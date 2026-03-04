Un joueur de Provence Rugby cumule 26 matchs de suspension en une saison

Le troisième ligne du club de Pro D2 Provence Rugby Guillaume Piazzoli a été sanctionné de 19 matchs de suspension par la Ligue nationale de rugby mercredi 4 mars pour avoir mis un coup de genou dans la tête d’un adversaire.

Il avait déjà écopé d’un carton rouge en début de saison contre Biarritz pour un coup de pied à un joueur au sol et de sept matchs de suspension.

Le joueur a été reconnu responsable de « brutalité », avec « un degré élevé de gravité », selon le compte-rendu des décisions de la commission de discipline. Le troisième ligne de 28 ans a mis un coup de genou dans la tête de l’ouvreur de Dax Romuald Séguy, alors au sol, lors de la 21 journée de Pro D2, le 20 février.

« La Commission a retenu un degré élevé de gravité, soit une suspension de 20 semaines », indique la commission dans son arrêté. « Après prise en compte de la circonstance aggravante (casier disciplinaire), la sanction a été augmentée de 2 semaines. Après prise en compte des circonstances atténuantes (expression de remords, reconnaissance de la culpabilité et conduite avant et pendant l’audience), la sanction a été réduite de 3 semaines. »

Le joueur ne pourra pas retrouver les terrains avant octobre 2026. Lors de ce match, il avait été mis à l’honneur en devenant le 13e centurion de l’histoire du club.

🔥 Aligné au coup d’envoi de cette 21ème journée de @rugbyprod2, ????????? ???????? devient officiellement le 13ème Centurion de l’Histoire de Provence Rugby ! ?????????????? “??????” ! pic.twitter.com/8cNdyimtCo — Provence Rugby ⚫️🏉 (@ProvenceRugby) February 20, 2026

Sa saison est donc déjà terminée puisqu’il reste moins de 19 matchs à disputer en Pro D2 cette saison.

Après 22 journées, Provence Rugby est troisième et est quasiment déjà assurée de participer à la phase finale pour accéder au Top 14, l’objectif à terme du club dont la direction sportive est donnée à l’ancien joueur et sélectionneur du XV de France Philippe Saint-André.