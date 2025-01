Pro D2 : Résultats, résumés et stats de la 16e journée

Au lendemain de la victoire de Grenoble sur Montauban en ouverture de la 16e journée de Pro D2, Brive a perdu 17-9 à Dax, conservant sa deuxième place mais laissant Grenoble prendre de l’avance, désormais à dix points. Derrière, Béziers revient à hauteur du CAB, tandis qu’Aix s’impose 17-10 à Agen sans bonus, restant à onze points du leader.

Dax s’impose et prend le bonus contre Brive

Dès les premières minutes, Dax a imposé son jeu sous une pluie battante, surprenant Brive avec un essai rapide. À la 8e minute, une touche contrée a permis au talonneur Louis Barrère de marquer en force, donnant l’avantage aux Landais (7-0). Cinq minutes plus tard, un bel enchaînement entre Sylvère Reteau et Pelepele Lemalu a permis à Dax de doubler la mise sous les poteaux (14-0, 13e). Brive, bien que dominant en conquête, peinait à concrétiser ses occasions, se contentant de la pénalité de Curwin Bosch (14-3, 18e). À la pause, les Landais menaient logiquement après une première mi-temps solide.

En seconde période, Dax a su gérer son avance, malgré quelques sursauts de Brive. Bosch a inscrit une nouvelle pénalité (14-6, 48e), mais Romuald Seguy a répondu dans la foulée (17-6, 54e). Après une ultime pénalité de Bosch (17-9, 67e), un carton rouge infligé à Taniela Sadrugu pour un mauvais geste a offert à Dax l’opportunité de marquer en supériorité numérique. L’autre Barrère, Jean-Baptiste, le troisième-ligne homonyme, a conclu un maul à la 77e pour sceller la victoire (22-9). Cette cinquième victoire en six matchs permet à Dax de revenir à seulement deux points de Brive, continuant sa belle remontée au classement.

Colomiers renverse Valence Romans

Menés à la pause, les Columérins ont réalisé une seconde période remarquable pour s’imposer sur le terrain de Valence Romans (29-24). Tout avait pourtant mal commencé : après un essai éclair de Joaquin de la Vega (0-5, 4e) sur une pénalité jouée rapidement, le VRDR a répondu grâce à Roux (10-5, 15e) et Moura (17-8, 27e). Plus agressifs et organisés, les locaux menaient logiquement 17-8 à la pause, portés par une grosse intensité et des attaques incisives.

Au retour des vestiaires, Colomiers a renversé la vapeur grâce à son efficacité en contre. Ugo Pacome a intercepté un ballon pour filer sous les poteaux (17-15, 43e), suivi par Rodrigo Marta, auteur d’un exploit individuel après une pénalité jouée rapidement (24-22, 55e). L’essai décisif est venu d’un ballon récupéré haut, conclu par Diaz avec finesse (24-29, 67e). Incapable de répondre physiquement, Valence Romans s’est contenté du bonus défensif. Ce succès permet à Colomiers de grimper à la 7e place, tandis que le VRDR reste barragiste. Prochain défi : Dax pour Colomiers et Montauban pour les Drômois.

Nevers impitoyable, Mont-de-Marsan fanny

L’USON Nevers a frappé fort au Pré Fleuri en dominant Mont-de-Marsan 34-0, une démonstration de réalisme. Ma’afu a d’abord concrétisé la supériorité du pack nivernais avec un essai en force sur ballon porté (7-0, 16e). Quelques instants plus tard, et après deux pénalités de Reynolds, impeccable au pied (31e, 34e) Mayo a signé un chef-d’œuvre collectif, concluant une contre-attaque partie de ses 10 mètres (20-0, 36e). Incapables de profiter de leurs incursions en zone adverse, les Montois sont rentrés bredouilles à la pause, menés 20-0, malgré quelques séquences encourageantes mais trop maladroites.

En seconde période, Mont-de-Marsan a campé dans les 22 nivernais sans jamais franchir la ligne, butant sur une défense solide et une indiscipline coûteuse. À l’inverse, Nevers a maximisé ses opportunités, Reynolds offrant une sublime passe au pied pour Mathiron, auteur du troisième essai (27-0, 61e). Jules-Rosette a enfoncé le clou avec un essai sur ballon porté (34-0, 68e), scellant une victoire bonifiée. Les Nivernais prennent une bouffée d’air au classement, tandis que les Montois, plombés par leurs erreurs et un zéro frustrant, devront réagir pour rester dans la course.

Provence Rugby débloque son compteur à l’extérieur

Sous une pluie battante et sur un terrain détrempé, Agen a subi sa troisième défaite de la saison à domicile face à Provence Rugby (10-17). Malgré un début de match marqué par un échange de pénalités entre Plisson (0-3, 2e) et Pourteau (3-3, 19e), Agen a pris l’avantage grâce à un essai d’école : après une belle combinaison entre Garrigues et Pourteau, ce dernier a conclu en beauté (10-3, 24e). Mais juste avant la pause, le carton jaune de Lombard-Buret (33e) pour un plaquage dangereux a marqué un tournant. Au retour des vestiaires, Agen a d’abord bien géré son infériorité numérique avant de craquer au retour de Lombard-Buret, une mêlée dans les 40 mètres aixois permettant à Finau de lancer parfaitement Lapègue, plaqué sans ballon par Pourteau (carton jaune), accordant un essai de pénalité aux Aixois (10-10, 45e).

