Piqueronies regrette un « contenu moyen voire faible » après la défaite de Pau à Lyon

« Une belle victoire. » C’est ainsi que Karim Ghezal a qualifié la victoire du LOU samedi 3 janvier au Stade Gerland lors de la 14e journée de Top 14, mettant ainsi un terme à une série de trois défaites en s’offrant la très ambitieuse Section paloise (22-17). Une bouffée d’air pour un club englué dans le bas de tableau, mais qui a montré, cette fois, du caractère et de la maîtrise.

La soirée avait pourtant commencé par un coup dur avec la sortie prématurée de Léo Berdeu, touché à une épaule dès la 4e minute. Au lieu de plier, les hommes de Karim Ghezal ont serré les rangs, alors que la crise couve avec seulement deux fois lors de leurs dix dernières sorties toutes compétitions confondues. Récompense logique, Dylan Cretin puis Monty Ioane ont trouvé la faille après de longues séquences collectives, permettant au LOU de virer en tête à la pause (12-10), même s’il aurait pu creuser un écart plus conséquent.

« Nous avons passé beaucoup de temps dans le camp adverse. Nous avons bien débuté et nous avons été très costauds sur les mauls. Les joueurs travaillent bien. Ceux qui sont entrés ont amené quelque chose de plus. L’équipe n’a pas lâché physiquement », a salué le manager du LOU.

En face, Pau restait dans le match. Grégoire Arfeuil a transpercé le rideau défensif lyonnais avant qu’Axel Desperes ne maintienne la Section dans le match au pied. Deuxièmes au coup d’envoi, portés par cinq victoires consécutives, les Béarnais espéraient profiter de la défaite de Toulouse à Perpignan (30-27) plus tôt samedi après-midi pour prendre seuls la tête du classement, mais ils devront se contenter du bonus défensif.

Au retour des vestiaires, le rythme a baissé mais Lyon est resté maître du territoire. Sam Simmonds a profité d’un ballon perdu près de l’en-but pour donner un premier vrai break, avant que Jimi Maximin ne relance le suspense en fin de rencontre. Finalement, une dernière pénalité de Martin Méliande à la 80e minute a scellé le succès lyonnais (22-17).

« Le contenu a été moyen voire faible et n’est pas à la hauteur de nos ambitions », a regretté Sébastien Piqueronies, le manager de Pau. « Nous avons été clairement dominés. Lyon nous a fait jouer très bas. Nous avons été très dominés dans le jeu aérien alors que globalement sur les treize premières journées, nous avions été bons. C’est dû à la qualité de l’équipe de Lyon mais aussi à une deuxième mi-temps marquée par notre indiscipline sur une vingtaine de minutes et un jeu qui se produit 20-25 minutes dans la partie gelée du terrain où nous avons eu du mal à ressortir ».

Le LOU reste 12e, mais stoppe sa spirale négative, tandis que Pau voit sa série s’interrompre et laisse filer une occasion de s’installer en tête.