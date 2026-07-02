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Fabien Galthié fan du concept de Championnat des Nations : « Je prédis un grand succès à cette compétition »


Fabien Galthié, sélectionneur du XV de France. (Photo by Sanka VIDANAGAMA / AFP via Getty Images)
Comments
1 Comment

Une toute nouvelle compétition de rugby international s’ouvre samedi avec le coup d’envoi du tout premier Championnat des Nations. Pour l’histoire, le XV de France aura la chance d’ouvrir le bal chez la mythique Nouvelle-Zélande, à Christchurch. Un moment inoubliable en perspective pour le sélectionneur tricolore Fabien Galthié, qui s’est exprimé en longueur à 48 heures du choc face aux All Blacks.

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Comment voyez-vous cette nouvelle compétition ?

C’est une formidable idée d’avoir construit cette compétition en mélangeant l’héritage des tournées d’été et d’automne, en essayant d’organiser le nord face au sud. Et pour la septième journée (les six finales à Twickenham, ndlr), challenger les équipes du nord face au sud une dernière fois, c’est très original. Je prédis un grand succès à cette compétition. Et on a la chance d’être les premiers à jouer cette compétition. Je trouve ça formidable.

Est-ce qu’à un an de la coupe du monde, il y a aussi l’envie de marquer un peu le territoire avec cette conquête éventuelle ?

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Disons qu’avant de parler de conquête de titres, c’est l’occasion de challenger un maximum de potentiels du rugby français. Vous savez dans quelles conditions on prépare ces matchs l’été. On ne peut pas faire jouer les finalistes. Souvent, ça correspond à une grande partie de l’équipe de France. Donc on fait avec ça. On pense qu’on arrive avec une équipe qui n’est pas l’équipe de France, mais clairement, c’est la meilleure équipe de France du moment. Si je prends le Tournoi des Six nations, je considère que dans cette équipe-là, on a quatre titulaires du Tournoi.

« Penaud va nous montrer de quoi il est capable »

Parmi les revenants, il y a Damian Penaud. Comment l’avez-vous retrouvé ?

Je lui ai posé la question, s’il voulait venir. Clairement, il m’a dit que oui. Pourtant il est haut dans le temps de jeu (2 183 minutes et 30 matchs disputés). Pour des raisons personnelles aussi (la naissance de son premier enfant), il aurait pu me dire non, mais il m’a dit oui. Il n’a pas lâché le morceau. Et dès ce premier rendez-vous, il va nous montrer de quoi il est capable. Il a été piqué, c’est normal, c’est un compétiteur.

Qu’attendez des All Blacks ?

Brutalité et talent. La brutalité liée à leur culture. Le talent lié à leur potentiel certain, et à leur motivation. Aujourd’hui, c’est la deuxième meilleure équipe au monde, à la recherche de la première place, la seule qui les intéresse. Ils ont trois titres mondiaux. Mais ils ont été dépassés par les Sud-Africains. La seule chose qui les intéresse, c’est repasser devant les Sud-Africains.

Pour le pilier droit, le choix a-t-il été difficile ?

Non, on n’a pas hésité sur la feuille de match. Nous avons Tevita Tatafu, qu’on relance en permanence et qu’on a envie de voir avec nous, mais qui a été malheureusement blessé depuis deux saisons. On a Sipili Falatea, passé numéro 3 à Bordeaux, mais qui a fait des belles choses avec nous. On a Régis Montagne, qui depuis deux ans est avec nous, qui a été blessé. Et on a Demba Bamba, qui a fait une grosse saison avec le Racing et qui semble être plus constant. Donc on n’a pas hésité.

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Pourquoi un tel accent sur la mêlée et la conquête ?

Maintenant, 50% des mêlées sont sifflées. Est-ce qu’elles vont être sifflées pour nous, contre nous ? En tout cas, clairement, on a décidé de mettre l’accent sur ce secteur. Mais on a besoin de comprendre aussi quels sont les attendus. Même si l’arbitrage ne change pas, les attendus des arbitres changent. Or j’ai toujours construit la stratégie de l’équipe de France en m’alignant sur les attendus de l’arbitrage.

Dans la conquête, on a un autre secteur très important, les ballons portés. C’est le deuxième secteur le plus sanctionné. Là, on se trouve sur des taux de pénalité qui tournent autour de 40%. Et nous, on veut comprendre comment on peut gagner ce rendez-vous-là.