Revenus à égalité, les Provençaux ont pris le contrôle du match, aidés par l’impact de leur banc et un George North incisif pour son retour. Sur une touche volée, Coville a dynamisé le jeu et les avants aixois ont enfoncé la défense agenaise pour permettre à Tyrell d’aplatir l’essai de la victoire (10-17, 64e). Agen n’a pas trouvé de solution pour revenir, laissant Provence Rugby décrocher son premier succès à l’extérieur cette saison, un précieux résultat qui les consolide dans le top 6. Vendredi prochain, Aix recevra le leader Grenoble pour un choc attendu, tandis qu’Agen, désormais en difficulté, tentera de se relancer face à Biarritz.

Oyonnax enchaîne et maîtrise Aurillac

Les Oyomen ont frappé fort d’entrée face à Aurillac dans le froid du stade Charles-Mathon. Dès la 10e minute, Bogado a conclu une longue séquence de domination par un essai transformé par Holmes (7-0). Après une tentative ratée de Papunashvili (15e), Oyonnax a continué à imposer son rythme, et Ruru a doublé la mise à la 19e minute après une erreur défensive adverse, validée à la vidéo (14-0). Avant la pause, une pénalité de Holmes a encore creusé l’écart (17-0, 35e). Aurillac, longtemps asphyxié, a réagi juste avant la mi-temps grâce à Yabaki, qui a aplati en coin sur une action litigieuse transformée par Papunashvili (17-7, 43e).

En deuxième période, les Cantaliens ont espéré avec une pénalité de Papunashvili à la 44e minute (17-10), mais Oyonnax a contrôlé le reste du match. Moins rythmée, cette mi-temps a vu les locaux tuer le suspense en fin de rencontre. Smith a ajouté un drop à la 76e (20-10), et Qadiri a scellé la victoire à la 80e sur un ultime essai après un beau mouvement collectif (25-10). Avec cette troisième victoire consécutive, Oyonnax confirme sa dynamique, tandis qu’Aurillac repart sans le moindre point et des regrets sur son manque d’efficacité.

Béziers écrase Nice avec autorité

Dominateurs malgré un début timide, les Biterrois ont fait exploser Nice au stade Raoul-Barrière, s’imposant 42-9. Après une ouverture du score niçoise par un drop de Ménoret (0-3, 10e) et une pénalité de Gimbert (0-6, 14e), Béziers a riposté avec force. Lorre a planté le premier essai transformé par Marques (7-6, 16e), avant que Malie (14-6, 18e) et Votu (21-6, 24e) ne creusent l’écart grâce à deux essais supplémentaires. Consécutif à un carton rouge pour Gontineac (27e), Nice a réduit l’écart par une pénalité de Gimbert (21-9, 34e) mais a été plombé par l’indiscipline avec deux jaunes pour Rey (39e) et Gimbert (40e). Béziers, rigoureux en défense, gardait son bonus offensif à la pause.

La deuxième mi-temps a confirmé la maîtrise héraultaise. Malie a signé un doublé à la 51e (28-9), avant un essai de pénalité (35-9, 58e) et une ultime réalisation de Courtaud en fin de match (42-9, 77e). Nice, englué dans les fautes et incapable de franchir la ligne, repart bredouille et reste dernier du classement. Béziers, solide et réaliste, s’installe confortablement sur le podium et continue de viser haut dans ce championnat.

Premiers points perdus à Aguiléra pour Biarritz

Invaincu à domicile, Biarritz a cédé face à Soyaux Angoulême (10-25) après une entame catastrophique. Sous une pluie battante, Sikeli Nabou a frappé dès la 8e minute en concluant une contre-attaque fulgurante (0-7). Adrian Mitu a enchaîné avec un doublé en force (0-12, 11e) puis le long de la touche (0-17, 18e). Malgré une réaction signée Beheregaray (5-17, 35e) après un maul, les Basques sont rentrés aux vestiaires avec douze points de retard (5-17), incapables de contenir l’efficacité angoumoisine.

Au retour, Beheregaray a ramené le BO à sept points (10-17, 42e), mais les visiteurs, réalistes, ont repris les commandes. Botica a ajouté trois points au pied (10-20, 58e) avant que Proult ne s’échappe pour inscrire l’essai du K.O. (10-25, 64e). Avec ce cinquième succès à l’extérieur, Soyaux Angoulême reste dans le top 6, tandis que Biarritz, plombé par cette première défaite à Aguiléra, s’éloigne des phases finales.

Pro D2 P W L D PF PA PD BP T BP-7 BP Total 1 Grenoble 16 12 4 0 56 2 Brive 15 10 5 0 46 3 Provence Rugby 16 9 6 1 45 4 Soyaux Angouleme 16 9 5 2 43 5 Beziers 15 8 7 0 41 6 Dax 15 9 6 0 39 7 Colomiers 16 8 7 1 37 8 US Montauban 16 8 8 0 36 9 Biarritz 16 9 7 0 35 10 Mont de Marsan 16 7 9 0 34 11 Oyonnax 16 7 9 0 32 12 USON Nevers 16 7 9 0 32 13 Agen 16 6 10 0 31 14 Aurillac 16 7 9 0 30 15 Valence Romans 16 5 11 0 25 16 Nice 15 3 12 0 17