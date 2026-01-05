Mignoni (Toulon) s'attendait à une défaite à La Rochelle, mais pas à ce point

Une gifle, une correction, un calvaire. On appellera ce 66-0 subit par Toulon face à La Rochelle comme on veut, c’est quand même la première fois en sept ans que le RCT ressort d’un match sans avoir pu marquer le moindre point.

Le manager Pierre Mignoni s’est déclaré « déçu pour les joueurs » à l’issue de cette leçon délivrée à un groupe de jeunes qu’il souhaitait aguerrir. « On savait que ça allait être difficile. On avait peu de chance de gagner pour être honnête. On avait à cœur d’acquérir de l’expérience pour pas mal de joueurs », reconnaissait-il.

« Ce qui est difficile est de ne pas marquer un essai. La Rochelle nous a maintenus sous-pression pendant 80 minutes, bravo à eux. Quant à nous, il faut passer par des matchs comme ça pour grandir. On avait fait ce choix là car on a 19 joueurs absents, entre les blessés et les congés obligatoires, et on a quatre matchs importants derrière. »

Un sacrifice qui coûte cher, notamment au moral car ce lourd revers fait suite à celui concédé avant Noël à Bordeaux avec une équipe plus compétitive (46-7) et fait reculer les joueurs au muguet de deux places au classement (5e).

De son côté, une semaine après sa déroute à Toulouse (60-14), La Rochelle s’est repris dans un stade Marcel-Deflandre récompensé par dix essais de ses favoris pour ses dix ans de guichets fermés. Un premier essai à la 7e minute, le bonus offensif en poche dès la 22e et sur le plan défensif, une seule incursion varoise dans les 22 mètres locaux recensée à la pause.

Dans le froid maritime qui avait contraint les préposés à l’entretien du terrain à le bâcher en prévention en cette fin de semaine, les hommes de Ronan O’Gara ont vécu une première en 2026 très tranquille et sans tuile qui leur permet de remonter à la septième place, à trois points du podium.

« On avait beaucoup de respect pour cette équipe de Toulon. elle était plus jeune et elle a mis beaucoup d’énergie », concédait le demi de mêlée Nolann Le Garrec. « Malgré le score, il faut reconnaitre qu’ils ont beaucoup de talent aussi. On a fait les choses proprement, en essayant d’être le plus clinique possible. On avait un peu plus d’énergie par rapport aux 10 ans (de guichets fermés) et pour réagir par rapport à la semaine dernière (défaite à Toulouse). C’est un match abouti sur 80 minutes. On a respecté l’ADN de cette équipe et de ce club, sur la conquête, on est revenu sur nos basiques. »

Synthèse du match 0 Coups de pied de pénalité 0 10 Essais 0 8 Transformations 0 0 Drops 0 144 Courses avec ballon 86 15 Franchissements 1 10 Turnovers perdus 17 9 Turnovers gagnés 5

À une semaine de retrouver la Champions Cup, avec deux chocs franco-irlandais en perspective – La Rochelle au Leinster, Toulon face au Munster – la différence de niveau annoncée s’est rapidement matérialisée avec un maître-mot côté rochelais : soigner la touche et les ballons portés, leur rampe de lancement privilégiée du jour à l’origine des quatre premiers essais signés Jules Favre, Tolu Latu pour un doublé, et Nolann Le Garrec (28-0, 22).

Présent au même titre que Uini Atonio il y a dix ans pour le premier guichet fermé de Deflandre, le Fidjien et chouchou Levani Botia s’est aussi mis en valeur avec un essai à son image, féroce, inscrit à la 37e, comme son âge.

Sérieux et appliqués, les coéquipiers de Grégory Alldritt n’ont pas lâché leur étreinte à la reprise avec Davit Ninishvili (42) et Le Garrec encore à l’honneur (46) avec 24 points inscrits au total.

L’entrée du vétéran All Black Ma’a Nonu (54) n’a pas insufflé la révolte espérée, ni troublé le cavalier seul maritime avec Will Skelton pour son retour (57), le jeune Russe Kirill Fraindt (59-0, 61), et enfin Dillyn Leyds (71) participant à leur tour au festival.