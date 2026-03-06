Édition du Nord
Six Nations : le scénario auquel Gregor Townsend refuse de penser

Gregor Townsend, sélectionneur de l’équipe d’Écosse, avant le match du Tournoi des Six Nations Guinness 2026 entre l’Écosse et l’Angleterre à Scottish Gas Murrayfield, le 14 février 2026 à Édimbourg, en Écosse. (Photo David Rogers/Getty Images)

Gregor Townsend refuse de se laisser distraire par le possible sacre français à Murrayfield dès samedi 7 mars : pour le sélectionneur, l’unique priorité reste de maintenir l’Écosse en vie dans ce Tournoi jusqu’au dernier week-end.

« On n’a pas vraiment parlé de ça », concède-t-il, au sujet d’éventuelles célébrations françaises à Murrayfield, avant de recadrer le débat : « Je pense que c’est ce que nous pouvons faire, rester dans le Tournoi une semaine de plus.

Rencontre
Six Nations
Scotland
50 - 40
Temps complet
France
Toutes les stats et les données

« Nous savons que nous avons ce dernier match à jouer et que l’enjeu est important à Dublin, mais l’essentiel est que nous gagnions. C’est pour cela que nous sommes là. Quelles que soient nos chances dans le championnat, nous verrons après le match, mais l’important est de réaliser une bonne performance. »

Le souvenir amer de 2025

Les Écossais étaient à Paris en mars l’année dernière lorsque les Bleus ont remporté le titre pour la première fois depuis 2022. Cette fois, Fabien Galthié et ses joueurs peuvent décrocher un deuxième titre consécutif dès samedi, un succès bonifié contre l’actuel dauphin suffisant pour les mettre définitivement hors de portée, quels que soient les autres résultats.

À l’inverse, si l’Écosse s’offre une victoire bonifiée tout en privant la France du moindre bonus défensif, elle grimperait en tête du classement avant d’aller défier l’Irlande à Dublin lors de la dernière journée. Dans ce coup à plusieurs bandes, la marge d’erreur est infinitésimale, mais Townsend joue la confiance.

Interrogé sur la possibilité de remporter les deux derniers matchs, il répond sans détour : « Oui. Je crois en ce groupe. Chaque match que nous abordons, nous croyons que nous pouvons battre notre adversaire. »

Etat de forme de l'équipe

5 derniers matchs

Team Logo
50 - 40
Team Logo
Team Logo
23 - 26
Team Logo
Team Logo
31 - 20
Team Logo
Team Logo
18 - 15
Team Logo
Team Logo
56 - 0
Team Logo
Team Logo
50 - 40
Team Logo
Team Logo
33 - 8
Team Logo
Team Logo
12 - 54
Team Logo
Team Logo
36 - 14
Team Logo
Team Logo
48 - 33
Team Logo
4
Victoires
4
3
Série
1
25
Essais marqués
31
77
Différence de points
94
3/5
Premier essai
3/5
3/5
Premiers points
3/5
2/5
Course aux 10 points
4/5

« Nous savons que nous devons être à neuf sur dix pour battre ces équipes de tout premier plan et c’est vers cela que nous tendons », rappelle-t-il, pointant l’exigence quasi parfaite à atteindre sur 80 minutes.

« La France a montré sur les deux ou trois derniers matchs qu’elle est la meilleure équipe offensive au monde sur cette période, mais c’est le prochain match qui compte. » Ni le passif, ni les statistiques ne doivent écraser le rendez-vous de Murrayfield, encore moins dicter le plan de jeu écossais.

Un historique récent riche… et frustrant

Car depuis sa prise de fonction en 2017, Townsend a vu son Écosse s’imposer cinq fois en treize confrontations face aux Bleus. Ces dernières années, les rendez-vous se sont multipliés, notamment avec deux tests de préparation à la Coupe du Monde de Rugby, pour un total de cinq duels depuis 2023.

À Murrayfield il y a deux ans, un épisode reste en travers de la gorge écossaise : une décision controversée des officiels a privé Sam Skinner de ce qui aurait été l’essai de la gagne dans les dernières secondes. «Bien sûr qu’on a été vraiment déçus de ne pas obtenir un essai. C’était clairement un essai de notre point de vue à la fin du match, qui nous aurait donné la victoire. »

Face à face

5 dernières rencontres

Victoires
2
Nuls
0
Victoires
3
Moyenne de points marqués
27
29
Le premier essai gagne
40%
L'équipe recevante gagne
80%

Pour le staff écossais, ces souvenirs doivent nourrir le présent plutôt que le parasiter. « Je pense qu’il est important pour nos joueurs de se souvenir de la façon dont on se prépare pour jouer contre la France, de la façon dont les matchs se sont déroulés, même si c’est juste se concentrer sur les deux ou trois dernières années », explique Townsend.

« C’est une grande équipe, mais c’est une équipe contre laquelle nous avons élevé notre niveau quand nous l’avons affrontée. Nous étions très frustrés de ne pas gagner il y a deux ans. » Le sélectionneur mentionne aussi Saint-Étienne, en août 2023, comme un jalon majeur : une affiche de préparation restée dans les mémoires. « Nous nous sommes sentis frustrés à Saint-Étienne parce que c’était un match superbe. Nous les avons battus quatre essais à trois. Il y avait 27-27 dans la dernière minute. Ce sont de beaux matchs.