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Commentaires

1 Comment
S
SB 5 days ago

He definitely wants to win it, to add to his trophy cabinet.

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Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

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As they fell to a fifth straight defeat by the rampant Springboks, England's traditional areas of strength are bearing no fruit.

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Comments on RugbyPass

T
Tom 9 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Yeah Mitch would be my favourite to take over right now. He seems the best qualified and most realistic appointment to turn England around on the quick. Still I think Nick is right, there is a good chance he wouldn't want it. He's coaching one of the most dominant teams in sporting history right now. At his age the money might not be enough of an incentive to stick his neck in the noose.

46 Go to comments
T
Tom 13 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Funny when Jamie George came out after the 6N and said England have realised the best teams are playing multiphase rugby. Holy sh*t what a revelation.

46 Go to comments
T
Tom 15 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

So much learnings mate. They're bursting at the seams with f*cking learnings, shame they can't beat anyone at rugby.

46 Go to comments
B
Ben Smith 16 minutes ago
Can Jamie George maintain sky-high standards until his last dance at the Rugby World Cup?

He wouldn’t be much of a dancer but probably still a better dancer than a player.

2 Go to comments
T
Tom 19 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

He doesn't believe in what he is half-doing. Couldn't have put it better myself.

He might as well go back to the future. It’ll be an admission that we can't win a world cup but right now we can't win a rugby match! Let's stick Freddie Steward on the wing again lol.



...

46 Go to comments
P
PMcD 24 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

For all the doom and gloom, they should have their full Forwards pack available by Autumn, so I am hoping they find their midfield balance this summer and the two may come together and do something interesting by RWC 2027 . . . . . But that’s mustering all the optimism I can generate at the moment. 🤣

46 Go to comments
U
Utiku Old Boy 25 minutes ago
How rugby found its 'lightbulb moment' in the Nations Championship opener

5’10” vs 5’9”

343 Go to comments
P
PMcD 29 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I could probably think of about 1 to 1.5m reasons NB. 🤣🤣

I also think knowing the playing squad he has available and a crack at being the first person to potentially hold the Womens & Mens RWC titles at the same time, might be the sort of challenge someone like John Mitchell may just enjoy and thrive on.



...

46 Go to comments
P
PMcD 33 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

How old was KLA when the Boks capped him? If you are good enough, you are old enough . . . . and Caluori brings a unique skill to that team we are sadly missing without Freeman & Daly being available on the wing.

46 Go to comments
S
SB 36 minutes ago
Lenni Nouchi : « Si je commence déjà à calculer pour la Coupe du monde, je vais juste jouer pour ma gueule »



But when you play for the French national team, I think there's always an obligation to win.

Exactly, this is something different in 2026.



...

1 Go to comments
S
SB 38 minutes ago
Jalibert de plus en plus incertain contre l'Australie

Finally, Tatafu!

1 Go to comments
S
SB 39 minutes ago
Moses Alo-Émile : « Je me sens plus Français qu’Australien »

Very good in the scrum, which will be important in this game.

1 Go to comments
S
SB 39 minutes ago
Comment le Top 14 a changé la vie de ces natifs d'Australie

He did well on his debut.

1 Go to comments
N
NB 40 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The clearest indication we had of what Eng can do was the France game at the end of the 6N, but the closet I could find to the gameplan v SA was the Italy match before that! If they weren’t kicking contestables they were kicking for the corner.

46 Go to comments
S
SB 40 minutes ago
Meafou, Alo-Emile et Staniforth, ces Bleus venus d’Australie

Will be a special game for all 3.

1 Go to comments
N
NB 43 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

I don’t mind SB going back to the future in 2023 if he feels that is his true coaching DNA Tom.

The problem is that he doesn’t really believe in what he is half-doing:



...

46 Go to comments
N
NB 46 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

There are precious few signs of it working, and Fin Smith pretty much said so after the game…

46 Go to comments
N
NB 47 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

The women’s game is England is very progressive P. Why would Mitch go back to the men?😁

46 Go to comments
N
NB 48 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

An old ploy but a good one Tom😉

46 Go to comments
N
NB 49 minutes ago
Borthwick's England battle, tactical fog and familiar flaws

Good point why wouldn’t you pick Caluori if you want to get the ball back from kicks P? Get him in, fast-track him and pick him to start.

Do you think Rassie would warehouse him and say, ‘let’s see if he’s ready in a few years time?’ Aboslutely not.



...

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