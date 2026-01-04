Plus fort que Perpignan : Newcastle met fin à plus d'un an de défaites en Premiership

À côté, la disette de Perpignan semblerait presque courte. Si les supporters de l’USAP ont dû attendre la 12e journée de Top 14 pour enfin regoûter à la joie d’une victoire, ceux de Newcastle ne l’avaient plus connue dans leur championnat domestique depuis… le 29 novembre 2024.

ADVERTISEMENT

Plus d’un an à perdre, perdre, et perdre encore – ne devant sa peau dans l’élite uniquement qu’au gel des relégations en vigueur outre-Manche depuis l’apparition du COVID 19 – soit 19 défaites d’affilée. Mais la terrible série a pris fin vendredi !

L’ancien club de Jonny Wilkinson, forcément lanterne rouge avec de tels résultats, recevait Gloucester, avant-dernier, dans ce qu’il n’était pas usurpé de qualifier de match de la peur de la neuvième journée de Premiership. Et miracle, les hommes du nord de l’Angleterre ont rompu leur malédiction (25-19).

What a group. Couldn’t be prouder 🫶@premrugby pic.twitter.com/SrqKLKJAM4 VIDEO — Newcastle Red Bulls (@NCL_RedBulls) January 2, 2026

« Cela faisait longtemps qu’on l’attendait »

Emmené par son numéro 9 international argentin Simon Benitez Cruz auteur d’un essai, et bien aidé par un carton rouge de 20 minutes adverse dans une deuxième période compliquée, Newcastle a été chercher en ce début d’année 2026 ce qu’il n’avait jamais su faire en 2025.

« Cela faisait longtemps qu’on l’attendait ! » a soufflé l’entraîneur en chef Alan Dickens à la BBC. La performance a été incroyable ce soir et bravo aussi à Gloucester qui a su revenir dans la partie et avoir un momentum à la fin. Il y a énormément de positif et je suis très heureux. »

Une joie si rare pour un club qui n’a gagné que 3 de ses 52 derniers matchs de championnat mais qui lui redonne un peu d’espoir, lui qui revient à quatre longueurs de son adversaire du soir (qui ne compte qu’une victoire aussi mais qui a pris quatre bonus défensifs de plus). Avec un réel enjeu puisque cette saison, le dernier de Premiership jouera un access-match en aller-retour avec le champion de deuxième division.