TF1 va diffuser le rugby féminin international

Alors que le rugby féminin est en pleine ascension, TF1 retransmettra intégralement la Coupe du Monde Rugby 2025 qui se déroulera en Angleterre du 22 août au 27 septembre, avec 16 équipes, dont la France qui s’est qualifiée automatiquement en terminant troisième en Nouvelle-Zélande l’an dernier.

ADVERTISEMENT

L’accord, qui prolonge le remarquable partenariat historique entre l’instance dirigeante du sport mondial et TF1, permettra également au diffuseur de diffuser le WXV à partir de 2023, la nouvelle compétition ambitieuse regroupant les meilleures équipes féminines du monde.

TF1 retransmettra en direct les matchs de la France au premier niveau du WXV1 organisé en Nouvelle-Zélande. La France affrontera le pays hôte le 21 octobre, l’Australie le 28 octobre et le Canada le 4 novembre.

Mettre en lumières les meilleures joueuses du monde

Julien Millereux, directeur des sports de TF1, a déclaré : « L’acquisition de cette compétition réaffirme notre engagement en faveur du rugby et plus largement du sport féminin. Nous sommes ravis de proposer aux téléspectateurs français ce tournoi d’élite qui, nous en sommes convaincus, sera l’un des tournois sportifs marquants de 2025. »

Alan Gilpin, Directeur général de World Rugby, a ajouté : « Le rugby féminin est au cœur de notre mission de croissance du rugby à l’échelle mondiale. En augmentant la visibilité grâce aux diffuseurs et sur les plateformes numériques, nous pouvons valoriser les meilleures joueuses du monde, augmentant ainsi plus largement le nombre de nos supporters et la participation.

« Au cours d’un remarquable partenariat sur le long terme, TF1 a démontré qu’elle partageait notre vision et nous sommes donc ravis d’offrir aux téléspectateurs français une Coupe du Monde de Rugby élargie et les débuts du WXV, deux moments importants pour le sport, grâce à la programmation et à la promotion de qualité de TF1. »