 en ouverture samedi 29 juin, les Bleuets ont globalement tous répondu présent. Pourtant, le staff a procédé à cinq changements suite notamment à l’intégration de deux joueurs : Mathis Castro-Ferreira (Stade Toulousain) et Corentin Mézou (RC Toulon).

« La rentrée de Mathis Castro-Ferreira et de Corentin Mezou amène deux apports non négligeables qui sortent de l’effectif d’autres joueurs comme Antonin Corso et Alexis Caumel », confirme Sébastien Calvet.

Arrivé dimanche soir, à l’entraînement mardi matin

Présent en tribunes pour voir son club devenir champion de France vendredi 28 juin, Castro-Ferreira est arrivé dimanche en Afrique du Sud et n’a commencé à s’entraîner que mardi 2 juillet. « On avait besoin de faire un check-up avec lui, de veiller à ce que tous les feux soient au vert », indique Sébastien Calvet. « Il a été plutôt préservé hier, mais a été très impliqué de suite dans le groupe. On sait que c’est un des leaders de ce groupe. Par contre, aujourd’hui entrainement totalement normal qui s’est très bien passé.

« Il est arrivé avec beaucoup d’envie, beaucoup de plaisir de retrouver ses copains et d’envie de jouer au rugby. Il était sur les starts pour éventuellement rentrer avec les pros du Stade Toulousain. On sait que l’effectif est pléthorique et qu’il n’est pas rentré. Il est donc très affuté pour jouer au rugby et il en beaucoup d’envie.

« Le seul doute était le check-up, de bien veiller avec nos préparateurs physiques à ce qu’on ait le feu vert pour qu’on soit sûr qu’il puisse tenir 80, 60 ou 50 minutes. Si c’était moins, peut-être qu’on allait le garder finisseur. Il était très frustré hier de ne pas s’entrainer. On a voulu faire les choses par étape. Il n’y a pas de décalage horaire avec la France quand on est à Cape Town. Il n’y avait donc aucune raison qu’on ne le mette pas titulaire en sachant qu’on pense qu’il pourra tenir plus de 40 mn. »

Arrivé en numéro 8, Mathis Castro-Ferreira prend donc la place de Brent Liufau relégué sur le banc. Corentin Mézou (RC Toulon) est préféré à Antonin Corso en deuxième ligne.

ADVERTISEMENT

France U20 New Zealand U20 Toutes les stats et les données

La puissance de Liufau en réserve

« Brent Liufau, tout le monde sait que la semaine dernière on l’avait mis en numéro 8 pour attraper beaucoup de rythme. Il n’avait pas joué depuis les matchs amicaux de début de saison avec Pau », précise le manager.

« Mathis Castro-Ferreira nous a rejoint entre temps et le retour aussi de Corentin Mezou ; il n’était pas blessé, mais un peu juste pour être à 100% de ses capacités face aux Espagnols. Tout cela cumulé fait que Brent passe remplaçant. On sait que sur un match de haute intensité – ce qui risque d’être le cas – 80 mn risque d’être un peu juste pour Brent. On préfère le garder comme un finisseur qui va nous apporter beaucoup de puissance.

« On connait la générosité de ces deux joueurs. Corentin, quand il attaque un match, il fait 80 mn, il y aura 70 taches réalisées et dans ces taches-là il y en aura beaucoup de tâches ingrates, du travail de l’ombre, de la générosité au service des copains. Mathis sera peut-être un peu plus en avant sur le jeu, on le verra porteur de balle. On a besoin de ce type de joueurs-là pour battre ce type d’adversaires. »

Face à face 1 dernières réunions 1 Victoires 0 Nuls 0 Victoires Moyenne de points marqués 35 14 Le premier essai gagne 100% L'équipe recevante gagne 100%

Trois changements à l’arrière

À l’arrière, Mathis Ferté passe de l’aile droite à l’aile gauche pour laisser la place à Nathan Bollengier, au détriment de Hoani Bosmorin qui n’a pas été retenu. Le dernier changement dans le XV de départ concerne le poste d’arrière où, contrairement au match d’ouverture contre l’Espagne, Xan Mousques (Bayonne) débutera, permettant à Axel Desperes de potentiellement entrer en cours de jeu.

ADVERTISEMENT

« Au niveau des trois-quarts, on veut garder Axel frais par rapport à la cohérence des buteurs sur le terrain. Axel a cette faculté d’être polyvalent, de couvrir 10, centre et arrière. A l’inverse de Xan qui a beaucoup de talent mais ne peut jouer globalement qu’un seul poste, même si on peut le mettre centre ou ailier. Mais il n’a que peu d’expérience à ces postes-là pour qu’on se permettre de l’aligner à ces postes sur un match comme celui-là. De fait on garde le polyvalent comme finisseur et celui qui ne joue qu’un seul poste d’entrer sur le terrain. »