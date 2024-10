Romane Ménager à propos des sœurs Feleu : « ça me rappelle Marine et moi »

Un petit évènement historique s’est produit sur la pelouse de Langley samedi 5 octobre lors de la deuxième journée du WXV 1.

Dans le même XV de départ de l’équipe de France figuraient en effet deux paires de sœurs. Une première dans l’histoire du XV de France féminin. Les sœurs jumelles Ménager (Marine et Romane) et les sœurs polynéso-bourguignonnes Feleu (Manae et Teali) ont débuté ensemble sur le terrain.

Manae Feleu (24 ans, 20 sélections) était titulaire en deuxième-ligne et sa sœur Teani (22 ans, 6 sélections) en numéro 8. Romane Ménager (28 ans, 65 sélections) était positionnée troisième-ligne et Marine (28 ans, 51 sélections) à l’aile. De toutes les sœurs sur le terrain ce jour-là, seule la co-capitaine Manae n’a pas marqué d’essai.

Si Manae et Teani ont joué pour la première fois ensemble lors du Tournoi des Six Nations féminin 2024 (victoire 38-15 face à l’Italie le 14 avril à Jean-Bouin), Teani était alors remplaçante tandis que les sœurs Ménager étaient titulaires.

« Il y avait beaucoup d’émotion. À côté de ma sœur, c’était encore mieux », confiait alors Teani après sa première cape. « Le fait que je sois là sur le terrain l’a rassuré. Je suis juste hyper fière de vivre ces moments-là avec ma petite sœur », avait confié Manae à l’issue de la rencontre.

A Cardiff la semaine suivante (victoire 0-40 sur le Pays de Galles), les sœurs Feleu étaient cette fois titulaires avec Romane, mais Marine n’avait pas été sélectionnée.

Il a donc fallu attendre encore un peu pour que l’histoire s’écrive sur un terrain de rugby. Ce moment d’histoire a duré 54 minutes ce samedi 5 octobre 2024, jusqu’à ce que Manae sorte, rejointe sept minutes plus tard par Teani. Seules les jumelles Ménager ont joué la totalité de la rencontre.

Le fait que des sœurs partagent une passion commune pour le rugby n’est pas rare, mais peu ont la carrière commune des sœurs Feleu et Ménager en équipe de France.

Il y a bien les sœurs Peyronnet par exemple, Marion et Morgane (32 ans aujourd’hui) qui peuvent sortir du lot. Elles sont jumelles (elles jouent depuis l’âge de 8 ans), l’une a joué pour Toulouse, l’autre pour Montpellier. Morgane a obtenu 18 capes (entre 2019 et 2022) et Marion une seule (2016). Elles n’ont donc pas pu jouer ensemble en équipe de France.

« On a toujours voulu jouer ensemble et pourtant on n’a jamais pu jouer ensemble car nous n’étions pas dans les mêmes catégories », nous confiait Teani lors du Tournoi des Six Nations, avant même de savoir si elle pourrait être sélectionnée avec sa grande sœur, deux ans plus âgée qu’elle.

« Elles s’entendent très bien », remarque Romane Ménager. « Manae est arrivée un peu plus tôt du fait de son âge. Elles se soutiennent comme Marine et moi nous nous soutenons.

« J’aime les voir ensemble, cela me rappelle Marine et moi. Elles sont hyper importantes dans le groupe et apportent aussi beaucoup sur le terrain. »