« Espérons que ça annonce un match vraiment ouvert. Mais si c’est une victoire 3-0, nous la prendrons aussi. »

 

Comments on RugbyPass

j
je 8 minutes ago
‘England could learn a great deal from French connection with fan base’

I totally agree, did you see any of the content Dupont put out on his year off? It was class, now I appreciate one can argue he had the time to do it but at least get some of the current england bunch doing the grid walk at silverstone to cross pollenate fan bases. Ref TV rights to start with 6N can ban sunday games and take inspiration from the Thursday night success France had, how different would thurs/fri/sat rugby be? More mid game ads too.. like you say we’re not in a position of abundance so bring more money in when and where you can!

21 Go to comments
H
Hammer Head 17 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

Agreed.

However, perhaps you’re missing the point about engaging new fans?



...

15 Go to comments
B
Bazzallina 19 minutes ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Either way I stand by my statement hopefully Caleb Clarke stays fit next 2 years his speed and agility at that size is rare and every time he has been in black has caused problems for anyone and everyone, Tangitau is looking more real deal all the time too and has legit speed was up with all the flyers on the 7s circuit looks faster and obviously bigger now

10 Go to comments
H
Hammer Head 25 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

Fair

15 Go to comments
H
Hammer Head 26 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

At the very least 12 weeks. Three times longer.

15 Go to comments
H
Hammer Head 27 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

“Good disciplinary record”

15 Go to comments
D
DS 28 minutes ago
Wales' Six Nations campaign should have looked very different says LRZ

I only watched the highlights but it was great to see Wales hopefully on their way back upwards. Long may it last. It's also great to see most of the other teams, namely France, Ireland and Scotland, playing such fantastic rugby and shutting up (we hope) the Antipodeans - including that useless WR chairman, the Wally, Robinson, - with their continuous BS about trying to change union into an ersatz version of incredibly boring ‘five tackles, kick’ league. With the sort of rugby we saw on Saturday maybe a few of the thick Wallies might come over to union!

1 Go to comments
O
Otagoman II 58 minutes ago
Tomás Lavanini set for Highlanders debut against Crusaders

No, I don't argue when in ignorance.

6 Go to comments
D
DS 58 minutes ago
Oscar Jegou learns his fate after delayed disciplinary hearing

I bet Eben Etzebeth is really happy that this oke got off so lightly. Talk about one rule for the Boks and nobody else.

15 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Jake White has the solution to fix 'sleeping giant' England's problems

Agreed. That would nullify England as a threat for a while.

10 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
'I’m pretty clear on what needs to be addressed and how we need to address it': Borthwick

Tidying up my cv as I write this.

12 Go to comments
H
Hammer Head 1 hour ago
Ireland admit to 'a little bit of nerves' ahead of Scotland clash

Ah, but 2024 SB. They beat the Boks in 2024! Their crowning achievement.

The world rankings tell us all we need to know, logically, if we want to track inclines or declines…



...

9 Go to comments
S
SB 1 hour ago
What stood out to Western Force coach Simon Cron about Zac Lomax

Let’s see how quickly he makes his debut.

1 Go to comments
C
Cantab 1 hour ago
Ex-U20 star to debut as Blues rotate squad for Moana Pasifika

Blues by 30+. Moana sans Savea the whipping boys of the competition now.

1 Go to comments
J
JW 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Plus he has no international experience?

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Welcome back Finn, glad you have recovered well to get straight back into it. It was just yesterday for you when Rennie was announced as AB coach, yeah?

I wouldn’t say Tana is part of Rennie’s coaching group. I think he is rather a NZR selection for what they think the teams needs after the interviews they did with them last year.



...

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Oh right. I thought it was just typical South African fanboi’n of Will Jordan, you know, he is the only one they’ve seen who’s any good, you know? So he must be the only good 15 we got.

10 Go to comments
B
B 1 hour ago
All Blacks great Tana Umaga to join Dave Rennie’s coaching group – report

Tana Umanga has played alongside some AB’s legends and as Captain in 21 tests Won 18, Lost 3…his 85.71% rating wasn't for playing “tiddlywinks”!!??..

11 Go to comments
J
JW 1 hour ago
'Breakdown brutality and counterattacking verve' - What Dave Rennie brings to the All Blacks

As I just replied to Derek Murray when he raised the question

1. Were the Crusaders playing the same sort of rugby that the ABs were asked to? And, if so, was it AB cattle or simply opponent quality that meant it didn’t work as well in the level up? And, if so again, what were the people who appointed him expecting?



...

189 Go to comments
J
JW 1 hour ago
Justin Marshall implores Dave Rennie to zag as the rugby world zigs

Well they need to improve there willingness alright, that is the sole reason Razor got sacked. Nothing to do with winning percentage, but just not looking good on or off (especially when it came to public relations/interviews) the field.

Certainly if the want to hit their peak again though, there are a lot of areas they need to increase knowledge.



...

10 Go to comments
